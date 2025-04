RIT Croatia: Studij na kojem IT karijera počinje prije diplome

Teorijsko znanje bez praktične primjene korisno je kao i vozačka dozvola bez stvarne vožnje, a to je kritično u brzorastućim industrijama

Zamislite situaciju u kojoj netko sjeda u automobil bez vozačke, bez instrukcija i bez ijednog sata vožnje, samo s uputom da vozi, naučit će usput. Iako je taj slikoviti primjer možda ekstreman, a njegov ishod jasan, on prilično precizno ilustrira i princip obrazovanja koje počiva na teoriji, a ne na praksi.

Drugim riječima, teorijsko znanje bez praktične primjene korisno je kao i vozačka dozvola bez stvarne vožnje, a to je kritično u brzorastućim industrijama kakva je, primjerice, tehnološka. Nedavno je Svjetski ekonomski forum predstavio koncept obrazovanja – Edukacija 4.0, koji studente i đake priprema za ‘industriju 5.0‘.

Naime, njegova su istraživanja pokazala da će već sljedeće godine više od trećine vještina (35 posto) koje se danas smatraju ključnima biti zamijenjeno novima. Tri vještine, međutim, ne gube na važnosti – složeno rješavanje problema, kritičko razmišljanje i kreativnost, a upravo se one razvijaju iskustvenim učenjem – pristupom u kojem studenti aktivno sudjeluju u rješavaju konkretnih izazova, rade na stvarnim projektima i stječu praktično iskustvo koje ih odmah priprema za tržište rada. Upravo je taj koncept u srcu RIT Croatia, jedine visokoobrazovne institucije u Hrvatskoj na kojoj studenti stječu dvije diplome: međunarodno priznatu američku sveučilišnu diplomu koju dodjeljuje RIT te hrvatsku diplomu koju dodjeljuje RIT Croatia.

800 sati prakse u IT-u

Kako je rekao izv. prof. dr. sc. Martin Žagar, viši predavač RIT Croatia, na studijskom programu Informacijske tehnologije, iskustveno je učenje posebno važno u IT industriji jer ona zahtijeva primjenjiva znanja s brzom prilagodbom novim tehnologijama. – Recimo samo da su tehnologije koje sam ja učio kao osnovne jezike i radna okružja gotovo sve zastarjele i neupotrebljive (npr. programski jezik Pascal). Teorijsko znanje je temelj, ali poslodavci danas traže stručnjake koji znaju kako to znanje primijeniti u stvarnim situacijama. To je ono što zovemo inženjerstvo. Budući da je nemoguće pokriti sve moguće situacije teorijom, u priču uskače primjenjivo znanje koje se stječe iskustvenim učenjem. Ono omogućuje studentima razvoj praktičnih vještina radeći na konkretnim projektima, u timu, surađujući i rješavajući problema iz stvarnog svijeta – objasnio je Žagar i dodao da je iskustveno učenje integrirano u cijeli studijski program na RIT Croatia. Studenti tako imaju priliku savladanu teoriju primijeniti u projektima i konkretnim slučajevima u nastavi, ali i tijekom stručne prakse u vodećim IT kompanijama. Točnije, njihov program stručne prakse traje čak 800 sati, a studenti su dosad imali priliku upoznati industriju iznutra i izgraditi profesionalne kontakte prije završetka studija u kompanijama poput Bit4Bytesa, Cinnamon Agencyja, Ericssona Nikole Tesle, Infoarta, Infobipa, Laus CC-a, Monri Paymentsa, mStarta, Rimac Technologyja i mnogih drugih.

Završni rad

– Osim stručne prakse, izdvojio bih i naš završni rad (Senior project) – predmet koji se izvodi na završnoj godini studija, a tijekom kojeg studenti rade na kompleksnom projektu koji uključuje suradnju s vanjskim klijentima ili rješavanje stvarnoga poslovnog problema. Studenti rade u timovima od otprilike šest članova. Dosad su neki timovi bili međunarodni – studenti RIT Croatia bili su u timu sa studentima s RIT-ova kampusa u Dubaiju i Rochesteru (NY, SAD), a neki i interdisciplinarni, što simulira rad u industriji i razvija vještine poput upravljanja projektima, komunikacije s klijentom, ali i tehničke i poslovne izvedbe projekta – naveo je Žagar i dodao da su unazad nekoliko godina studenti tako radili na stvarnim projektima s različitim domaćim i globalnim partnerima (Siemens Healthineers, A1 Hrvatska, Poliklinika Bagatin, Plavi tim – Ina, Kvarner Health, Async Labs, Stories, Veritcorp i drugi), stječući tako vještine i znanja koji, trendovima unatoč, ostaju vječni i pripremaju ih za tržište rada i prije nego što steknu diplomu.

Sadržaj nastao u suradnji s RIT-om Croatia