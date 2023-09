Bokulić: Sa hotelima stojimo uz bok sa Španjolskom ili Portugalom, pa zašto onda ne bismo imali i slične cijene

Mi nemamo drugu mogućnost nego rasti, implementirati nove tehnologije. Imamo tri ureda u Kini, u uredima u SAD-u radi 500 ljudi i doista dobro surađujemo sa svima – rekao je osnivač Infobipa Roberto Kutić na završnom okruglom stolu 15. Dana velikih planova, konferencije koju organizira poslovni tjednik Lider.

Tema okruglog stola bila je ‘Razvoj poslovanja – prilike i opasnosti‘, a je li rast neizbježan da bi se ostvario razvoj, Zrinka Bokulić, predsjednica Uprave Aminess hotela, odgovorila je da civilizacijski napredak leži upravo na rastu i razvoju.

- Slijedeće godine očekujemo povratak grupnog putovanja, pa zato planiramo cjelogodišnje poslovanje hotela u Istri i na Korčuli. U tom kontekstu htjela bih reći, suprotno uvriježenom mišljenju, da Hrvatska nije skupa destinacija. Da pače, negdje smo u sredini. Primjerice, mi sa svojim hotelima stojimo uz bok sa Španjolskom ili Portugalom, pa zašto onda ne bismo imali i slične cijene! Slijedeće godine cijene ne bi trebale biti veće za pet do šest posto, iznad toga tržište to neće trpiti. No sve ovisi i o troškovima s kojima ćemo se suočavati – rekla je Bokulić.

O rastu je govorio i Josip Bičvić, član Uprave Žita (u vlasništvu Marka Pipunića), koji je rekao da je teško predvidjeti koliki će rast biti potreban da se zadovolje svjetske potrebe. Predviđanja su, nastavio je, da će proizvodnja hrane do 2050. rasti 60 posto. No stvari su se promijenile u Hrvatskoj, rekao je, nažalost teško možemo govoriti o rastu (više o odrastu) kada je tema prehrambena i poljoprivredna industrija.

- Nama je rast potreban da bismo se razvijali. Moramo razvijati nove tehnologije. Energiju smo stavili pod kontrolu, još uvijek gradimo solarne elektrane, idemo ka energetskom suficitu i tako se štitimo od potencijalnih poskupljenja – rekao je Bičvić.

Što se tiče cijena, smatra da geopolitički ili zdravstveni poremećaji, s kojima se suočavamo unazad tri godine, puno manje utječu na cijene nego špekulativni kapital.

Ima li odrast više smisla u graditeljstvu, pitala je moderatorica okruglog stola Manuela Tašler, na što je suvlasnik VMD grupe Željko Vučemil odgovorio potvrdno. Rekao je da za njegovu tvrtku nije na prvom mjestu rast iz razloga što projekti traju dugo, puno koštaju, puno se radi i najvažnije je da se projekt završi.

- Planiranje u našem poslu je jako teško jer su promjene moguće. Ovu smo godinu završili dva velika projekta na vrijeme i trenutno pripremamo novi projekt – rekao je Vučemil pozivajući nadležne službe u Zagrebu da se na parcelama Gredelja, Badela i sličnih objekata naprave urbanistički planovi kako bi se gradile poslovne i stambene zgrade sa pripadajućom infrastrukturom.