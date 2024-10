Fondovi rizičnog kapitala žele privući i novac milijunaša, nova ulaganja već spremna

Domaća fondovska industrija prikupljenog kapitala (private equity - PE fondovi) već raspolaže s respektabilnih tri milijarde eura kapitala pod upravljanjem, a uskoro bi se financijska ‘paljbena moć‘ mogla značajno povećati. O ozbiljnom ulasku u novu etapu povećanja svjedoči i nedavna vijest da dva društva za upravljanje PE fondovima kreću o osnivanje novih fondova. Provectus Capital Partners (PCP) u prvom fondu prikupio je 95 milijuna eura, a to je i dalje najveći PE fond u Adria regiji.

Marko Galić, partner u PCP-u, ističe kako je to društvo pri kraju s investicijama iz tog fonda, dokazavši pri tome investitorima da znaju stvarati dodanu vrijednost, pa su pokrenuli proces osnivanja drugog fonda koji bi trebao biti značajno veći i prikupiti kapital iznad 200 milijuna eura.

- Time će postati najveći investitor privatnog kapitala u jugoistočnoj Europi. Prirodni investitori u fondove privatnog kapitala su institucionalni investitori, kojima je ulaganje u fond privatnog kapitala dobra prilika za diversifikaciju portfelja uz adekvatnu stopu prinosa, poput mirovinskih i drugih investicijskih fondova, razvojnih i investicijskih banaka, komercijalnih banaka, osiguravajućih društava i slično. U prvom fondu smo imali isključivo institucionalne investitore, i oni su nam prirodni partneri u drugom fondu, no razmišljamo da u procesu prikupljanja kapitala za drugi fond veći fokus stavimo i na obiteljske urede (eng. family office), odnosno fizičke osobe s visokom neto vrijednosti imovine - naglašava Galić.

Ulazak i novih investitora

U PCP-u očekuju interes investitora iz Hrvatske, Slovenije i šire regije, s obzirom da će novi fond investicijama ciljati širu regiju jugoistočne Europe, tj. uz zadržavanje ključnih tržišta Hrvatske i Slovenije, planiraju postupno širenje investicija u Rumunjsku i Bugarsku. Značajno moćniji fond planira i Invera Equity Partners U rujnu su najavili da će taj drugi fond raspolagati između 120 i 180 milijuna eura. Slaven Kordić, partner i Inveri, kaže kako planiraju uključiti sve postojeće investitore, što pokazuje njihovo povjerenje u Inverin rad i dosadašnje rezultate. - Paralelno s time, aktivno radimo na privlačenju novih individualnih i institucionalnih ulagača, jer nam je posebno važno zadobiti povjerenje i onih koji nisu bili s nama u prvom fondu, kako bismo dodatno proširili našu mrežu i osnažili našu poziciju na tržištu. Iako prikupljanje sredstava nije brz niti jednostavan proces, sigurni smo da ćemo kroz godinu do godinu dana imati sve potrebno za pokretanje drugog fonda i postavljanje novih standarda u regiji - navodi Kordić.

Svjetska iskustva u tom segmentu financijske industrije kazuju kako fond menadžeri PE i venture capital fondova počinju prikupljati kapital najčešće kad je prethodni fond star tri do pet godina, dok je prosječno trajanje fonda do deset godina. Statistike Invest Europe pokazuju da su na kraju prošle godine europski PE fondovi upravljali sa 1,15 bilijuna eura, od čega 410 milijardi eura iznosi svježi kapital za nova ulaganja. Naša regija po pitanju razvijenosti privatnog kapitala zaostaje za Europom te se procjenjuje da je kapital pod upravljanjem malo viši od jedan posto ukupnog europskog kapitala, odnosno oko 12 milijardi eura. Od tog iznosa, oko četiri milijarde eura odnosi se na svježi kapitala za nova ulaganja. Što se tiče hrvatskih PE fondova, članovi Hrvatske Private Equity i Venture Capital Asocijacije (CVCA) raspolažu s procijenjenih 3,2 milijarde eura kapitala pod upravljanjem.

U srpnju ove godine započeo je s radom Vesna Capital s prikupljenih 50 milijuna eura za VC ulaganja u projekte tehnološkog transfera hrvatskih i slovenskih sveučilišta i istraživačkih projekata zahvaljujući CEETT inicijativi pokrenutoj od strane EIF-a, HBOR-a i SID banke. Prema navodima Mirne Marović, predsjednice CVCA, krajem ove godine očekuju se i novi fond menadžeri koje bira Europski investicijski fond u sklopu inicijativa za razvoj VC ulaganja (CVCi 2) u koje je izdvojeno 80 milijuna eura iz EU strukturnih fondova, što bi u konačnici trebalo rezultirati s barem 104 milijuna eura na raspolaganju za hrvatske startupove i scaleupove.

Slaven Kordić kaže kako će i u novom fondu regija ostati primarni teritorij za ulaganja, uz uvjet da kompanije zadovoljavaju ključne kriterije. - To znači da trebaju biti skalabilne, imati prepoznatljiv brend i biti konkurentne na međunarodnoj razini s vrhunskim proizvodom ili uslugom - kaže Kordić. Upitan za komentar ranijih najava da bi novi fond mogao ciljati i zapadna tržišta, Kordić kaže kako je potencijalno usmjerenje prema zapadnim tržištima ideja o kojoj intenzivno razmišljaju, a proizlazi iz dosadašnjih iskustva s portfolio kompanijama koje je pokazalo da je taj model iznimno potentan. - Vjerujemo da na taj način možemo lakše omogućiti iskorak domaćih kompanija na ta tržišta, ali i obrnuto; dovesti nove brendove u regiju, čime obogaćujemo poslovnu klimu i stvaramo nove prilike za rast i razvoj. Naš cilj je biti partner kompanijama koje su spremne proširiti svoj doseg i iskoristiti prilike na globalnom tržištu. Time želimo osigurati dugoročni uspjeh, kako za nas, tako i za naše investitore, te pomoći u izgradnji kompanija koji se mogu natjecati i napredovati izvan okvira lokalnog gospodarstva - naglašava Kordić.

Regionalno širenje

Marko Galić navodi kako je Provectus u posljednje četiri godine investirao više od 160 milijuna eura u četiri poslovne vertikale. - Investirali smo u privatno zdravstvo preko Arsano Medical Group, u kojoj trenutačno imamo devet zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj i Sloveniji, zatim u dentalnu medicinu kroz Adria Dental Group, u kojoj trenutačno imamo 16 dentalnih klinika i devet laboratorija u Hrvatskoj i Sloveniji, pa u veterinarske klinike kroz Vetti Group, u kojoj imamo 16 veterinarskih klinika, te u specijaliziranu maloprodaju sportske opreme kroz Keindl Sport koji je investirao u slovensku specijaliziranu trgovinu Energija – pobrojao je Galić.

Tri vertikale, Arsano Medical Group, Adria Dental Group i Keindl Sport kroz investicije i poslovanje za sada su prisutne i u Hrvatskoj i u Sloveniji, a PCP nastavlja s rastom i razvojem poslovanja svih vertikala na oba tržišta, ali i u cijeloj regiji. - Naša najnovija vertikala, Vetti Group, također planira regionalno širenje te očekujemo prvu investiciju u Srbiju do kraja ove godine. Najveći smo investitor u privatno zdravstvo, dentalnu medicinu i veterinu u široj regiji, napravili smo značajan iskorak u svim tim sektorima, a od naših portfolio kompanija stvaramo regionalne lidere. Kroz portfolio kompanije zapošljavamo više od 1700 zaposlenika, a godišnji konsolidirani prihod društava kontinuirano raste i sada je veći od 140 milijuna eura - tvrdi Galić.

- Navedene sektore smo u cijeloj regiji prepoznali kao rastuće i skalabilne sektore s velikim potencijalom. To su idealne karakteristike sektora u kojima ulaganje fonda privatnog kapitala poput PCP-a donosi najveću korist. Uz te sektore, zanimljiv nam je IT sektor, tj. IT kompanije koje posjeduju vlastite proizvode i rješenja, posebno u dijelu koji je vezan uz digitalizaciju rastućih sektora privatnog zdravstva i specijalizirane maloprodaje, sektori okrenuti krajnjem korisniku z kojima očekujemo nadprosječan rast povezan s visokim stopama rasta BDP-a Hrvatske i ubrzanom približavanju prosjeku EU standarda, te i sektor poslovnih usluga kao što su outsourcing i insourcing usluge - navodi Galić.

Pažnju javnosti nedavno je privukla vijest kako je Invera spremna izaći iz svoje, široj javnosti najpoznatije investicije, a to je Muzej iluzija. Projekt se pretvorio u globalno uspješnu franšizu, no Slaven Kordić kaže kako Invera trenutno nije u aktivnom prodajnom procesu, ali s obzirom na prirodu njihovog poslovanja, uvijek promatraju potencijalne prilike, a pogotovo ako bi mogle dodatno osnažiti poziciju za rast. - U skladu s time, angažirali smo vodeću investicijsku banku u SAD-u kako bismo se pripremili za potencijalne buduće korake. S obzirom da se radi o globalom biznisu, svjesni smo da pripremni proces može trajati godinama, pogotovo uzimajući u obzir značajan potencijal za daljnji rast kompanije kao i sve veću zainteresiranost potencijalnih investitora - kaže Kordić.

Iznimno pozitivan doprinos

Na pitanje koje bi vrednovanje zadovoljilo njihova očekivanja, Kordić pojašnjava kako je cilj ostvariti vrijednost koje reflektira izvanredan rast i globalni uspjeh kompanije. - Muzej iluzija je izrastao u prepoznatljiv brend s velikim brojem lokacija diljem svijeta i vjerujemo da će potencijalni kupci prepoznati njegovu vrijednost kao snažnog globalnog igrača u sektoru zabave i edukacije. Naše očekivanje je postići vrijednost koje će omogućiti značajan povrat za naše investitore, ali i osigurati daljnji rast i razvoj Muzeja pod novim vlasništvom - tvrdi Kordić.

Važnost PE industrije za razvoj hrvatskog gospodarstva vrlo je velika, ističe Mirna Marović, pojasnivši kako takva ulaganja djeluju transformativno na domaće gospodarstvo i pokreću ga u smjeru ekonomije znanja. Ne treba zanemariti ni činjenicu da na svaki euro javnog novca uloženog u PE i VC fondove, privatni ulagači dodaju još šest eura. S obzirom na visoku dodanu vrijednost koju svojim ulaganjima i upravljanjem stvaraju PE fondovi, utjecaj na gospodarstvo je iznimno pozitivan, slaže se i Marko Galić.

- Nije čudno da statistika pokazuje da gospodarstva koja imaju veći udio PE ostvaruju značajno više razine BDP-a po stanovniku. Dodana vrijednost se realizira kroz pokretanje značajnog organskog rasta i putem akvizicija, strateškog pozicioniranja na postojećim i novim tržištima, uvođenjem najviših standarda korporativnog upravljanja, osiguravanjem optimalnog načina financiranja kako bi se realizirao puni potencijal kompanija te kroz razne druge koristi koje PE donosi kompanijama - ističe Galić.