Val nasilja podsjetnik je na duboke probleme koje politički korektna Francuska nastoji ne primijetiti

Što se to događa u Francuskoj? Je li to ‘urbano nasilje‘ u nizu francuskih gradova, kako to nazivaju politički korektni (francuski) mainstream mediji? Kao da je riječ o međusobnom obračunu nekoliko kvartovskih delinkventskih skupina. A u francuskim gradovima gore gradske vijećnice, knjižnice i druge javne ustanove, trgovine su demolirane i opljačkane, automobili spaljeni, ‘urbani nasilnici‘ provalili su u kuću gradonačelnika L‘Haÿ-les-Rosesa, satelitskoga gradića na jugu Pariza, i zapalili je (gradonačelnikova supruga s dvoje male djece uspjela je, srećom, pobjeći), deseci policajaca ranjeni su, žandarmerija (dakle vojska) izvedena je na ulice, predsjednik Emmanuel Macron odgodio je službena putovanja...

Bit će da je to ipak nešto ozbiljnije od ‘urbanog nasilja‘. Nije to ni ‘pobuna multikulturnih predgrađa‘, kako to nazivaju oni koji su malo iskoračili iz političke korektnosti. Nadam se da to još nije ‘predvorje građanskog rata‘, kako to naziva bivši predsjednički kandidat francuske krajnje desnice Éric Zemmour. Ali val nasilja svakako je podsjetnik na duboke društvene i sigurnosne probleme koje službena i politički korektna Francuska desetljećima nastoji ne primijetiti.

No-go zona

U politički korektnim medijima danas više ne možete naći informacije važne za razumijevanje događaja koji je doslovce zapalio Francusku, informacije koje su prije samo desetak godina bile uobičajeni sastavni dio činjeničnog opisa. Možete pročitati da je policajac upucao i ubio Nahela M. (17), tinejdžera alžirskog podrijetla, nakon što ga je zaustavila policijska prometna kontrola, da je policija tvrdila kako je ubila mladića jer je krenuo autom na nju u pokušaju bijega, dok video ubojstva koji se širi društvenim mrežama pokazuje da je policajac prilično hladnokrvno upucao Nahela Merzouka kroz otvoreno vozačevo staklo.

‘Multikulturna predgrađa‘ najnoviji je politički korektan naziv za muslimanska predgrađa francuskih gradova koja su se s vremenom pretvorila u muslimanskim stanovništvom naseljene prstenove oko tih gradova koji žive svoje paralelno društvo, sve više prema šerijatskim zakonima

Prešućuje se da je Merzouk musliman, da ima zavidan policijski dosje za svoje godine, da se to dogodilo u muslimanskom kvartu Nanterrea, grada na sjeverozapadnim rubovima Pariza koji je za francusku policiju već dugo no-go zona. Zaboravlja se da je odmah nakon objave videa i prije završetka istrage francuski predsjednik nedvosmisleno osudio ubojstvo, što mu je policija zamjerila, da je policajac odmah pritvoren. Prešućuje se da je nasilne i rušilačke pohode u francuskim gradovima organizirala francuska sekcija panislamističkoga Muslimanskog bratstva. Politički korektni mediji sugeriraju da su se to pobunila ‘multikulturna predgrađa‘ protiv rasistički motiviranih postupaka francuske države.

Vukovi iz multikulturnih predgrađa

‘Multikulturna predgrađa‘ najnoviji je politički korektan naziv za muslimanska predgrađa francuskih gradova koja su se s vremenom pretvorila u muslimanskim stanovništvom naseljene prstenove oko tih gradova koji žive svoje paralelno društvo, sve više prema šerijatskim zakonima, u kojima su plodno tlo za djelovanje pronašle različite panislamističke i terorističke organizacije koje promiču ideju o konačnoj pobjedi islama u svijetu. U tim ‘multikulturnim predgrađima‘ ideološki su oblikovani Brahim Aquissau (21), koji je 29. listopada 2020. ušao u baziliku Notre-Dame u Nici i zaklao svećenika i dvije vjernice za vrijeme mise, Abdoullakh Anzorov (18), koji je dva tjedna prije toga u jednom od pariških predgrađa dekapitirao profesora povijesti Samuela Pattyja jer je na predavanju pokazao karikaturu Muhameda, Youssef T., koji se u travnju 2020. jurećim automobilom zaletio u policijsku patrolu u Colombesu, konvertirani musliman Nathan C., koji je u siječnju 2020. u parku Villejuif nožem napao židovski bračni par, zaklao muža, a ženu ranio… Nakon velikih terorističkih napada s velikim brojem žrtava u prvih petnaestak godina ovoga stoljeća, u posljednjih desetak godina teroristički napadi uime islama povjereni su tzv. vukovima samotnjacima, a mete su simboli židovstva, simboli kršćanstva i simboli države. I zanimljivo, ta ‘multikulturna predgrađa‘ nisu nakon njih prosvjedovala.

Policijsko ubojstvo Merzouka bilo je samo povod za organizirano rušilačko nasilje usmjereno protiv simbola francuske države. I bilo je iznad svega demonstracija snage muslimanskih predgrađa nasuprot francuskoj državi. Francuska država nije uspjela socijalno i kulturno integrirati svoju useljeničku muslimansku zajednicu. Danas je to postao društveni i sigurnosni izazov kojem država i politički korektna javnost ne žele spomenuti ime. No, time ne rješavaju problem. Samo pokazuju vlastitu nemoć. I vlastiti strah.