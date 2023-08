Atlantic gradi prvu sunčanu fotonaponsku elektranu na LDC Zagreb

Iako se naizgled čini da se globalna ekonomska situacija stabilizira, da inflacija jenjava, poslovni svijet još uvijek osjeća ‘repove‘ donedavnog vrhunca krize u svom poslovanju, a rat u Ukrajini i dalje traje.

U punom smo jeku s pripremama najveće Liderove konferencije Dan velikih planova koja se održava 15. godinu za redom, a ove će se godine održati 27. rujna u zagrebačkom hotelu Westin.

I ove godine na pozornici očekujemo predvodnike raznih industrija u Hrvatskoj, predstavnike javnog sektora i državnih institucija, od kojih ćemo iz prve ruke saznati što poduzetničku scenu i hrvatsko gospodarstvo u cjelini čeka u 2024. godini, kako se svi dionici gospodarstva suočavaju s postojećim i pripremaju na nadolazeće izazove te kakve su njihove prognoze i predviđanja za iduću godinu.

Jedan od njih je i Emil Tedeschi, osnivač i većinski vlasnik Atlantic Grupe te jedan od najvećih poduzetnika u Hrvatskoj. Tedeschi je dobitnik brojnih priznanja struke i medija, a 2010. godine dobitnik je odlikovanja Predsjednika Republike Hrvatske za posebne zasluge u gospodarstvu. Sudjelovanjem u radu Nacionalnog parlamentarnog odbora za praćenje pregovora bio je aktivno uključen u proces približavanja Hrvatske Europskoj uniji. Bio je član Gospodarsko-socijalnog vijeća, od 2005. do 2007. godine izvršavao je dužnost predsjednika Hrvatske udruge poslodavaca, a od 2010. do 2015. bio je član je Savjeta za gospodarstvo Predsjednika Republike Hrvatske. Počasni je konzul Irske u Republici Hrvatskoj, član Trilateralne komisije, Vijeća dekana na Harvard John F. Kennedy School of Government, INSEAD Alumni udruženja, Programskog vijeća Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta te Poslovnog savjeta Ekonomskog fakulteta u Ljubljani.

Prema posljednjim financijskim izvještajima, Atlantic Grupa je u prvih šest mjeseci 2023. godine zabilježila prihod od prodaje u iznosu od 459,7 milijuna eura, što u odnosu na isti period prošle godine predstavlja rast od 15,8 posto. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) ostala je na razini prvog lanjskog polugodišta i iznosi 44,4 milijuna eura, dok je neto dobit manja za 5,5 posto i iznosi 20,9 milijuna eura.

- U prvom polugodištu 2023. Atlantic Grupa je ostvarila snažan rast prodaje u svim poslovnim i distribucijskim područjima te na svim važnijim tržištima. Navedeni rast u velikoj je mjeri kompenzirao negativan utjecaj i dalje visokih cijena sirovina i pakirnog materijala, logističkih usluga te energenata. Osim toga, na blagi pad profitabilnosti utjecao je i značajan porast troškova osoblja, koji je posljedica povećanja plaća provedenih kroz proteklih godinu dana. Posebno smo zadovoljni jačanjem distribucijskih temelja širenjem principalske mreže u Sloveniji te otvaranjem modernog logističko-distributivnog centra u Sjevernoj Makedoniji, perspektivom rasta u kategoriji kave na tržištu Srbije i rezultatima lansiranja novih proizvoda - istaknuo je u Atlanticovom priopćenju Tedeschi.

U prvoj polovici godine Atlantic Grupa je s Grupom Podravka dogovorila suradnju koja podrazumijeva Atlanticovu distribuciju Podravkinih proizvoda na austrijskom tržištu, uz istovremenu Podravkinu distribuciju Atlanticovog asortimana na tržištu SAD-a. U Sloveniji je ostvaren značajan iskorak u razvoju poslovanja suradnjom s novim principalom Haleon (Sensodyne, Corega, Parodontax, Aquafresh), dok je u Skoplju dugoročni razvoj zajamčen zaključenjem 12 milijuna eura vrijedne investicije u novootvoreni logističko distribucijski centar. U svibnju je Atlantic predao obvezujuću ponudu za kupnju Strauss Adriatica, kompanije na srbijanskom tržištu poznate po brendovima Doncafe i C kafa, a zaključenje transakcije podložno je prethodnom odobrenju Komisije za zaštitu konkurencije u Republici Srbiji.

Na hrvatskom tržištu krenula je proizvodnja zelene energije izgradnjom prve sunčane fotonaponske elektrane na centralnom logističko distribucijskom centru Zagreb, čime se emisija ugljičnog dioksida smanjuje za 3.250 tona godišnje.

U posljednjih 14 godina Dan velikih planova postao je zaštitnim znakom Liderovih konferencija. Do sada je okupio oko 5000 sudionika i 250 govornika, mahom industrijskih lidera, makroekonomskih stručnjaka te čelnika iz političkog i javnog života. Konferencija je stekla status političko-ekonomskog ‘must be‘ događaja, a svoj status potvrdit će i ove godine programom i izborom govornika.

Ne propustite priliku za druženje s najuspješnijim poduzetnicima, prijavite se na vrijeme za sudjelovanje na 15. Danu velikih planova koji se održava 27. rujna u kristalnoj dvorani hotela Westin Zagreb. Više informacija možete pronaći na poveznici.