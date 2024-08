Zlato obara rekorde, uskoro bi moglo vrijediti i 3000 dolara

Cijena zlata obara nove rekorde, a analitičari smatraju da bi za manje od godine dana mogla biti i probijena magična granica od 3000 dolara za uncu. Cijena zlata na spot tržištu početkom ovaga tjedna dosegla je rekordnih 2508,14 dolara za uncu dok su se američki terminski ugovori na najplemenitiji metal popeli na 2540,8 dolara. Kako piše CNBC, analitičari ocjenjuju da je 2024. ona godina u kojoj bi cijena zlata više puta mogla postaviti nove rekordne razine.

Ponajviše zbog svog statusa ‘sigurne luke‘ za imovinu u nesigurnim vremenima. Nažalost, baš takvih vremena trenutno ima napretek. Primjerice, Bliski istok je u iščekivanju daljnje eskalacije sukoba nakon što su izraelske tajne službe usred Teherana likvidirale Hamasovog političkog čelnika Ismaila Haniyeha. Iran je najavio odmazdu Izraelu zbog tog čina zbog čega je izraelska vojska već danima u najvišoj pripravnosti, a SAD je u to područje uputio i nosač zrakoplova. K tome, rusko-ukrajinski rat je upadom ukrajinske vojske u područje ruskog grada Kurska dobio novu dimenziju. Ne treba zanemariti niti najvažniji geopolitički događaj ove godine – američke predsjedničke izbore u studenom.

S monetarne strane, dodatni faktor koji gura cijenu zlata prema gore jest očekivanje da će američka središnja banka Fed na rujanskom zasjedanju sniziti kamatnu stopu. Tržište je jednoglasno u ocjeni da će se to dogoditi. Prema mišljenju analitičara, početak snižavanja kamatnih stopa mogao bi rezultirati usponom cijene zlata na 2700 dolara. Naime, niže kamate smanjuju oportunitetni trošak ulaganja u zlato. Time ta investicijska klasa postaje atraktivnija u odnosu na imovinu osjetljivu na kamatne stope, kao što su američke državne obveznice koje također imaju status ‘sigurne luke‘.

Osim toga, niže kamatne stope čine pritisak na tečaj američkog dolara. S obzirom na to da se cijena zlata obračunava u američkoj valuti, kupnja zlata u drugim valutama, poput eura, postaje atraktivnija. Ako se sve to uzme u obzir, ne čudi što je američka Citibank u analizi objavljenoj u ponedjeljak navela kako do sredine 2025. unca zlata mogla vrijediti i 3000 dolara. Prosječnu cijenu u četvrtom kvartalu analitičari te banke postavili su na 2550 dolara.