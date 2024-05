ESB od sljedećeg tjedna kreće sa smanjenjem kamatnih stopa

Europska središnja banka (ESB) spremna je za smanjenje kamatnih stopa s trenutnih povijesno najviših razina, rekao je za Financial Times njihov glavni ekonomist Philip Lane ublažavajući pritom strahove da bi se snižavanje kamata prije američkih Federalnih rezervi eurozoni moglo obiti o glavu.

ESB će time biti jedna od prvih velikih središnjih banaka koja će sniziti stope već od sljedećeg tjedna iako je kritizirana da je jedna od posljednjih koja ih je podigla nakon najvećeg rasta inflacije prije tri godine.

– Trenutno vidimo dovoljno razloga za početak spuštanja – kazao je Lane dok se ulagači uvelike klade da će ESB na sastanku sljedeći tjedan smanjiti svoju referentnu stopu na depozite za četvrtinu postotnog boda s rekordnih četiri posto nakon što je inflacija u eurozoni pala blizu ciljane razine od dva posto.

Švicarska, švedska, češča i mađarska središnja banka već su ove godine smanjile troškove zaduživanja kao odgovor na pad inflacije, no ipak se ne očekuje da će Fed i Bank of England smanjiti stope prije ljeta. S druge strane, Bank of Japan vjerojatno će ih nastaviti podizati.

Iako je suočavanje s ratom i energetskim problemima bilo skupo za Europu, Lone tvrdi da je početak snižavanja stopa znak da je monetarna politika dala rezultate u osiguravanju da se inflacija pravodobno smanji.

Dodao je da kreatori ESB-ove politike ove godine moraju zadržavati stope na restriktivnom području kako bi osigurali da inflacija nastavi jenjavati i da ne zaglavi iznad cilja banke, za što je upozorio da bi ‘bilo vrlo problematično i vjerojatno prilično bolno eliminirati‘.

Fedova je odgoda dobra za Europu

Međutim, rekao je da će o tempu kojim je središnja banka ove godine smanjila troškove zaduživanja eurozone odlučiti procjenom podataka kako bi se odlučilo ‘je li proporcionalno i je li sigurno, unutar restriktivne zone, kretati se prema dolje‘.

– Bit će nezgodno, ali stvari će se odvijati postepeno – rekao je Lane koji je odgovoran za izradu nacrta i predstavljanje predložene odluke o stopama prije nego što sljedeći tjedan o njoj odluči 26 članova upravnog vijeća.

– Moramo biti restriktivni tijekom cijele godine, ali možemo se malo pomicati unutar restriktivne zone – izjavio je glavni ekonomist ESB-a.

Unatoč nedavnim podacima koji pokazuju da je rast plaća u eurozoni dosegnuo rekordni tempo početkom ove godine, Lane je rekao da ‘ukupni smjer plaća još uvijek ukazuje na usporavanje‘.

Neki su analitičari upozorili da bi, ako ESB krene s agresivnim smanjenjem stopa, moglo doći do smanjenja vrijednosti eura i poticanja inflacije povećanjem cijena uvoza. No, Lane je naglasio da će ESB uzimati u obzir ‘svaki značajan pomak tečaja‘, ali je dodao da se ‘vidi vrlo malo pomaka‘ u tom smjeru. Euro se oporavio za petinu u odnosu na američki dolar s najniže šestomjesečne vrijednosti u travnju i ostao je u porastu tijekom prošle godine.

Također, rekao je da je odgoda Fedova smanjenja stopa povećala prinose američkih obveznica što je rezultiralo podizanjem dugoročnih pronosa europskih obveznica.

– Taj mehanizam znači da za bilo koju kamatnu stopu koju postavimo dobivate dodatno pooštravanje američkih uvjeta - rekao je, naznačujući da će ESB to možda morati nadoknaditi dodatnim rezovima svoje kamatne stope na kratkoročne depozite.