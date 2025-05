Novi pravilnik prijetnja je očuvanju kooperacija u stočarstvu

U prijedlogu pravilnika koji se bavi zdravljem i dobrobiti životinja inzistira se na tome da samo jedan subjekt bude odgovoran za to

Sudeći po komentarima na prijedlog pravilnika o držanju stoke, čini se da su u Ministarstvu poljoprivrede malo zakomplicirali stvar. Naime, potpiše li ga ministar David Vlajčić, pitanje je hoće li se dosadašnji stočari uopće usuditi raditi taj posao. Naime, u pitanju je odgovornost samo jednoga subjekta u situacijama u kojima odgovornih objektivno ima više. Sporan je članak 6., stavak 6. predloženoga Pravilnika o registraciji i odobravanju subjekata i objekata za držane kopnene životinje.

U njemu stoji da se dopušta registracija samo jednoga subjekta koji je izravno odgovoran za zdravlje i dobrobit životinja u registriranome objektu. Udruga za tov i uzgoj junadi Baby Beef smatra da to nije dobro rješenje jer znatno mijenja uhodani način tova i skrbi za životinje u slučajevima u kojima je tov zasnovan na kooperantskome modelu. Primjerice, registrirani objekt, štala u kojoj su smještene krave, ima jedan registrirani subjekt, tj. uzgajivača tih krava. Ako u toj štali ima dovoljno prostora, može primiti i krave drugog uzgajivača. Međutim, sada to neće biti moguće jer registrirani subjekt registrirane štale neće primiti krave drugog uzgajivača zato što bi bio odgovoran i za njih.

Mimo EU-a

Ta je situacija posebno nezgodna ako tvrtka ima kooperante. U štalama kooperanata (a kooperanti su registrirani subjekti) tvrtka drži i svoje krave. Prihvati li se taj pravilnik, kooperant će morati otkazati suradnju s tvrtkom, odnosno neće joj više biti​ kooperant jer ne želi jedini biti izravno odgovoran za zdravlje i dobrobit životinja u registriranom objektu. Dakle, tvrtka će morati iseliti krave iz štale svoga kooperanta. Takvih primjera ima mnogo u našem stočarstvu, zato bi zaista bilo dobro preispitati spornu odredbu. Najbolje bi bilo da postoji onoliko registriranih subjekata odgovornih za zdravlje životinja koliko ih se tovi u jednom objektu, tj. štali. Osim toga, kažu u Baby Beefu, to se ograničenje uvodi mimo legislative koju je donijela Europska komisija i takav pravilnik nema nijedna zemlja članica EU-a.

Nije to jedina situacija koja bi uzgajivače mogla navesti na prekid biznisa s uzgojem stoke. Naime, mnogo je slučajeva u kojima vlasnik objekta (štale) nije registrirani subjekt (ne tovi stoku) pa štalu daje u najam dvojici ili više korisnika štale za tov svoje stoke. Pitanje je tko će u toj situaciji biti registrirani subjekt zadužen za zdravlje i dobrobit životinja jer vlasnik štale to neće željeti biti zato što on ništa ne uzgaja, nego samo iznajmljuje. S druge strane, nijedan od tih uzgajivača koji su unajmili štalu ne želi na sebe preuzeti tu odgovornost. Odnosno, preuzeo bi odgovornost za svoju stoku, ali zašto bi to učinio i za stoku drugog uzgajivača, pogotovo ako ih je i više?

U Ministarstvu su se, očito, usmjerili na to da onaj tko ima štalu mora biti registrirani subjekt, ali iz dviju navedenih situacija vidimo kako se sve zapravo komplicira. Uostalom, kako kažu u Baby Beefu, stupi li novi pravilnik na snagu, zakupodavac će biti odgovoran za obveze zakupoprimca objekta, što bi bilo u koliziji sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. A, dodajmo, ne bi bilo ni logično.

Administrativna zapreka

Zato u Baby Beefu kažu da se s dodatnim teškoćama u proizvodnji i procedurama članovi te udruge jednostavno neće moći nositi. Mnogi su ionako odustali od većine vlastite proizvodnje, a ovako će odustati i od kooperantskog modela.

– Posljedica novoga pravilnika u takvu obliku, a ne sagledavajući širi kontekst, bit će daljnji pad stočarske proizvodnje u Hrvatskoj. Onaj tko to dugoročno ne sagledava, preuzima na sebe veliku odgovornost za posljedice – navode iz te udruge.

To mi se čini logičnom primjedbom, to više što tu nema podjele nekog novca, nego je riječ o potencijalnim problemima stočara zbog administrativnih zapreka. Još ima vremena da se razmijene mišljenja između stočara i Ministarstva poljoprivrede te da se nađe rješenje bolje od predloženoga.

POST SCRIPTUM

U raspravu se prilično aktivno uključila osoba koja se potpisala kao Boženka Spahić. Posebno je apostrofirala pašnjak kao registrirani objekt pitajući se što će biti sa zajedničkim pašnjakom (ZP) kojim se koriste dva subjekta ili više njih (uzgajivača stoke). S obzirom na to da ZP upotrebljava više subjekata, oni bi trebali pod materijalnom i kaznenom odgovornošću preuzeti sve obveze, a ne da budu definirani kao korisnici jer u tom slučaju ne snose odgovornost. Spahić je još spomenula i JLS-ove kao česte vlasnike pašnjaka pitajući se koji će to JLS preuzeti odgovornost da bude registrirani subjekt i odgovara za zdravlje i dobrobit životinja.