DHL grupa u drugom kvartalu s prihodima od 20,6 milijardi eura

DHL grupa, vodeća svjetska logistička tvrtka, ispunila je tržišna očekivanja u drugome tromjesečju 2024. godine. Unatoč trajno slabom ekonomskome okruženju, prihodi grupe bili su nešto viši u usporedbi s prošlom godinom i iznosili su 20,6 milijardi eura (u istom periodu lani prihod im je iznosio 20,1 milijardu eura). Kao što se očekivalo, operativna dobit (EBIT) bila je ispod prošlogodišnje razine od 1,35 mlijarda eura (iznosila je 1,7 miilijarda eura).

Međutim, usporedba s operativnom dobiti (EBIT) u pretpandemijskoj 2019. godini (drugo tromjesečje 2019.: 769 milijuna eura) pokazuje da je DHL Grupa strukturno poboljšala profitabilnost.

– Opseg zračnog i pomorskog teretnog prijevoza još se popravio u drugom tromjesečju, s obzirom na nisku početnu razinu. Međutim, opsežan oporavak svjetske trgovine još nije na pomolu. Uočavaju se skromni pomaci u opsegu poslovanja s poduzećima u podružnici DHL Express, no to još nije značajno ubrzanje. U skladu s time još ne rabimo mrežu DHL Expressa na optimalan način. No uslijed uravnoteženog upravljanja troškovima i kapacitetima, kompanija je u dobrom stanju čak i u slabom ekonomskom okružju. A zahvaljujući svome jedinstvenom logističkom portfelju, dobro smo pripremljeni za oporavak globalne trgovine – rekla je Melanie Kreis, izvršna financijska direktorica DHL grupe.

Naglasak na očuvanje zarade i ulaganje u trendove rasta

Bruto kapitalna ulaganja (capex) iznosila su 633 milijuna eura u drugom tromjesečju. Uzimajući u obzir globalne gospodarske parametre, DHL grupa i dalje stavlja naglasak na očuvanje zarade i novčanog toka te usmjerava kapitalna ulaganja u pokretače strukturalnog rasta, omnishoring, e-trgovinu, održivost i digitalizaciju. Slobodan tok gotovine iznosio je 344 milijuna eura.

DHL grupa ostvarila je konsolidiranu neto dobit nakon nekontrolirajućih udjela od 744 milijuna eura u drugom tromjesečju 2024. dok je lani u istom razdoblju ona iznosila 978 milijuna eura. Osnovna zarada po dionici bila je 0,64 eura u usporedbi s 0,82 eura u drugome tromjesečju 2023. Odlukom upravljačkog odbora od 2. svibnja 2024. smanjen je temeljni kapital društva za 39 milijuna eura povlačenjem 39,059,409 trezorskih dionica. Temeljni kapital društva sad obuhvaća 1,200,000,000 dionica koje nemaju nominalnu vrijednost (obične dionice).

Grupa potvrđuje prognozu za 2024.

Globalno se gospodarstvo kretalo u skladu s očekivanjima DHL Grupe u prvoj polovici 2024.: sveobuhvatni i dinamični gospodarski rast je izostao. U drugoj polovici godine DHL Grupa očekuje tipične pozitivne učinke nakon udarne sezone. U kombinaciji s tekućim prihodima i upravljanjem troškovima, grupacija je uvjerena da je na pravome putu kako bi ostvarila ciljeve za financijsku 2024. godinu.

Grupacija potvrđuje, priopćili su, svoju prognozu za financijsku 2024. godinu. Predviđa EBIT između šest i 6,6 milijarda eura te slobodan novčani tok bez neto spajanja i preuzimanja od oko tri milijarde eura. U srednjoročnoj prognozi za 2026. DHL Grupa i dalje očekuje operativnu dobit između 7,5 i 8,5 milijarda eura.