Bolje ‘indikativni plan‘, nego dan objave poziva na natječaj

Često se dešava da ministarstva kasne s objavama natječaja za EU potpore, zbog čega na kraju neki poduzetnici gube pravo na prijavu

Zanimljiv prijedlog poslao je Ministarstvu poljoprivrede jedan sudionik u javnoj raspravi kako bi zaštitio mlade poljoprivrednike. Znamo svi da se kasni s objavama poziva na prijave natječaj. Pa kad je već tako, barem pokušajmo to premostiti na način da ne oštetimo poljoprivrednike, ako već ne možemo da se dovedemo u red pa na vrijeme krenemo s objavama.

Dakle, u prijedlogu Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda (Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023. - 2027.) piše da je mladi poljoprivrednik onaj koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu kumulativno ispunjava sljedeće uvjete: a) ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) i b) posjeduje stručna znanja i vještine. Ima još jedan uvjet, a taj je da je c) status nositelja/odgovorne osobe u poljoprivrednom gospodarstvu upisanom u Upisnik poljoprivrednika po prvi put stekla unutar pet godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu…

Ode vrijeme

U ovom slučaju sudionik rasprave (potpisao se kao Marko Petrović) konkretno govori o tome kako kasne objave poziva na prijavu na natječaj. Naime, Ministarstvo svake godine objavi tzv. ‘indikativni plan‘ objave svih planiranih natječaja koji može biti ispoštovan, ali vrlo često nije iz ovih ili onih razloga. Taj plan, dakle, postoji pa se poljoprivrednici koji smatraju da mogu dobiti potporu počnu pripremati (prikupljanje dokumentacije). Ali, kao što sam naveo, vrlo često se to izjalovi pa objave na natječaju kasne, zbog čega neki mladi poljoprivrednici gube taj status jer u međuvremenu navrše 41 godinu. Petrović podsjeća da se status mladog poljoprivrednika određuje na dan početka prijave na natječaj, a s obzirom da se prijave često prolongiraju za više od šest mjeseci – i to po nekoliko puta – korisnici gube mogućnost planiranja investicija i ostvarivanja potpore, što ozbiljno narušava njihovu financijsku stabilnost. Dakle, indikativni plan je zapravo vrlo nepouzdan jer je primjerice planirana objava natječaja u četvrtom kvartalu 2024., a prijave se otvore tek krajem 2025., što je sasvim dovoljno vremena za one koji imaju 40 godina da poziv na prijavu dočekaju u 41. godini.

Takvi koji su pripremali dokumentaciju i angažirali konzultanta zapravo gube. Zato Petrović predlaže ‘uvođenje pravila prema kojem bi mladi poljoprivrednik zadržao pravo na povećani intenzitet potpore sve dok prvi put ne ostvari potporu kroz neku od mjera namijenjenih mladima. Moli nadležne u Ministarstvu poljoprivrede da ozbiljno razmotrite taj prijedlog i uključe ga u buduće izmjene natječajnih kriterija i procedura. Kako kaže, ‘mladim poljoprivrednicima nije najvažnije dobiti što više – već dobiti fer priliku u pravo vrijeme, bez da budu zakinuti zbog nesklada unutar sustava koji im zapravo treba pružiti podršku, a ne dodatne prepreke‘ i zaključuje da je uvođenje te promjene nužno.

Korekcija prijedloga

Ja mislim da taj prijedlog nije loš, s tim što bih to ipak uradio malo drukčije. Naime, predlagač navodi da praktično mladi poljoprivrednik zadrži taj status dok prvi put ne ostvari potporu. Međutim, tako bi se mogli u nedogled prijavljivati na natječaje i tek u 50. godini dobiti neku potporu. Zato smatram da bi status mladog poljoprivrednika trebalo priznati prema indikativnom planu. Primjerice, Ministarstvo u tom planu navede da će neki natječaj biti objavljen u trećem kvartalu. Bez obzira bio objavljen tada ili pola godine kasnije, svakom poljoprivredniku koji je u trećem kvartalu imao 40 godina treba omogućiti da se prijavi na natječaj. Na taj će način država ispraviti nepravdu prema svima onima koji su zakinuti zbog njezine sporosti.

Bilo bi puno bolje da država ispunjava indikativni plan, pa ne bi bilo potrebe za uvođenjem takvog pravila, ali je očito da ni nakon toliko godina nismo uspjeli natjerati nadležne da se drže rokova, pa valja prihvatiti tu činjenicu i ublažiti taj problem predloženim rješenjem.

POST SCRIPTUM

Predloženo pravilo da se status mladog poljoprivrednika priznaje ako u određenom kvartalu ima 40 godina jeste neprecizno, ali to je zato što ni indikativni plan, objektivno, ne može biti potpuno precizan (ne može se navesti datum objave natječaja, nego kvartal, eventualno mjesec). Pa ako u nekom mjesecu tog kvartala neki poljoprivrednik ima 40 godina, a u slijedećem mjesecu istog kvartala 41, treba mu i dalje priznati status mladog poljoprivrednika.