Burazer i kriptonaivci

Kripto prijevara koja se ovaj tjedan dogodila označena je kao najveća kripto prijevara u Hrvatskoj i samo je bilo pitanje vremena kada će pohlepni naivci naletjeti na nekoga tko će im očistiti račune. Kao što je već poznato, riječka tvrtka BitLucky, direktora Luke Burazera navodno je oštetila veliki broj domaćih ‘investitora‘ za, procjenjuje se, oko 70 milijuna eura.

Sada se oštećeni žale na sve strane, ali čini se da od žalbi neće biti ništa. A ništa ni od Burazera koji je netragom nestao.

Naime, za razliku od mnogih svjetskih platformi koje slove kao sigurne za ulaganje, Burazer platformu nije ni imao, kao recimo nedavno bankrotirani kralja kripta, vlasnik FTX-a, Sam Bankman Fried koji je uhićen zbog prijevare. No, Burazer se nije potrudio napraviti platformu već je preko svoje ‘kripto‘ tvrtke uzimao keš od naivaca s obećanjem da će pametnim ulaganjima i ‘trejdanjem‘ omogućiti zaradu. Znači, poslovni model je bio prilično jednostavan. Klijenti daju novac koji Burazer ulaže gdje i kako hoće ili uopće ne ulaže, nitko ne može znati. Priča se da je najmanji ulog bio oko 15.000 kuna, ali da je bilo i klijenata koji su ulagali do 700.000 eura kod riječkog prevaranta. On je ulagačima obećavao 5 do 25 posto mjesečne dobiti. Za to je uzimao proviziju od 20 do 40 posto.

DYOR

Znači, dali su keš ‘u ruke‘ nekome tko im je nešto obećao. Nikakve zaštite, nikakve provjere ti klijenti nisu imali ni tražili i sada bi svoje novce nazad. U kripto zajednici često kažu ‘dyor‘ tj. ‘Do Your Own Research‘, ali u ovom slučaju klijenti Burazera to očito nisu napravili.

To je kao da ste izgubili novce u kladionici i sada tražite od kladionice da vam vrati ulog. Rekli bi tamo blizu Rijeke, neće ići..

Kao što smo rekli, priča podsjeća na Sama Bankmana Frieda i njegov FTX, samo u puno manjim razmjerima. Naime, Burazer je po uzoru na Sama u klasičnoj Ponzijevoj ili piramidalnoj shemi uzeo naivnim ljudima ušteđevine, iako svi u kripto zajednici već godinama upozoravaju na prijevare zbog nereguliranog i veoma volatilnog kripto tržišta.

I da, istina je da se dogodilo i velikanima poput FTX-a ili Celsiusa ali tamo je barem postojala nekakva platformu i u pozadini, neka aplikaciju, dok kod Burazera nema ničega, osim lijepe riječi. Daj mi, isplatit će ti se.

Radi se o klasičnoj pohlepi i Burazera ali i njegovih klijenata.

Domaći kripto stručnjaci kažu kako su takva nerealna obećanja Burazera odmah trebala upaliti lampice ali kada se zazeleni pred očima, ljudi više ne razmišljaju racionalno a snovi o brzom bogaćenju često završavaju upravo ovako. Dodaju kako se čini da je riječ o planiranoj prevari Burazera, koju nažalost, klijenti nisu prepoznali.

Iako za mladog Riječanina kažu kako nije odavao dojam prevaranta, postojala su upozorenja koje mnogi očito nisu iščitali. Kako je rekao urednik portala Kriptovijesti koji je prvi prenio ovu vijest, Burazer nije htio istupati po medijima, nije htio svoje fotografije na portalima i slično, dok Hrvoje Prpić kaže kako od početka nije bio uvjeren u Burazerovu iskrenost. Prpić se o svomu oglasio i na Facebooku te je rekao kako je Burazer ‘ulaganjem jednog klijenta isplaćivao dobit drugog‘, što je klasična Ponzijeva shema.

Nije naš

O cijeloj situaciji se oglasio i UBIK, domaća Udruga za blockchain i kriptovalute koja se ogradila od Burazera rekavši kako dotični nikad nije bio član udruge te da nije bio istaknuti član hrvatske kripto-zajednice te da nije dobivao prostor na okruglim stolovima i konferencijama u organizaciji UBIK-a.

Lider, kao i mnogi drugi sad već godinama upozorava kako kripto tržište nije regulirano te kako svi koji mu se izlažu moraju biti vrlo oprezni. Također, uvijek je priča da se ulaže samo onoliko koliko ste spremi izgubiti, što nikako ne uključuje cijele ušteđevine i slične poteze kojima smo svjedočili ovih dana.

Od slučaja je oprala ruke i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa), koja bi trebala držati na oku poslovanje tvrtke u financijskom sektoru. Oni kažu da poslovanje tvrtke BitLucky ‘nije u djelokrugu njihova nadzora. U priopćenju navode kako ‘društvo BitLucky nije registrirano u Sudskom registru za djelatnost razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta, niti skrbnička usluga novčanika, stoga Društvo BitLucky nije na popisu Hanfe‘. Naime, Hanfa je 2020. godine objavila popis domaćih tvrtki koje pružaju usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta a na tom popisu nema tvrtke BitLucky.

Na kraju, ovo je veliko upozorenje za ubuduće pa tko je naučio, naučio je.