Sonja Kristin Ungewitter (Beiersdorf): Ako ste u pravoj tvrtki, rod danas nije prepreka za uspješnu karijeru

Sonja Kristin Ungewitter, generalna direktorica Beiersdorfa za regiju Adriatic, stekla je veliko multinacionalno iskustvo na zrelim tržištima kao i na tržištima u razvoju. Budući da je stručnjak za kreiranje, oblikovanje i implementaciju strategija, kao i novih poslovnih prilika, ona formira i motivira timove da rade uz visoku učinkovitost i angažman. Na toj poziciji, osim što razvija i pospješuje poslovni uspjeh i zdravlje poslovanja, važno joj je da se aktivno uključi i potiče temeljne vrijednosti unutar poslovnog ponašanja, kao što su održivost, raznolikost, rodna jednakost i posebno razvoj ljudi i talenata.

Kako je izgledao vaš osobni profesionalni put do ove pozicije? Jeste li ikad osjećali da imate teškoća ili prednosti u napredovanju kao žena?

– Moja profesionalna karijera provela me je diljem svijeta. Živjela sam i radila u različitim zemljama i na različitim kontinentima, obnašala sam razne funkcije od direktorice marketinga u Poljskoj do potpredsjednice marketinga u Šangaju te vođenja projekata u Tajlandu, Brazilu, Saudijskoj Arabiji, JAR-u i SAD-u. Imala sam priliku iskusiti različite funkcije u sektoru robe široke potrošnje (FMCG) odnosno obnašala sam funkcije na lokalnoj razini kao primjerice u Austriji te na regionalnoj razini, primjerice u nordijskim zemljama i Aziji, kao i na globalnoj razini u sjedištu Beiersdorfa u Hamburgu, u Njemačkoj, što mi je omogućilo dubinsko razumijevanje operativnog, kao i strateškog i vizionarskog djelovanja. Od 2022. godine do današnjeg trenutka odgovorna sam kao generalni direktor tvrtke Beiersdorf za regiju Adriatic. Glavni ured je u Zagrebu, međutim, regija Adriatic sastavljena je od osam zemalja pa opet mnogo putujem u Beograd, Ljubljanu, Sarajevo i ostale gradove u regiji.

Kada se osvrnem na svoj bogat profesionalni put, vjerujem da sam upravo zahvaljujući njemu stekla širu holističku poslovnu perspektivu. Sva ta različita iskustva obogatila su me kao osobu i oblikovala me kao lidera. U Beiersdorfu talent i razvoj nisu povezani ni s rodom ni sa seksualnom orijentacijom ni s dobi. Razmišljajući o svojoj osobnoj karijeri, sretna sam što mogu reći da me činjenica da sam žena nikada nije sputavala. Neovisno o razini hijerarhije i neovisno o funkciji koju sam obnašala u danom trenutku. Moje su se vještine uvijek shvaćale vrlo ozbiljno i uvijek su me nadređeni podržavali kada sam izražavala svoju želju za rastom, učenjem i ostvarivanjem daljnjih ili širih poslovnih prilika. Dakle, vjerujem da ako ste u pravoj tvrtki i ako pružite i pokažete ambiciju, rod danas ne predstavlja nikakvu prepreku za ostvarenje uspješne karijere.

Pokrivate širu regiju, možete li usporediti uvjete poslovanja po tržištima? Kakav doprinos kompaniji daju ova regija i hrvatsko tržište?

– Regija Adriatic sastoji se od osam tržišta, tri podružnice u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji te pet tzv. izvoznih tržišta u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Kosovu i Sjevernoj Makedoniji, gdje svoje proizvode plasiramo posredstvom vrhunskih distributera s kojima smo ostvarili dugogodišnju suradnju. Ono što je zajedničko svim tržištima regije Adriatic je snaga robne marke: NIVEA je vodeći brend za njegu kože i krovni brend broj jedan s više od 16 postotnih bodova ispred konkurenta na drugom mjestu. NIVEA je lider u gotovo svakoj kategoriji, a uspjela je to postići zahvaljujući čvrstoj vezi s potrošačima i kupcima te je na svim tržištima NIVEA poznata i cijenjena. No svako tržište regije Adriatic ima i specifičnosti, stoga različiti distribucijski kanali i kategorije na svakom pojedinom tržištu zahtijevaju drugačiji pristup. Primjerice, distribucijski kanal lijekova vrlo je važan na razvijenim tržištima poput Hrvatske, Srbije i Slovenije, a u Albaniji je, na Kosovu i u Makedoniji manje važan; ondje su distribucijski kanal prehrane, kao i tradicionalna trgovina, mnogo važniji. Ako pogledate potrošnju u pojedinim kategorijama po pojedinim tržištima, primijetit ćete da što je tržište razvijenije, to će biti prisutniji proizvodi za njegu kože, posebice proizvodi za njegu lica. Na manje razvijenim tržištima prisutnost proizvoda za osobnu njegu i dezodoransa mnogo je veća, čini čak i više od polovine tržišta, što zahtijeva kreiranje posebnih strategija.

Globalno i na područjima izvan tržišta regije Adriatic posljednjih godina svjedočimo porastu pritiska na novčanike uslijed inflacije i smanjenja kupovne moći. Međutim, primijetili smo da su se 2023. sva tržišta kozmetičkih proizvoda još uvijek razvijala u pozitivnom smjeru, čak pokazujući dvoznamenkasti rast. Zašto? Zato što znamo da ovdje u regiji Adriatic potrošači pridaju veliku važnost ljepoti i većina uživa u kupnji. Istočna Europa i regija Adriatic svojevrsni su akcelerator i motor razvoja poslovanja unutar tvrtke Beiersdorf s obzirom na europsku regiju te pridonose višim stopama rasta i vrlo uspješnoj neto prodaji.

Kakvi su planovi kompanije za ovo tržište?

– Beiersdorf, kao izumitelj proizvoda za modernu njegu kože, zalaže se već više od 140 godina za inovativne, visokokvalitetne proizvode za njegu kože kao i za pionirska istraživanja kože. Na hrvatsko tržište ušli smo još 2000. godine. Imamo vrlo dobro uspostavljenu tržišnu poziciju za naše jake robne marke kao što su NIVEA, Labello, ali i Eucerin i HANSAPLAST, koje obilježava duga povijest brenda i velika stručnost u njezi kože. Uvijek nastojeći stvoriti najbolje moguće iskustvo njege kože, neprestano se razvijamo i poboljšavamo svoje NIVEA formule. Jedna od mojih najdražih inovacija je NIVEA CELLULAR LUMINOUS630, koja koži pruža blistav sjaj ujednačavanjem nesavršenosti na koži, pa čak rješava i problem staračkih pjega i promjene boje kože. Kao što smo prije naveli, posebno se brinemo za održivost, raznolikost i inkluzivnost. U Beiersdorfu vjerujemo u kulturu zajedništva koja prihvaća autentičnu individualnost. Također ćemo u Hrvatskoj i u regiji Adriatic nastaviti aktivno promicati sljedeće: raznolikost podrijetla i kultura, različite seksualne orijentacije i identitete kao i generacije kako bismo osigurali uključili ljude raznih sposobnosti.

Beiersdorf ima jasnu politiku vezanu uz ravnopravnost spolova i rodnu jednakost, možete li nam malo opisati koje su smjernice?

– Na svim razinama nastojimo postati društvo izbora za raznolike globalne talente zalažući se istinski za inkluzivnu ‘We Culture‘ u kojoj svatko osjeća pripadnost i ima jednake mogućnosti za uspjeh. Raznolikost, jednakosti i inkluzivnost za nas su poslovni imperativ te aktivno prihvaćamo i potičemo uključivanje ljudi raznih sposobnosti kako bismo osigurali jednake mogućnosti za sve. Beiersdorf diljem svijeta, a naravno i u regiji Adriatic, usredotočen je na uklanjanje svih prepreka koje bi mogli spriječiti jednako napredovanje u karijeri. Jedan od istinskih velikih događaja je bio kada je na Međunarodni dan žena 2021. godine Beiersdorf najavio svoju ambiciju u pogledu jednakosti spolova s ciljem postizanja 50/50 rodno uravnotežena liderstva na svim upravljačkim razinama diljem svijeta do 2025. godine. I bilo je izvanredno vidjeti da se već 1. rujna ove godine, znači 18 mjeseci prije najavljenog datuma, zastupljenost žena na rukovodećim položajima diljem svijeta povećala na 50,3 posto. Situacija u mom timu u regiji Adriatic još je bolja jer imamo više od 60 posto žena na višim rukovodećim položajima, što uključuje i mene kao prvu generalnu direktoricu ikada od osnivanja podružnice.

Kako Beiersdorf pomaže zaposlenicima/zaposlenicama u ostvarivanju svojih profesionalnih i osobnih ciljeva?

– Beiersdorf svojim zaposlenicima kontinuirano nudi širok spektar individualnih mogućnosti razvoja i treninga. Također, fleksibilni radni uvjeti kao što su npr. prisutnost u uredu 3/2 dana, dijeljenje radnih mjesta ili sve više karijernih mogućnosti u pogledu radnih mjesta pomažu olakšati ostvarenje profesionalnih i osobnih ciljeva kao i uspostavljanje zdrave ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Brojne su pogodnosti koje Beiersdorf nudi svim zaposlenicima u sklopu programa pomoći zaposlenicima kao što su treninzi za poboljšanje vještina na poslu, holistički webinari o sveopćoj dobrobiti, svjesnosti, ravnoteži između poslovnog i privatnog života, koji su dostupni svakog mjeseca na lokalnim jezicima, te podrška različitih stručnjaka kao što su ekonomski savjetnici i poslovni treneri. Vraćajući se na rodni aspekt – za naše ženske talente uveli smo ciljane mjere u područjima posebno prilagođenih programa o ženskom liderstvu.

Što je to program #SisterhoodIsPower i kako ga provodite?

– Program #SisterhoodIsPower pokrenut je 2020. godine i sada broji gotovo 1000 članica u 44 zemlje diljem svijeta u okviru tvrtke Beiersdorf. Glavni mu je cilj potaknuti jednake izglede na svim razinama i potaknuti žene da ostvare svoje ambicije. Uz online zajednicu platforma nudi i sestrinsku podršku, niz tečajeva, mogućnosti umrežavanja, inspiraciju za razmjenu s uzorima i mentorima iz tvrtke putem mrežnog – PowerTalk formata, sestrinskog mentorskog programa i alata za poboljšanje vještina za potrebe ostvarenja profesionalnog i osobnog razvoja. Ponosna sam ne samo što sam članica zajednice of #SisterhoodIsPower, već i što sam mentorica drugim članicama te što sam nominirana kao jedan od uzora za žensku mrežu i podršku. Jedan od formata za koji mislim da je posebno inspirativan je PowerTalks, koji čini niz razgovora s inspirativnim liderima, uživo i u virtualnom formatu, koji otvoreno govore o svom osobnom životu i pružaju uvid u svoje inspirativno karijerno putovanje. PowerTalks uključuju razgovore s pitanjima i odgovorima gdje sudionici imaju priliku povezati se te stjecati znanja iz tuđih iskustava. Sigurna sam i uvjerena da će to i ubuduće nadahnuti i osnažiti žene da svoj život i karijeru podignu na višu razinu. Ako se možete prepoznati u tome ili ako želite ostvariti razmjenu na tome putu, povežimo se i osnažimo na tom putu!

