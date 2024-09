Potpisan sporazum Zabe i HAMAG-BICRO-a za povoljnije uvjete financiranja poduzetnika

Zagrebačka banka i HAMAG-BICRO potpisali su sporazum o poslovnoj suradnji, kojim su putem HAMAG-ovog jamstvenog programa omogućeni povoljniji uvjeti financiranja za mikro, male i srednje poduzetnike, s ciljem doprinosa njihovom rastu i jačanju konkurentnosti, izvijestila je Zaba u ponedjeljak.

Jamstvenim programom PLUS malim i srednjim poduzećima koja zapošljavaju do 250 zaposlenih i imaju godišnji poslovni prihod do 50 milijuna eura ili ukupnu imovinu do 43 milijuna eura, omogućeno je izdavanje pojedinačnih jamstava HAMAG-BICRO-a po kreditima Zabe. Namjena je financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, kratkotrajnu imovinu te obrtna sredstva uz niže kamatne stope, kao i odobravanje kredita za refinanciranje kredita ugovorenih u drugim bankama po povoljnijim uvjetima u Zabi, istaknuto je u priopćenju.

HAMAG-BICRO daje jamstvo u iznosu do dva milijuna eura za investicijske kredite, uz maksimalnu stopu jamstva do 80 posto iznosa kredita, te do milijun eura za obrtna sredstva uz stopu jamstva do 50 posto iznosa kredita, što će klijentima Zabe omogućiti lakšu realizaciju kredita, navedeno je.

Dodatna pogodnost za klijente Zabe - mikro, male i srednji poduzetnike, mogućnost je subvencije kamatne stope iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) koja će se MSP-ovima dodjeljivati za investicijske kredite s minimalnim rokom otplate od pet godina za ulaganja u projekte zelene tranzicije, digitalizacije poslovanja i jačanje konkurentnosti i otpornosti, bez negativnog utjecaja na okoliš. Subvencija kamate za klijente moguća je do 50 posto ukupne redovne kamate, izvijestili su iz Zabe.

Jamstveni program dostupan do kraja 2026. godine

Jamstveni program PLUS bit će dostupan do 31. prosinca 2026., a sredstva za subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a bit će raspoloživa do iskorištenja ili najkasnije do 30. lipnja 2026.

- Novom suradnjom Zaba i HAMAG-BICRO još jednom ujedinjuju snage s ciljem poticanja rasta i razvoja malog i srednjeg gospodarstva u Hrvatskoj kroz povoljnije uvjete financiranja investicija i radnog kapitala. Naši su nam klijenti u središtu poslovanja, zbog čega nam je od iznimne važnosti nastaviti im pružati podršku, poticati investicijska ulaganja te doprinositi boljoj prilagodbi gospodarstva suvremenim ekološkim i okolišnim zahtjevima, kao i digitalnoj tranziciji - rekao je član Uprave Zabe Slaven Rukavina u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

Zagrebačka banka nastavlja i program UniCredit for CEE, u sklopu kojeg je u suradnji s lokalnim i multilateralnim razvojnim bankama i institucijama osigurano više od 100 milijuna eura za financiranja malog i srednjeg poduzetništva, podsjećaju iz Zabe.

- Drago nam je što je Zaba prepoznala potencijal našega jamstvenoga programa te što ovom suradnjom otvara prostor svojim klijentima da iskoriste mogućnost povoljnog kreditiranja. HAMAG-BICRO-u izuzetno je važna suradnja s pouzdanim partnerima kao što je Zaba kako bismo mogli pružati kontinuiranu uslugu financijske podrške našim poduzetnicima u razvijanju njihovoga poslovanja“, izjavio je predsjednik Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) Vjeran Vrbanec.