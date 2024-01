Nakon dvije godine rasta, dolar u 2023. pao prema košarici valuta

Na valutnim je tržištima dolarov indeks oslabio i prošloga tjedna, trećega zaredom, pa je vrijednost dolara prema košarici valuta, nakon dvije godine rasta, ove godine pala, i to više od dva posto.

Dolarov indeks, koji prati vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, skliznuo je prošloga tjedna 0,3 posto, na 101,38 bodova, a u jednom je trenutku zaronio na 100,61 bod, najnižu razinu u pet mjeseci.

Pritom je dolar prema europskoj valuti oslabio 0,2 posto, pa je cijena eura dosegnula 1,1035 dolara. Tečaj dolara oslabio je i prema japanskoj valuti, za 0,9 posto, na 141,05 jena.

Pritisak na dolar traje već tri tjedna, od kada su čelnici američka središnje banke na posljednjoj sjednici u ovoj godini ostavili kamatne stope nepromijenjene u rasponu od 5,25 do 5,50 posto.

Uz to, procijenili su da će u idućoj godini kamate biti smanjene, i to u tri navrata, vjerojatno za ukupno 0,75 postotnih bodova. To je učvrstilo tezu na tržištu da je Fed završio ciklus povećanja kamatnih stopa, s obzirom na postupno popuštanje inflacije. Tim više što je predsjednik Feda Jerome Powell tada kazao da središnja banka najvjerojatnije više neće povećavati kamate.

- Inflacija je popustila, i to bez značajnijeg rasta nezaposlenosti. To je dobra vijest - kazao je Powell i dodao: „Fed je sada vrlo fokusiran na to da ne pogriješi zadržavanjem kamata previsokima predugo vrijeme”.

Na tržištu se sada procjenjuje da postoji oko 80 posto izgleda da će središnja banka, nakon više od godinu i pol dana zaoštravanja monetarne politike, u ožujku početi smanjivati kamate.

Euro ove godine ojačao prema dolaru više od tri posto

I čelnici Europske središnje banke odlučili su u prosincu, na posljednjoj sjednici u ovoj godini, zadržati kamatne stope nepromijenjene.

Premda iz ECB-a poručuju da još ne razmišljaju o smanjenju kamata, analitičari procjenjuju da je ECB, kao i Fed, završio ciklus povećanje kamatnih stopa i da iduće godine slijedi smanjenje cijene novca.

No, kako se smatra da će ECB biti manje agresivan u smanjenju kamata nego Fed, euro je ove godine ojačao prema dolaru oko 3,3 posto. To je njegov prvi godišnji rast od 2020.

Dolar je, nakon dvije godine rasta, ove godine oslabio i prema košarici valuta, za 2,2 posto. No, dok je prema većini najvažnijih svjetskih valuta oslabio, u odnosu na japanski jen, dolar je ove godine ojačao, više od 7,5 posto.