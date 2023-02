Povrat poreza za 2022. godinu: Evo tko sve ima pravo na njega i što je novo

Početak svake godine obično označava zaključivanje prethodne te utvrđivanje prava na povrate poreza na dohodak, stoga je sada pravo vrijeme da saznate ostvarujete li uvjete za njih. Jedno od njih, pravo povrata poreza po osnovi neiskorištenih poreznih odbitaka za uzdržavane članove (najčešće djecu), osobito je važno jer njime možete ostvariti značajne iznose.

Kako u svom blogu MyTetka piše Sandra Ferenčak, iznosi povrata nisu nimalno beznačajni, a rok za ostvarenje ovog prava je do kraja veljače 2023.

Marija Zuber, porezna savjetnica i Liderova stalna suradnica, pojašnjava tko sve ima pravo na povrat poreza na dohodak za 2022. godinu.

– Porezni obveznik rezident ima za 2022. pravo na osobni odbitak, odnosno pravo na neoporezivi dio dohotka u iznosu od 4 tisuće kuna mjesečno uvećano za odbitke za uzdržavanu djecu, supružnika i roditelje, uz uvjet da uzdržavano dijete odnosno drugi uzdržavani član obitelji nije u 2022. ostvario primitke veće od 24 tisuće kuna – kaže Zuber.

Osim toga, povrat može ostvariti svatko tko iz bilo kojeg razloga nije tijekom 2022. iskoristio sve porezne olakšice na koje ima pravo ili ih nije iskoristio u punom iznosu.

– Također, povrat poreza na dohodak može ostvariti i porezni obveznik koji je koristio ove olakšice, a istekom porezne godine želi promijeniti način korištenja olakšica. Na primjer, želi podijeliti osobni dobitak za uzdržavanu djecu s drugim roditeljem – dodaje Zuber.

Mladi i studenti

Povrat poreza osobito se tiče i mladih do 25 i 30 godina. Mlađi od 25 ili oni koji su u 2022. godini navršili 25 godina imaju pravo na povrat 100 posto poreza na dohodak koji su u 2022. plaćali po stopi od 20 posto.

S druge strane, mlađi od 30 i oni koji su tijekom 2022. napunili 30 godina ostvaruju pravo na povrat 50 posto poreza, koji su također platili po stopi od 20 posto iz plaće.

U odnosu na prethodno razdoblje, u 2022. godini je povećan limit dozvoljenih primitaka uzdržavane djece i članova obitelji s 15 tisuća na 24 tisuće kuna, što znači da će ove godine veći broj poreznih obveznika moći dobiti povrate poreza na dohodak. Posebno se to tiče, primjerice, roditelja studenata.

– Na primjer, porezni obveznik može koristiti pravo na uvećanje osobnog odbitka za roditelje kojima je mirovina iznosila prosječno do dvije tisuće kuna mjesečno, za djecu koja su radila preko studentskih servisa, za djecu i supružnike koji su radili samo u dijelu godine i ostvarili bruto primitke do 24 tisuća kuna. Važno je samo da na vrijeme podnesu obrazac ZPP-DOH i zatraže povećanje osobnog dobitka po osnovi uzdržavanja tih osoba – zaključuje Zuber.

Kako do povrata?

Ferenčak u blogu upozorava da Porezna uprava ne utvrđuje automatski jesu li vaši odbici potpuno iskorišteni i imate li pravo na povrat poreza, stoga je na svakom pojedincu (roditelju ili skrbniku) da to učini samostalno. Međutim, ako su podaci o uzdržavanim članovima obitelji upisani u PK karticu, porezni obveznik ne mora podnositi nikakav zahtjev Poreznoj upravi, napominje Zuber.

– Porezno tijelo će po službenoj dužnosti, na temelju podataka kojima raspolaže utvrditi godišnju poreznu obvezu i poreznom obvezniku vratiti preplaćeni porez. No, ako porezno tijelo ne raspolaže tim podacima jer nisu upisani u PK karticu, porezni obveznik koji želi koristiti olakšice za uzdržavane članove obitelji ili ih želi koristiti na drugačiji način u odnosu na podatke u PK kartici, može to pravo ostvariti podnošenjem Poreznoj upravi obrasca ZPP-DOH.

Obrazac ZPP-DOH je dostupan na internetskim stranicama Porezne uprave, može se dostaviti preko sustava ePorezna, poštom ili izravno u Poreznu pravu, ali najkasnije do 28. veljače 2023. godine – objašnjava Zuber.

Osim obrasca, na stranicama Porezne uprave također je moguće točno izračunati koliki povrat ostvarujete uz pomoć posebnog kalkulatora.

Zaposlenici mlađi od 25 i 30 godina ne moraju podnositi zahtjev za povrat dijela (do 30 godina), odnosno ukupno plaćenog poreza iz plaće (do 25 godina), već to Porezna uprava, koja raspolaže s podacima o dobi poreznih obveznika, utvrđuje po službenoj dužnosti.

Povrat poreza trebao bi biti isplaćen do kraja svibnja 2023. svima koji ostvaruju prava na njega te se na vrijeme prijave. Također, iznosi povrata poreza bit će isplaćeni u eurima.