Oprez: Ne nasjedajte na rizične telefonske ponude za ulaganje u dionice i kriptovalute

Srijeda je, radni dan i na službeni mobitel stiže mi poziv s fiksnog telefona s područja Zagreba. Iako već znam da me nitko nikad ne zove s broja koji počinje sa ‘01‘, odlučim se javiti da vidim što mi dosadni prodajni agenti žele danas ‘podvaliti‘.

Iznenaujuće, ovaj put nisu bili u pitanju madraci niti kuhinjski pribor, već ni manje ni više nego – ulaganje u dionice svjetskih kompanija i kriptovalute. Žena s druge strane, ni ne sluteći da je nazvala novinarku poslovnog tjednika, predstavila se i rekla da pomažu ljudima ulagati na ‘svjetskim burzama‘ preko njihove platforme i da ne brinem, jer u tom procesu neću ‘biti sama‘ (što god to značilo). Spomenula je kinesku kompaniju Alibaba i rekla da smo dobru priliku za ulaganje u nju sada propustili, no da će takvih prilika biti još.

Razgovor sam nastavila iz znatiželje, no nipošto nisam planirala nasjesti na te fore. Napominjem da ako dobijete sličan poziv, morate znati da se radi o potencijalnoj prevari te da prije bilo kakve registracije na platformama i ulaganja novca dobro razmislite i provjerite koje se tvrtke i ljudi nalaze iza toga.

Morate biti svjesni rizika jer, koliko bismo god voljeli vjerovati da je drugačije, veća je vjerojatnost da će vam netko preko telefona nuditi ulaganje kako bi vas prevario, nego kako biste vi od toga profitirali, što takvi agenti najčešće obećavaju.

U mom slučaju, kada sam rekla da radim u banci, žena je promijenila ton i znatiželjno me pitala ‘znam li kako to funkcionira‘. Možda se uplašila da ću posumnjati, no pretvarala sam se da radim u call centru te da me njezina ponuda baš iz tog razloga zanima, jer i sama radim taj posao i imam razumijevanja prema tome. Brzo je završila razgovor rekavši mi da će me zvati opet za tjedan dana, s još boljom ponudom.

Takvi agenti, naime, najčešće ciljaju na manje financijski pismene građane, a znamo da u Hrvatskoj, nažalost, financijska pismenost nije na zavidnoj razini.

Što učiniti ako dobijete sličan poziv?

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) neprestano upozorava ulagače na oprez prilikom korištenja usluga investicijskih društava te poziva da prije svakog ulaganja korisnici provjere imaju li ta društva potrebne licence.

Sva društva ovlaštena pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti u Hrvatskoj nalaze se na Hanfinom popisu, a Hanfa je upravo zbog slučajeva prevara objavila i brošuru u kojoj se detaljno objašnjava na što treba obratiti pozornost prije početka i prilikom online trgovanja financijskim instrumentima.

– Građanima se učestalo putem oglasa na internetu ili izravnim telefonskim kontaktom nudi mogućnost trgovanja financijskim instrumentima putem raznih internetskih stranica. Takvim internetskim stranicama (koje još nazivamo trgovinske platforme) upravljaju razna investicijska društva (poznatija kao brokerska društva) koja omogućavaju svojim klijentima da, nakon što na platformi naprave svoj račun (account), na jednostavan način zadaju kupovne i prodajne naloge i kontinuirano prate kako se kreće vrijednost njihove investicije.

Međutim, velikim brojem takvih online trgovinskih platformi upravljaju društva koja za to nemaju ovlaštenje ili društva koja ne smiju hrvatskim građanima nuditi svoje brokerske usluge. Često se radi o običnim prevarama. Trgovanje putem takvih online platformi izlaže vas visokom riziku da u konačnici ostanete bez novca koji ste uplatili za trgovanje, a da potom imate jako malo opcija kome se obratiti za pomoć – upozoravaju iz Hanfe.

Ponavljamo, prije nego što uložite svoj novac, dobro provjerite u što ga ulažete i tko stoji iza toga.