Erste Asset Management osnovao novi obveznički fond

Erste Asset Management osnovao je novi investicijski fond Erste Horizont 2026. na razdoblje od tri godine, a imovinu će ulagati u državne obveznice zemalja Europske unije s visokim kreditnim rejtingom i držati do dospijeća, odnosno do 7. svibnja 2026. Upisno razdoblje započelo je u ponedjeljak, 6. ožujka, a trajat će do 29. ožujka 2023. godine, kada će fond započeti s radom. Nakon završetka upisnog razdoblja, prikupljena sredstva investirat će se u odabrane državne obveznice te će se utvrditi stvarna zarada koja bi se potencijalno ostvarila u investiranom razdoblju. Investicijska strategija neće se mijenjati tijekom trajanja ulaganja.

Novi fond namijenjen je svim ulagateljima koji žele očuvati vrijednosti svog novca kroz razdoblje od tri godine te ostvariti ciljanu zaradu od minimalno 2 posto godišnje (ukupno preko 6,5%). Minimalno ulaganje iznosi 50 eura, a osim u poslovnicama Erste banke, građani će moći u fond uložiti i preko digitalne platforme George, dok je pravnim osobama na raspolaganju mobilno i internetsko bankarstvo Erste banke. Ulazna naknada te ulaganje u Erste Horizont 2026 ne naplaćuje se, dok izlazna naknada za cijelo vrijeme trajanja proizvoda iznosi 5 posto. Stoga se preporučuje zadržavanje investicije do dospijeća čime se izbjegava naplata izlazne naknade, a kompletna zarada oslobođena je obveze plaćanja poreza.

- Kod osnivanja našeg prvog fonda s dospijećem, Erste Horizonta 2026, odlučili smo se za konzervativni pristup, odnosno ulaganje u obveznice država s visokim kreditinim rejtingom. Ulaganje u državne obveznice općenito je jedno od sigurnijih ulaganja, a države koje se zadužuju, vjerovnicima po isteku dugovanja garantiraju povrat glavnice uvećane za fiksnu kamatnu stopu. Trenutno se nalazimo u razdoblju niskih kamatnih stopa na depozite i zbog toga očekujemo da će ulagači prepoznati novi fond kao kvalitetno rješenje za upravljanje viškom svojih sredstava. Ovu godinu općenito vidim kao pozitivnu što se tiče industrije fondova, prvenstveno zbog poboljšanja ulagačke klime - istaknuo je Josip Glavaš, predsjednik Uprave Erste Asset Managementa.

Erste Asset Management je jedno od vodećih društva za upravljanje fondovima i individualnim portfeljima u srednjoj i istočnoj Europi, koje upravlja u RH s ukupno 8 otvorenih investicijskih fondova, 1 alternativnim investicijskim fondom te individualnim privatnim portfeljima.