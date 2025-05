Hvalevrijedan Dukatov food waste projekt: Bacamo jer ne znamo bolje

Dukat je prije dvije godine pokrenula prema investicijama, dosegu i učinku najveći food waste projekt u Hrvatskoj – ‘Hrana se ne baca‘

Kad bi vam netko rekao da svake godine u smeće bacate sedam i više punih vreća za smeće hrane – i to ne kore od banane ili kosti od piletine nego ispravnu, jestivu hranu, vjerojatno biste ga proglasili notornim lašcem. Međutim, bio bi u pravu. Vi to radite ili, bolje reći, mi to radimo i to vrlo često, svjesno, ali i iz neznanja. Prema podacima Eurostata svaki hrvatski građanin baci 71 kilogram hrane na godinu. Iako je to manje od europskog prosjeka (131 kilogram), daleko je od pohvalnog rezultata, pogotovo kad se zna da čak 76 posto otpada od hrane u Lijepoj Našoj stvaramo u kućanstvima, dok je prosjek Europske unije 53 posto, a globalni prosjek 61 posto.

Doda li se tome podatak da više od 60 posto građana ne zna razliku između oznaka na hrani ‘Upotrijebiti do‘ i ‘Najbolje upotrijebiti do‘, postaje jasno: baca se jer ne znamo bolje. Kako bi što većem broju građana podigla svijest o važnosti smanjenja bacanja hrane te načinima kako to ostvariti u svakodnevnom životu, kompanija Dukat prije dvije godine pokrenula je prema investicijama, dosegu i učinku najveći food waste projekt u Hrvatskoj – ‘Hrana se ne baca‘.

Integrirani pristup

Dukat dugi niz godina primjenjuje integrirani pristup smanjenju bacanja hrane temeljen na optimizaciji opskrbnog lanca, prodaji proizvoda s kraćim rokom trajanja po sniženim cijenama u svojim diskontima u Zagrebu, Bjelovaru, Osijeku i Slavonskom Brodu te donacijama hrane humanitarnim organizacijama i ustanovama. Od 2015. Dukat je donirao više od 2000 tona mliječnih proizvoda prodajne vrijednosti 4,3 milijuna eura i najveći je donator hrane u domaćoj prehrambenoj industriji. Od 2023. Dukat je svoje djelovanje proširio i na edukaciju javnosti o važnosti smanjenja bacanja hrane kroz projekt ‘Hrana se ne baca‘ - koji predstavlja krunu aktivnosti koje Dukat provodi s ciljem smanjenja bacanja hrane. Okosnicu projekta čini web platforma i iznimno vrijedna baza znanja HranaSeNeBaca.hr, a neke od ključnih aktivnosti projekta čine nacionalno istraživanje o navikama građana kad je riječ o bacanju hrane, različite digitalne i medijske kampanje koje informiraju i angažiraju građane o važnosti smanjenja bacanja hrane, besplatne projekcije dokumentarnih filmova, edukativni kvizovi, sudjelovanje u popularnim emisijama kao što je ‘MasterChef‘ i brojne druge aktivnosti.

Višestruko nagrađivan projekt

Osim toga, Dukat je i potpisnik Dobrovoljnog sporazuma o sprječavaju i smanjenju nastajanja otpada od hrane ‘Zajedno protiv otpada od hrane‘ koji se provodi u okviru Vladinog Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske. Nadalje, u okviru projekta ‘Hrana se ne baca‘ Dukat je uspostavio suradnju s ključnim institucijama te gradovima Bjelovarom i Karlovcem, a projekt je dobitnik niza vrijednih nagrada i priznanja ‘Grand PRix‘, ‘the! award‘ i ‘Zeleni leptir‘ koje potvrđuju važnost i učinak projekta.

Više od desetljeća aktivnosti

Uz već spomenutu optimizaciju procesa u opskrbnom lancu, prodaju proizvoda s kraćim rokom trajanja po principu kako se smanjuje rok tako se smanjuje i cijena proizvoda u Dukatovim diskontima, te donacijama hrane uoči isteka roka trajanja, Dukat s projektom ‘Hrana se ne baca‘ nastavlja gotovo desetljeće kontinuiranih aktivnosti usmjerenih na smanjenje otpada od hrane.

– U Dukatu smo poslovne procese optimizirali na način da u svakodnevnom poslovanju minimiziramo mogućnost stvaranja gubitka hrane. Edukativnom dimenzijom projekta izlazimo, pak, iz gabarita core poslovanja i angažiramo se u segmentu kućanstva odnosno naših potrošača, potičući ih na smanjenje stvaranja otpada od hrane u svakodnevnom životu. Kredibilitet za to, ali i obvezu, pronalazimo upravo u našoj povijesti i uspjesima u domeni smanjenja stvaranja gubitaka od hrane te činjenici da smo jedna od vodećih prehrambenih kompanija u zemlji te najveći hrvatski otkupljivač i prerađivač mlijeka – rekla je direktorica društveno odgovornog poslovanja i korporativnih komunikacija u Dukatu Elena Wolsperger Dolezil, dodavši da su iznimno ponosni što je projekt ‘Hrana se ne baca‘ u samo dvije godine postao prepoznat u javnosti kao najveći food waste projekt u zemlji po kriteriju ulaganja u projekt te njegova dosega i učinka.

– Prava promjena počinje kad shvatimo da svaka iskorištena namirnica nije samo ušteda – već čin brige za ljude, resurse i budućnost koju dijelimo - zaključila je Wolsperger Dolezil.

Što možete odmah učiniti

• Planirajte obroke i planski kupujte

• Naučite razliku između oznaka ‘Upotrijebiti do‘ i ‘Najbolje upotrijebiti do‘

• Pravilno čuvajte i zamrzavajte hranu

• Ostatke gotovih obroka iskoristite

• Posjetite HranaSeNeBaca.hr – bazu znanja, savjeta i inspiracije

• Podržite brendove koji konkretno djeluju – poput Dukata

Sadržaj nastao u suradnji s kompanijom Dukat