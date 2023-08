Na svjetskim burzama cijene dionica pod pritiskom zbog rasta prinosa na obveznice

Na većini su svjetskih burzi prošloga tjedna cijene dionica uglavnom pale, pri čemu američkih S&P i Nasdaq indeksa već drugog zaredom, budući da je viša od očekivanja inflacija u SAD-u podigla prinose na državne obveznice, što smanjuje privlačnost ulaganja u dionice.

Njujorški Dow Jones ojačao je prošloga tjedna 0,6 posto, na 35.281 bod, no S&P 500 oslabio je 0,3 posto, na 4.464 boda. Istodobno, Nasdaq indeks spustio se 1,9 posto, na 13.644 boda, zabilježivši po prvi put u ovoj godini pad dva tjedna zaredom.

Uz Nasdaq, i S&P 500 indeks zabilježio je gubitak drugi tjedan zaredom, i to ponajviše pod pritiskom najnovijeg podatka o inflaciji u SAD-u mjerenoj proizvođačkim cijenama, koja je u srpnju porasla 0,8 posto na godišnjoj razini, više od očekivanih 0,7 posto, a ubrzala je i u odnosu na lipanj, kada je iznosila 0,2 posto.

Iako tržišni sudionici i dalje očekuju da Fed više do kraja godine neće podizati kamatne stope, prognoze da neće biti podizanja kamatnih stopa na idućem zasjedanju središnje banke u rujnu spustile su se s 90 posto, koliko su iznosile prije objave indeksa proizvođačkih cijena, na 88,5 posto.

- Vidjeli smo jasne naznake proteklih dana da su tržišni sudionici odlučili stati sa strane i promatrati, što nam govori da je tržište uračunalo u cijene dionica baš sve, i nije niti neugodno niti ugodno iznenađeno - tumači kretanja na Wall Streetu Jason Betz iz Ameriprise Financiala.

No, prinosi na 10-godišnje američke državne obveznice, koji se kreću u skladu s kratkoročnim očekivanjima oko kamatnih stopa, skočili su na 4,88 posto. To je pritisnulo cijene ponajviše tehnoloških dionica, jer više kamatne stope mogu usporiti gospodarstvo i nagristi sposobnost tih kompanija da ostvare planiran rast poslovnih rezultata, koji je i potaknuo snažan skok njihovih valuacija. Više kamatne stope također čine obveznice atraktivnijim ulaganjem od dionica za one investitore koji nisu skloni velikom riziku.

Zbog pada cijena tehnoloških dionica, indeks dionica proizvođača čipova protekloga je tjedna potonuo 5 posto, što je njegova najlošija tjedna izvedba još od početka travnja.

Dionice velikih i tehnoloških kompanija od početka godine podizale su vrijednost Nasdaqa i S&P-ja, no nakon pet mjeseci uzleta, kolovoz je obilježen mnogo opreznijim pristupom investitora,

- Vrijeme će pokazati jesmo li ispravno odlučili, međutim s tako snažnim uzletom cijena tehnoloških dionica koji je ostvaren, teško je ne poduzeti dobitonosne prodaje -. kaže Betz.

I na većini europskih burzi cijene dionica prošloga su tjedna pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 0,53 posto, na 7.524 boda, a frankfurtski DAX za 0,74 posto, na 15.832 boda, dok je pariški CAC ojačao 0,34 posto, na 7.340 bodova.