HPB već krenula s velikim dizanjem kamata na štednju, doznajemo hoće li ostale banke slijediti primjer

Hrvatska poštanska banka (HPB) prošlog je tjedna objavila značajno podizanje kamatne stope na štednju, odnosno predstavili su novi štedni proizvod kojim klijenti mogu ostvariti prinos od čak tri posto.

– Jednostavnim ugovaranjem ‘HPB super štednje‘ kroz najdostupniju prodajnu mrežu u Hrvatskoj, odnosno u bilo kojem od 69 centara Banke već od 2. listopada 2023. ili naknadno putem tisuću poštanskih ureda tijekom listopada, klijenti mogu oplemeniti svoja sredstva kroz kamatne stope na tržištu koje se kreću od 2,80 posto na rok od šest mjeseci, 2,90 posto na rok od devet mjeseci ili 3,00 posto na rok od 12 mjeseci. Uvođenje ovakvog proizvoda doprinijet će zauzdavanju inflacije kroz pasivizaciju oročenih sredstava, a s druge strane omogućiti štedišama ostvarenje atraktivnog prinosa kojim se ublažavaju negativni efekti inflacije na vrijednost novca – priopćili su iz HPB-a,

Nakon ove vijesti postavlja se pitanje hoće li ostale velike banke koje djeluju na području Hrvatske slijediti put HPB-a, odnosno hoće li doći do drastičnog dizanja kamata na depozite. Evo što kažu pet velikih banaka.

– Erste banka je od 1. svibnja tekuće godine povećala kamatne stope na novougovorene depozite građana u eurima i dolarima, u prosjeku za jedan postotni bod. Ovisno o modelu i ročnosti štednje, nove kamatne stope kreću se u rasponu od 0,3 posto do 1,5 posto, u odnosu na 0,02 posto do 0,1 posto, koliko su one iznosile prije 1. svibnja. Nove kamatne stope primjenjuju se i na postojeće oročene depozite od datuma sljedećeg automatskog prolongata, ako je isti ugovoren – govore nam iz Erste banke.

Iako je bila prva banka na tržištu koja je u svibnju ove godine nakon duljeg razdoblja podigla kamatne stope na depozite građana, Erste banka, poručuju, i dalje kontinuirano prati zbivanja na tržištu te, u skladu s najavama nakon sastanka Vlade i predstavnika banaka prošli tjedan, intenzivno provodi analize s ciljem dodatnih promjena u tom segmentu.

Iz Privredne banke Zagreb također poručuju da su još proljetos započeli s podizanjem kamatnih stopa u depozitnom poslovanju s građanima, dok je nedavno u kolovozu napravljen i drugi krug povećanja kamatnih stopa te kamatna stopa na štednju u eurima, a ovisno o ročnosti kao i vrsti štednog proizvoda, idu i do primjerice 1,50 posto na rok od 6 mjeseci ili 1,70 posto na godinu dana.

– Pozorno pratimo daljnja kretanja na tržištu te sukladno tome prilagođavamo ponudu proizvoda i usluga – kažu u PBZ-u.

Iz OTP banke su također poručili da intenzivno rade na analizi svih opcija te će početkom listopada objaviti datum primjene novih, viših kamatnih stopa.

Zagrebačka banka pak radi na postupnom povećavanju kamatnih stopa na depozite građana u nadolazećem razdoblju.

– Želimo naglasiti da će klijenti imati informaciju o izmjenama kamatnih stopa na oročene depozite u ponudi Zagrebačke banke prije same primjene istih – kratko su priopćili.

I na kraju, oglasili su se i iz Addiko banke.

– Unatoč najbržem rastu kamatnih stopa u povijesti europodručja, efekti uvođenja eura kao što su oslobađanje nove likvidnosti, smanjeni troškovi regulacije i rizika zemlje u Hrvatskoj, doveli su do toga da su kamatne stope i na kredite i na depozite rasle značajno blaže u odnosu na druge države. Addiko banka je s početkom srpnja krenula s povećanjem kamatnih stopa na depozite i danas nudi jedan posto kamate na 12 mjeseci – kazali su nam također naglašavajući da kontinuirano prate tržišne okolnosti te će o daljnjem rastu stopa na depozite i u kojoj mjeri, pravovremeno obavijestiti klijente.

Ministar financija Marko Primorac prošlog je tjedna poručio da nas itekako očekuje povećanje kamatnih stopa na depozite, kako je rekao, ‘zasigurno na preko dva posto, a možda i na tri‘.