Završna faza preuzimanja Fortenovina poljoprivrednog biznisa

Dobivanjem pozitivnog rješenja šest mjerodavnih regulatora za tržišno natjecanje, EBRD-ovim ulaskom u suvlasništvo tvrtke Podravka Agri te uplatom 333 milijuna eura Fortenovi ovoga tjedna završava jednogodišnji proces

Nakon što je prošloga tjedna Podravka dobila i posljednja dva pozitivna rješenja svih mjerodavnih regulatora za tržišno natjecanje u šest zemalja za preuzimanje Fortenovina poljoprivrednog segmenta, održana je i skupština tvrtke Podravka Agri na kojoj je donesena odluka o povećanju temeljnoga kapitala izdavanjem novoga 1501 poslovnog udjela, koji preuzima Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Tako je EBRD ušao u suvlasništvo Podravke Agri s 15,01 posto udjela.

Na skupštini su donesene i odgovarajuće odluke o uplati novca u kapitalne rezerve Podravke Agrija kojima se Podravka obvezuje uplatiti 282,9 milijuna eura, a EBRD 49,98 milijuna eura, što su posljednje financijske pripreme za zaključenje transakcije preuzimanja Fortenovina poljoprivrednog segmenta, što bi trebalo biti završeno do kraja ovoga tjedna.

Proces je počeo prije točno godinu dana kada je Fortenova oglasila prodaju poljoprivrednog segmenta, koji se sastoji od tvrtki Belje plus, PIK Vinkovci Plus, Vupik plus, Energija Gradec, Belje Agro-Vet plus i Felix plus, za što se natjecalo nekoliko kompanija od kojih je u srpnju prošle godine Podravka izabrana kao najbolja ponuđačica. Novostečenim poljoprivrednim segmentom, trećim stupom Podravkina poslovanja uz prehrambenu i farmaceutsku industriju, upravljat će tvrtka Podravka Agri.