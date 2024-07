Globalna valutna tržišta u očekivanju poteza Feda i BOJ-a

Na globalnim valutnim tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta prošloga tjedna blago je oslabila u očekivanju daljnjih poteza Feda i Bank of Japana, pri čemu je euro tek blago oslabio, dok je jen porastao za čak 2,4 posto prema dolaru.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, oslabio je prošloga tjedna blagih 0,05 posto, na 104,33 boda.

Pritom je vrijednost dolara prema europskoj valuti ojačala 0,2 posto, pa je cijena eura kliznula na 1,0857 dolara.

No, tečaj dolara pao je prema japanskoj valuti za 2,4 posto, na 153,72 jena. Riječ je o najvećem padu američke valtue prema jenu od početka svibnja.

Tečaj jena od početka je mjeseca u fokusu investitora, a tijekom tjedna dosegnuo je i 151,945 za dolar, što je njegova najviša razina u zadnjih otprilike tri mjeseca. Srpanj je započeo na 38-godišnjoj najnižoj razini prema dolaru od 161,96 jena, da bi ga devizna intervencija Bank of Japan (BOJ) te očekivanja da će središnja banka donijeti znatne promjene politike na svom sastanku sljedeći tjedan pogurnula uvis. Tržišni sudionici procjenjuju da su 64 posto šanse da će japanska središnja banka podići kamatne stope sljedeći tjedan za 10 baznih bodova.

Tečaj dolara oslabio je prema jenu i nakon što je najnoviji podatak o američkoj inflaciji, mjeren izdacima za osobnu potrošnju, pokazao njezino usporavanje sa svibanjskih 2,6 na 2,5 posto u lipnju. To je, zauzvrat, ojačalo očekivanja da bi Fed ipak u rujnu mogao početi smanjivati ključne kamante stope. Fed, naime, pozorno prati taj indeks za određivanje smjera monetarne politike, a smanjeni inflatorni pritisci podupiru uvjerenje monetarnih dužnosnika da se inflacija kreće prema ciljanih 2 posto godišnje.

Voditelj valutnih istraživanja u Standard Chartered banci u New Yorku Steve Englander ocijenio je da je dan ranije objavljen podatak o snažnom američkom gospodarskom rastu od 2,8 posto u drugom tromjesečju potaknuo zabrinutosti hoće li inflacija ubrzati, no to se nije dogodilo, stoga su u petak, po objavi indeksa izdataka za osobnu potrošnju, tržišta odahnula.

- Podatak o inflaciji bio je dovoljno dobar, investitori su odahnuli na način da ustvrde ‘nema tu ništa zabrinjavajućeg, rujansko smanjenje kamatnih stopa još je u igri, a ionako se nije očekivalo da Fed u srpnju dira kamatne stope - kazao je Englander.

Fed zasjeda 30. i 31. srpnja, isto kada i BOJ. Očekuje se da će zadržati kamatne stope na postojećim razinama, no trgovci se nadaju da će na svom idućem zasjedanju, u rujnu početi s njihovim smanjivanjem te ih do kraja godine smanjiti u još dva navrata.