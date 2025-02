Zašto je novaljskim gradskim ocima važna veljača 1968.?

Gradsko vijeće Novalje donijelo je odluku prema kojoj je određena visina poreza na kuće za odmor, ali postoje iznimke za one sagrađene prije veljače 1968. U Novalji su se pozvali na to da je Zakonom o lokalnim porezima kao kriterij predviđena i starost zgrade, ali sud to nije prihvatio

Visoki upravni sud (VUS) Republike Hrvatske ukinuo je članak, 5. stavak 2. Odluke o lokalnim porezima Grada Novalje koji je 30. studenoga 2023. donijelo Gradsko vijeće. Iako je naveo drugi razlog zašto ukida taj stavak, mislim da se njegovim donošenjem diskriminirao dio vlasnika kuća za odmor. No nećemo sitničariti, najvažnije je da je stavak ukinut.

Prema toj odluci porez na kuće za odmor u Novalji iznosi pet eura po metru četvornom (stavak 1.), a u sljedećem (osporenom) stavku piše da se za kuće za odmor sagrađene prije 15. veljače 1968. porez plaća u visini od 2,50 eura po metru četvornom. Sporan je datum kao kriterij za određivanje visine poreza. Naime, podnositelj zahtjeva za zakonitost spomenute odluke smatra da ne postoje socijalni, pravni ili bilo koji drugi razlozi za razlikovanje poreznih obveznika prema vremenu gradnje nekretnine na koju se plaća porez. On navodi da je porez neutralan, a jedini kriterij za razrez tog poreza je koristi li se kućom (nekretninom) kao mjestom stalnog ili povremenog stanovanja, o čemu već postoje relevantna upravna i upravnosudska praksa. Ističe da Zakon o lokalnim porezima (ZLP) donositelju odluke nije dao ovlast za utvrđivanje različitih poreznih opterećenja na temelju vremena gradnje nekretnine. Stoga smatra da navedeno razlikovanje nema jasnu socijalnu i društvenu funkciju i legitiman cilj te je riječ o proizvoljnoj odredbi koja diskriminira porezne obveznike, vlasnike nekretnina sagrađenih nakon 15. veljače 1968. godine.

Što znači ‘starost‘

Gradonačelnik Novalje pak smatra da odredba članka 42. ZLP-a ovlašćuje predstavničko tijelo da svojom odlukom propiše visinu poreza, ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnima za korištenje kuće za odmor, što proizlazi i iz Upute Ministarstva financija od 6. listopada 2019. upućene Gradu Novalji. Nadalje se ističe da visinu poreza, ovisno o starosti objekta, može propisati svojom odlukom jedinica lokalne samouprave, iz čega slijedi da osporeni stavak nije nezakonit i u suprotnosti sa ZLP-om. U očitovanju se navodi da osporeni stavak nije u suprotnosti ni sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije jer određivanje manjeg iznosa poreza na objekte sagrađene prije 15. veljače 1968. nije oblik diskriminacije propisan navedenim zakonom.

Čitajući argumente jedne i druge strane, rekli bismo da njima dobro barataju. Jedino je u slučaju tumačenja novaljskoga gradonačelnika problematična riječ ‘starost‘, koju je ZLP također propisao kao kriterij za određivanje visine poreza na kuće za odmor. Naime, riječ ‘starost‘ ne možemo nikako vezati uz određeni datum.

O tome govori i VUS u obrazloženju zašto je ukinuo sporni stavak članka 5. Naime, prema ZLP-u, propisano je da se porez na kuće za odmor plaća od 0,60 do pet eura po metru četvornom korisne površine. Drugim riječima, mogu se propisati i niže stope poreza zbog okolnosti koje utječu na uporabljivost korištenja kuće za odmor. U konkretnom slučaju gradski su oci propisali nižu stopu poreza na kuće za odmor za sve objekte koji su sagrađeni prije 15. veljače 1968., vezujući taj datum uz kriterij starosti objekta.

Kvaliteta korištenja

Međutim, godina gradnje kuće za odmor nije nužno vezana uz kvalitetu kuće za odmor, odnosno mogućnost njezine uporabe u funkcionalnom smislu. Naime, propisivanje manjeg iznosa porezne obveze pretpostavlja da određene okolnosti kao što su starost neke nekretnine, manje atraktivan položaj određene zone u kojoj se nekretnina nalazi te komunalna opremljenost određenog područja utječu na kvalitetu korištenja takve nekretnine u odnosu na nekretnine kod kojih takvih okolnosti nema. Stoga, zaključuje VUS, rekao bih s pravom, razlikovanje poreznih obveznika samo prema vremenu gradnje njihovih nekretnina nije zakonito.

POST SCRIPTUM

Kao pohvalu novaljskim gradskim ocima mogu reći da su poštovali proceduru jer je Odluku o lokalnom porezu donijelo Gradsko vijeće, iako često nalazimo primjere da neke (čak i dobre) odluke sud ukine jer je netko neovlašten donio odluku. Najsvježiji je primjer Pravilnik o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Osijeku koji je donio gradonačelnik, a trebalo je Gradsko vijeće. No bez obzira na to, nije mi jasno kako su u Novalji mogli odrediti datum gradnje kuće kao kriterij. Po čemu su kuće sagrađene 1970. u boljem stanju od onih dvije godine starijih? I kao da nema kuća iz 1970. koje su u lošijem stanju u odnosu na neke obnovljene, a sagrađene 1968. godine.