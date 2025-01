Prošle godine cijena zlata rasla 35 posto – što možemo očekivati u 2025.?

Interne procjene Centra Zlata pokazuju da je u Hrvatskoj u 2024. godini kupljeno zlata za investiciju u vrijednosti većoj od 350 milijuna eura što je veliki rast u odnosu na prijašnje godine

Cijena zlata izražena u eurima u 2024. godini porasla je za gotovo 35 posto, što je ulagačima u zlatne poluge i zlatnike donijelo pozamašnu zaradu te sačuvalo vrijednost novca od negativnog učinka inflacije.

Ovo je sedma godina zaredom u kojoj eurska burzovna cijena zlata raste, a to je dio dužeg rastućeg trenda koji traje već dva desetljeća, s povremenim kratkim prekidima. Naime, cijena zlata u zadnjih je dvadeset godina porasla za više od 650 posto, a prosječni godišnji rast u tom je periodu bio veći od devet posto, što je prinos s kojim ulagači itekako mogu biti zadovoljni, stoji u priopćenju Centra zlata.

Više je razloga zbog kojih smo svjedočili velikom porastu cijene zlata, a među njima se izdvajaju geopolitičke nestabilnosti kao jedan od glavnih pokretača tržišta.

- Fizičko zlato se smatra sigurnim utočištem za kapital u nesigurnim vremenima i zbog toga potražnja za njim uvijek raste kada u svijetu raste razina neizvjesnosti. U zadnjih nekoliko godina, otvoreni sukobi u Ukrajini i Izraelu te rastuće tenzije između SAD-a i istočnih zemalja stvorile su određenu razinu straha na tržištu koji je podjednako i velike institucionalne investitore, kao i one male individualne, usmjerio prema zlatu kao sredstvu očuvanja vrijednosti - pojašnjava Saša Ivanović , stručnjak za plemenite metale te vlasnik i direktor Centra Zlata.

Osim geopolitičkih faktora, na rast cijene zlata utječe i smanjenje kamatnih stopa u SAD-u koje je u povijesti uvijek koreliralo s rastom cijene zlata, a sveprisutna inflacija koja izjeda kupovnu moć novca čini bankovnu štednju neisplativom, zbog čega se sve više građana okreće alternativnim oblicima štednje, među kojima je zlato sve popularnije.

Uz to, sve češće u medijima možemo slušati o usporavanju gospodarstva i potencijalnoj novoj recesiji u Njemačkoj, što je također signal investitorima i štedišama da počnu razmišljati o ulaganju u zlatne poluge i zlatnike, tvrdi Ivanović.

- Ako pogledamo povijest, cijena zlata najviše je rasla u periodima velikih ekonomskih kriza i recesija, kada drugi oblici ulaganja postaju neisplativi ili rizični. Kada to spojimo s već spomenutim geopolitičkim napetostima, inflacijom, smanjenjem kamatnih stopa i slabljenjem dolara, jasno je da imamo svojevrsnu savršenu oluju koja ulaganje u zlato čini isplativijim nego inače - kaže Ivanović.

Rast cijene zlata najbitniji je, ali ne i jedini faktor koji privlači investitore i štediše žutom plemenitom metalu. Fizičko investicijsko zlato vrlo je likvidna imovina koju je prilično jednostavno zamijeniti za gotovinu po aktualnom tečaju bilo gdje u svijetu, a dodatna prednosti je i da se radi o imovinskoj klasi koja je u potpunosti oslobođena od svih poreza i nameta – sva zarada ostaje ulagaču.

Ne čudi stoga da domaće tržište bilježi rast, pojašnjava Ivanović. - Iako je još rano za službene podatke, interne procjene Centra Zlata pokazuju da je u Hrvatskoj u 2024. godini kupljeno zlata za investiciju u vrijednosti većoj od 350 milijuna eura. To je veliki rast u odnosu na prijašnje godine, ali treba uzeti u obzir da se i dalje radi o nemjerljivo manjem iznosu od onog kojeg građani još uvijek drže na neisplativim bankovnim štednjama čiju vrijednost izjeda inflacija - kaže Ivanović.

S obzirom da se nalazimo na početku nove godine, opravdano je pitati se je li pred nama novi period rasta cijene zlata. Iako nije moguće sa stopostotnom sigurnošću predvidjeti budućnost, Ivanović tvrdi da je moguće analizirati faktore za koje znamo da doprinose rastu cijene zlata.

- Geopolitičke nestabilnosti koje uključuju otvorene sukobe i trgovinske ratove bit će aktualne i u novoj godini, kao i smanjivanje kamatnih stopa te sveprisutna inflacija. Kada tome dodamo mogućnost nove recesije, jasno je zašto većina analitičara, uključujući one iz Bank of America i Goldman Sachsa, očekuju nastavak rasta cijene zlata u 2025. godini. Osobno se slažem s njima, ali bitno je napomenuti kako je zlato dugoročno ulaganje i da jedna godina ne radi veliku razliku, već je potrebno analizirati desetljeća. Svjetsko vijeće za zlato primjerice predviđa cijenu od sedam tisuća dolara po unci do 2030. godine, što bi bio porast od 180 posto - ističe Ivanović.