Neto imovina OMF-ova u studenome porasla za 429 milijuna eura

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) krajem studenoga iznosila je 19,7 milijardi eura, što je 429,1 milijun eura ili 2,2 posto više u odnosu na prethodni mjesec, pokazuje najnovije mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

OMF-ovi su krajem studenoga ukupno imali 2.241.901 člana, odnosno 6.822 člana ili 0,31 posto više u odnosu na listopad ove godine.

U studenome su OMF-ovi zabilježili 8.933 nova člana, pri čemu ih je veliku većinu, 96,6 posto, automatizmom rasporedio Regos (Središnji registar osiguranika). Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u studenome ove godine prestalo je članstvo za 2.111 osiguranika.

U studenome su ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove iznosili 110,3 milijuna eura, a ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova 40 milijuna eura ili 3,3 milijuna eura manje u odnosu na prethodni mjesec.

Prema podacima Hanfe s kraja studenoga, nominalni mjesečni prinosi Mirexa porasli su 2,6 posto za kategoriju A, 1,9 posto za B kategoriju, a 1,1 posto za C kategoriju. Godišnji prinosi u kategoriji A su porasli za 11,3 posto, B za 6,6 posto i 1,9 posto u kategoriji C. Pozitivni u svim kategorijama bili su i anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova, a za Mirex A iznosili su sedam posto, za Mirex B 5,1 posto i za Mirex C 3,2 posto.

Obveznice su i na kraju studenoga bile dominantan oblik ulaganja u strukturi OMF-ova, s 12,5 milijardi eura i udjelom od 63,5 posto, pri čemu se taj udjel smanjio za 0,8 postotnih bodova na mjesečnoj razini.

Istovremeno, za 0,3 postotna boda porasla je zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova, te su ona krajem studenoga iznosila 4,3 milijarde eura, odnosno 22 posto imovine OMF-ova.

Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove, s 2,1 milijardom eura i udjelom od 10,9 posto na razini svih obveznih mirovinskih fondova, podaci su Hanfe za drugi stup mirovinske štednje (individualna kapitalizirana štednja).

Neto imovina DMF-ova veća za 32,2 milijuna eura na mjesečnoj razini

Na kraju studenoga u Hrvatskoj je poslovalo i osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF), koji su imali 390.674 člana te 21 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (ZDMF), s 48.330 članova.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 12,9 milijuna eura, što je 44,4 posto više nego prethodni mjesec. Istodobno, ukupne mjesečne isplate pale su za 2,7 posto, na 3,8 milijuna eura.

Neto imovina DMF-ova u studenome je tako iznosila 1,19 milijardi eura, što je za 32,2 milijuna eura ili 2,8 posto više na mjesečnoj razini.

Naplaćena premija društava za osiguranje u 11 mjeseci 1,6 milijardi eura

U studenome 2023. poslovalo je ukupno 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prvih 11 mjeseci 2023. iznosila je 1,6 milijardi eura, od čega se 288 milijuna eura odnosilo na premiju životnih osiguranja, a 1,3 milijarde eura na premiju neživotnih osiguranja.

U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (35,8 posto), zatim osiguranje cestovnih vozila (18,2 posto) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,1 posto).

Iznos likvidiranih šteta u prvih 11 mjeseci ove godine iznosio je milijardu eura. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosilo 376,4 milijuna eura, a na neživotno osiguranje 659,9 milijuna eura.

U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila otpada 38,7 posto, osiguranje cestovnih vozila 20,2 posto te osiguranje od požara i elementarnih šteta deset posto, navedeno je u Hanfinom izvješću.

Iz Hanfe su izvijestili i da je ukupna neto imovina 113 UCITS fondova (otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom), koliko ih je u studenome poslovalo u Hrvatskoj, krajem mjeseca iznosila 2,1 milijardu eura te je bila za 35,8 milijuna eura ili 1,7 posto veća nego prethodni mjesec.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju studenoga iznosila je 142,7 milijuna eura, uz mjesečni rast od 0,2 posto, pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 0,4 posto, podaci su Hanfe.