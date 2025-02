Građani upisali trezorske zapise u vrijednosti 642,2 milijuna eura

Novi krug upisa trezorskih zapisa za građane, sedmi po redu u zadnje nešto manje u dvije godine, započeo je u ponedjeljak, 17. veljače i trajao je danas do 11 sati

Trezorske zapise je do ponedjeljka u 11 sati, kada je završen prvi krug upisa, upisalo 22.192 građana u ukupnom iznosu od 642,2 milijuna eura, privremeni su podaci Ministarstva financija objavljeni u ponedjeljak. Novi krug upisa trezorskih zapisa za građane, sedmi po redu u zadnje nešto manje u dvije godine, započeo je u ponedjeljak, 17. veljače i trajao je danas do 11 sati. Ciljani nominalni iznos koji se želi prikupiti je 800 milijuna eura, a moglo se ulagati u ‘trezorce‘ ročnosti od 364 dana, uz godišnji prinos od 2,6 posto.

I u ovom izdanju bilo je moguće reinvestiranje, što znači da je namiru novog izdanja moguće podmiriti raspoloživim sredstvima koja dospijevaju 27. veljače ove godine, na temelju izdanja ‘trezoraca‘ iz veljače 2024. godine. Tako, izvijestilo je Ministarstvo financija, od 22,2 tisuće građana, opciju reinvestiranja je iskoristilo njih 13.116, od čega 4.522 u većem iznosu od vrijednosti trezorskih zapisa koji im dospijevaju za tri dana.

Datum izdanja trezorskih zapisa je 27. veljače 2025., datum dospijeća 26. veljače 2026., minimalni iznos upisa po ulagatelju iznosi 1.000 eura, pri čemu se ‘trezorci‘ kupuju uz popust, pa minimalni iznos ulaganja za jedan trezorski zapis iznosi 974,73 eura. Tako će građani po dospijeću dobiti tisuću eura za jedan zapis, što znači da će na jednom trezorskom zapisu dospijeća za godinu dana zaraditi 25,27 eura, manje no što je to bilo u ranijim izdanjima. Sutra će od 9 do 11 sati ‘trezorce‘ u drugom krugu moći upisati i institucionalni ulagači, nakon čega će biti poznati i konačni uvjeti izdanja.