Srušen mit: Pet razloga zašto se više štedi kartičnim plaćanjem, a ne kešom

Postoje uvjerljivi argumenti da upravo odgovorno korištenje kartica može donijeti još značajnije uštede, ali i niz drugih pogodnosti koje prilikom plaćanja gotovinom nema

Ne toliko davno, kartice su bile neka vrsta statusnog simbola, rezervirane za privilegirane, ali prodorom digitalne tehnologije, pa tako i razvojem financijske industrije, postale su sasvim uobičajeno sredstvo plaćanja. Da je to tako svjedoči i statistika. Prema podacima s kraja prošle godine čak 93 posto hrvatskih građana posjedovalo je barem jednu platnu karticu, a kartičnih transakcija obavljeno je gotovo 775 milijuna, ukupne vrijednosti 35,2 milijarde eura. Hrvatskoj je tada bilo evidentirano preko 8,5 milijuna platnih kartica potrošača i poslovnih subjekata, a od toga su 80 posto činile debitne kartice, a 20 posto kreditne kartice.

Osim što su kartična plaćanja praktična, ona su i lakša posebno kad se govori o psihološkom olakšanju jer nema ‘boli plaćanja‘ koju stručnjaci opisuju kao nelagodu koju osjećamo kad plaćamo gotovinom i uočavamo fizički odlazak novca. Upravo zato gotovinu prati glas da je za kontrolu potrošnje mnogo bolja opcija od kartica, jer ta ‘bol‘ sprječava impulzivne kupovine, manje se troši pa tako i više štedi. Međutim, postoje uvjerljivi argumenti da upravo odgovorno korištenje kartica može donijeti još značajnije uštede, ali i niz drugih pogodnosti koje prilikom plaćanja gotovinom nema. U nastavku rušimo financijske mitove i donosimo pet razloga zašto se više isplati izabrati karticu umjesto keša.

Bolja kontrola potrošnje i učinkovitije upravljanje osobnim financijama

S mjesečnim izvještajima, push notifikacijama i detaljnim uvidom u sve transakcije putem mobilnih aplikacija, možete pratiti ama baš svaki trošak. Uostalom, ‘trijezni‘ li što bolje od pogleda na popis (nepotrebnih) proizvoda i usluga koje ste kupili taj dan, tjedan ili mjesec? Također, u boljem upravljanju osobnim financijama, pomaže i postavljanje obavijesti o prekoračenju planiranog budžeta ili dnevnih limita.

Tako, primjerice, Zagrebačka banka s Mastercardom, korisnicima kartica, među ostalim, nudi mogućnost upravljanja i mijenjanja dnevnih limita putem m-zaba aplikacije, a korisnici mogu i provjeravati stanje i promete računa, kartica, štednja i kredita te primati push poruke o uplati na račun i o svakoj kartičnoj transakciji.

Fleksibilne opcije plaćanja, bez dodatnog opterećenja

Možda se neće složiti oni koji misle da je kupovina na rate zapravo trošenje novca kojeg se (još) nema, istina je da fleksibilne opcije plaćanja, pa tako i plaćanje na rate omogućavaju bolju kontrolu i zapravo su, kad je štednja u pitanju, bolja opcija. Naime, plaćanjem karticama na rate, bilo da je riječ o debitnim ili kreditnim, moguće je obaviti veće kupovine poput elektronike ili kućanskih aparata, a da pritom nema potrebe za dizanjem kredita. To bi kod plaćanja gotovinom bilo teže izvesti bez dodatnog financijskog opterećenja.

Zaba, konkretno, korisnicima Mastercard kreditnih kartica nudi opciju obročnog plaćanja bez kamata i naknada do 36 rata na posebno označenim mjestima u Hrvatskoj, dok je korisnicima debitnih kartica dostupno obročno plaćanje na posebno označenim mjestima na 24 rate. Tu je i vrlo praktična naknadna podjela određenih jednokratnih transakcija u iznosu od 30 do 300 eura na dvije do tri rate (ovisno o iznosu), uz naknadu od 1,32 eura po rati.

Nagrade, povrat novca i posebne pogodnosti

Za razliku od plaćanja gotovinom gdje je, po prirodi stvari, ta opcija nemoguća, plaćanjem karticama korisnici imaju priliku, pojednostavljeno, ‘vratiti‘ dio potrošenog novca prikupljanjem bodova kroz različite programe vjernosti, ostvarivanjem popusta kod odabranih kartičarskih i bankarskih partnera ili pak sudjelovanjem u nagradnim igrama. Primjerice, korisnici Zaba Mastercard debitnih kartica mogu svaki tjedan osvojiti 15 tisuća eura ako se do 15. prosinca uključe u nagradnu igru, ali i sudjelovati u MultiPlusCard programu vjernosti te ostvariti popuste kod odabranih Zaba partnera.

Veća sigurnost u svakodnevnim transakcijama

Plaćanje gotovinom ima svoje rizike – novac je lako izgubiti, a u slučaju krađe, gotovo ga je nemoguće vratiti. Zaba Mastercard kartice dolaze s naprednim sigurnosnim značajkama poput zaštite od prijevara, sigurnosnog standarda 3-D Secure i enkripcije, koje značajno smanjuju rizik od neovlaštenih transakcija. Ako karticu izgubite, možete je brzo blokirati putem aplikacije i time se zaštititi od dodatnih troškova, što je sigurnosna prednost koju gotovina jednostavno ne nudi.

Ekstra uštede i pogodnosti za mlade

Za mlade, Zagrebačka je banka osmislila poseban proizvod koji jamči uštedu, fleksibilnost i praktičnost korištenja. Naime, unutar njihova Paketa za mlade korisnici za nula eura dobivaju Mastercard Studentsku kreditnu karticu koja omogućava svim redovnim i izvanrednim studentima kupnju s odgodom plaćanja s odgodom plaćanja na milijunima prodajnih mjesta u svijetu i na internetu te podizanje gotovine na bankomatima i isplatnim mjestima. Također, Mastercard Studentska kartica potpuno je besplatna za sve korisnike Paketa za mlade i Student lepeze, dok je prva godina korištenja bez plaćanja upisnine i članarine za one koji nemaju spomenute usluge.

***

Iako gotovina može pružiti osjećaj veće kontrole, Zaba Mastercard kartice s programima nagrađivanja, praćenjem potrošnje i dodatnim pogodnostima omogućuju korisnicima dugoročne uštede. Idealna strategija za većinu korisnika može biti kombiniranje obiju opcija – korištenje kartice za plaćanje veće vrijednosti i svakodnevnih troškova gdje su prisutni popusti ili nagradni bodovi, a gotovinu za manje, svakodnevne izdatke.

Sadržaj nastao u suradnji sa Zagrebačkom bankom