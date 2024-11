12. konferencija o kontrolingu: Od promjena ne možemo pobjeći, možemo se samo prilagoditi

Osim regulatornog okvira, niz drugih promjena utječe na to da se biznis iz dana u dan mijenja. Na primjer, do jučer smo imali osjećaj da je AI daleko ispred danas, a danas svakodnevno čujemo o njemu. To razvija novu evoluciju potreba potrošača, a istovremeno se razvija svijest da svijet mora ići prema održivom. Tu su i novi rizici poput pandemija i elementarnih nepogoda, ekonomskih kriza, ratova, političkih promjena koje brzo utječu na naše kompanije te vidimo koliko je znanja i kompetencija potrebno da bi se to sve savladalo. Dakle, što nam je činiti?

– Od toga pobjeći ne možemo, možemo se samo prilagoditi. Transformacija može uspjeti samo ako su menadžeri i zaposlenici osnaženi novim vještinama. Za uspješnu transformaciju potrebni su hrabrost i kompetencije – istkanula je Jasmina Očko, konzultantica za kontroling u tvrtki Kontroling Kognosko, na početku današnje 12. konferencije o kontrolingu, koja je u zagrebačkom Hotelu Sheraton okupila više od 300 sudionika.

Najvažnije su digitalna, organizacijska, ekološka i financijska transformacija, a najviše ih zapravo usporava nesigurnost zbog nedostatka kompetencija, dodala je Očko. Bez uređenih procesa nema digitalizacije, a uređenih procesa nema bez kontrolinga. Stoga bez kontrolinga nema niti digitalizacije, zbog čega mnogi digitalni projekti padaju. Također, biti dobar lider danas znači raditi s ljudima, ne u smislu mikromenadžmenta, već u smislu slušanja, brainsotrminga i zajedničkog realiziranja ideja. No, jedan od ključnih ciljeva kontrolinga u narednim godinama bit će – kako do profitabilne održivosti.

– Danas više nije dovoljno imati ljudi koji žele učiti. Danas moramo imati ljude koji su se u stanju brzo odučiti. ‘Učeća organizacija‘ danas je jedan od najkorištenijih termina u odgovoru na ova pitanja. Onoliko koliko uče top i srednji menadžment, toliko uče svi. To stvara kulturu uspjeha, a kontroling se razvija na krilima transformacije – naglasila je Očko tijekom konferencije koju organiziraju Lider i Kontroling Kognosko, uz pokroviteljstvo najveće međunarodne udruge kontrolinga na svijetu – International Controlling Conference in Croatia (ICCC).

– Biznis definitivno više nije biznis, a proizvodi ili usluge koji su nam prije bili sve sada su samo komadić priče. No velike su šanse da poduzeća izvuku nove prilike sa starim proizvodima i uslugama – izjavila je Očko uz zaključak da je budućnost kontrolinga prilično dobra.

U ostatku današnje konferencije o kontrolingu govorit će se između ostaloga i o promjenama upravljačkih modela, partnerstvu menadžmenta i kontrolinga, razvoju znanja i kadrova, ESG-u, strategijama održivosti te mnogim drugim temama.