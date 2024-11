Porez na krevete i dalje manji od onoga za poljoprivrednu rentu

Razne udruge, pojedinci i organizacije na svojim stranicama još uvijek žestoko komentiraju povećanje paušalnog poreza na krevete na od 150 do maksimalno 300 eura. Neću ponavljati sadržaje tih reakcija, svima nam poznate, samo bih na ovome mjestu htio podsjetiti na ‘Pravdu‘ od prije dvije i pol godine kada smo pisali o nejednakom poreznom tretmanu iznajmljivača poljoprivrednog zemljišta i iznajmljivača kreveta u turizmu.

Čim su porezne novosti odjeknule u javnosti, bilo je i onih koji su opravdavali povećanje paušalnog poreza za iznajmljivače kreveta (apartmana) tvrdeći, poput ministra financija Marka Primorca, da je dosadašnji paušalni porez bio mizeran. Meni se nije, iskreno rečeno, dalo raspravljati jer sam imao osjećaj da je ta rasprava uzaludna, da tu argumenti nisu bitni i da među ljudima koji brane donedavni paušal od 20 eura do 200 eura osjećaji (čitaj: interesi) nadvladavaju razum. Ali čitam maloprije te besmislene tvrdnje kako država pljačka ljude najnovijim poreznim opterećenjem, pa sam našao svoj stari tekst kako bih pokazao da su paušalci opet dobro prošli. Dakle, onomad me posjetio poduzetnik koji je naslijedio komad zemlje u slavonskome mjestu. Donio mi je porezno rješenje u kojem stoji da mora platiti oko 15 eura (tada se plaćalo u kunama) poreza i prireza za godišnju rentu od poljoprivrednog zemljišta koju je ugovorio na 100 eura. Malo se ljutio zato što on i njemu slični moraju plaćati porez, a iznajmljivači kreveta u turizmu samo paušal, smatrajući da je sustav nepravedan. Naime, porez koji on plaća je deset posto i k tome plaća prirez (živi u Zagrebu), a tada su paušalci prema Zakonu o porezu na dohodak plaćali od 20 do 200 eura paušalni porez po krevetu, ovisno o tome koliko im je razrezala jedinica lokalne samouprave (JLS). Ta zakonska odredba vrijedila je od 2019. pa sve donedavno kada je paušalni porez na krevete drastično povećan.

Kuca li pravda na vrata?

No, da se ne gubimo u brojevima, zapamtimo da iznajmljivači poljoprivrednog zemljišta plaćaju porez od deset posto. A koliko su plaćali vlasnici apartmana? Evo našega tadašnjeg izračuna. Uzmemo li u obzir da je većina tadašnjih JLS-ova zadržala minimalan iznos od 20 eura paušala po krevetu, onda je jasno da su zarade bile velike i da su praktično iznajmljivači kreveta plaćali u postotku dosta niži porez od iznajmljivača poljoprivrednih površina. Primjerice, vlasnik apartmana s dva kreveta za koji je ukupno plaćao paušalni iznos od 40 eura (20 svaki) za apartman tada je mogao od gosta uprihodovati sto eura na dan. Ove godine i više, ali ostanimo na 100 eura. Ako ga je iznajmljivao šezdeset dana, ukupno je dobio 6000 eura. To znači da je on tada plaćao samo 0,7 posto poreza. Da mu je JLS razrezao dvostruko veći porez od 40 eura, za dva kreveta platio bi 80 eura, što je 1,3 posto poreza za iznajmljivanje kreveta. Da ne govorimo da je bilo dosta onih iznajmljivača apartmana koji su iznajmljivali i u lipnju i rujnu, pa im je prihod bio veći od 6000 eura, što znači da im je postotak paušala bio još manji.

Vratimo se u sadašnjost. Danas paušalni porezi na krevete iznose od 150 eura do 300 eura. Na temelju izjava lokalnih dužnosnika, a i prijašnje prakse, JLS-ovi će uglavnom razrezati minimalni paušal od 150 eura. To znači da će našem iznajmljivaču, ako za dva kreveta i dalje plaća 300 eura godišnjeg paušala, sada postotak biti mnogo viši – pet posto. E, to je već realnije. Ali je li sustav i dalje pravedan, pitao bi se i sada poduzetnik koji mi se obratio prije dvije i pol godine.

Ne kuca!

Opet ne bi jer on i dalje plaća porez na iznajmljivanje poljoprivrednog zemljišta od deset posto. To prije što su iznajmljivači apartmana i dalje u prednosti u odnosu na vlasnike poljoprivrednog zemljišta jer imaju lipanj i rujan u kojima mogu dodatno uprihodovati i na taj način sniziti postotak poreza. Hoću reći da svakako nikomu nije drago kad mora dati više novca za porez, ali porezni je sustav u ovom slučaju i dalje nepravedan, pa apeliram na ministra Primorca da razmotri ideju o smanjenju poreza za iznajmljivače poljoprivrednog zemljišta na pet posto.

POST SCRIPTUM

Prije dvije i pol godine kada sam pisao o poreznoj nejednakosti raznih iznajmljivača također sam predložio da se porezno opterećenje iznajmljivača kreveta i poljoprivrednog zemljišta izjednači ili da se barem taj jaz smanji. Tada sam napisao da je teško povjerovati da će država povećati paušalni porez za krevete, pa sam zato i predložio smanjenje poreza na poljoprivredno zemljište. Ali evo, bogami, država me demantirala, povećala je paušalni porez, no sustav je ostao nepravedan.