Čičak: Sljedeće godine planiramo ulaganja od 75 milijuna eura u rast i akvizicije

Iako se naizgled čini da se globalna ekonomska situacija stabilizira, da inflacija jenjava, poslovni svijet još uvijek osjeća ‘repove‘ donedavnog vrhunca krize u svom poslovanju, a rat u Ukrajini i dalje traje.

U punom smo jeku s pripremama najveće Liderove konferencije Dan velikih planova koja se održava 15. godinu za redom, a ove će se godine održati 27. rujna u zagrebačkom hotelu Westin.

I ove godine na pozornici očekujemo predvodnike raznih industrija u Hrvatskoj, predstavnike javnog sektora i državnih institucija, od kojih ćemo iz prve ruke saznati što poduzetničku scenu i hrvatsko gospodarstvo u cjelini čeka u 2024. godini, kako se svi dionici gospodarstva suočavaju s postojećim i pripremaju na nadolazeće izazove te kakve su njihove prognoze i predviđanja za iduću godinu.

Predstavnik investicijskog tržišta bit će Igor Čičak, partner i CEO u Provectus Capital Partners fondu. Prema njegovo mišljenju izazovi za investicije fondova privatnog kapitala slični su gospodarskim izazovima općenito, a u idućoj godini to će biti visoka neizvjesnost oko daljnjeg rasta cijene novca, odnosno granica do koje će Europska središnja banka dizati kamatne stope. Takve odluke direktno utječu na investicije od strane fondova, ali i vrijednost samih ulaganja. Kao drugu neizvjesnost spomenuo je inflaciju koja još nije pod kontrolom.

– Pad stope inflacije u SAD-u je dobra vijest, međutim SAD i Europa su u drukčijoj situaciji, u Europi su kamatne stope i inflacija više pod utjecajem, pored ostaloga i globalnog energetskog tržišta, a k tome još uvijek traje rat u Ukrajini – kaže Čičak.

U proteklom razdoblju Provectus Capital Partners (PCP) najviše je investirao u sektore koji su se pokazali otpornima na ekonomske cikluse, tako da je najveći dio investicija fonda usmjeren u privatno zdravstvo (medicinske i dentalne ustanove), specijaliziranu maloprodaju (primjerice trgovine sa sportskom opremom i električnim biciklima) te veterinarske klinike.

– Ti su sektori pokazali solidnu otpornost u krizi tako da i ove i sljedeće godine planiramo nastavak ulaganja, i u organski rast naših portfolio kompanija i u akvizicije. Paralelno gledamo i druge sektore koji su rastući, fragmentirani i skalabilni, tako da nam je zanimljiva, primjerice specijalizirana infrastruktura u funkciji podrške razvoja privatnog zdravstva i specijalizirane maloprodaje, kao i sektor poslovnih usluga, kao što su outsourcing i insourcing usluga – objašnjava Čičak.

Prosječna vrijednost godišnjih ulaganja kompanija u vlasništvu PCP-a, uključujući i iznos direktnih novih investicija od strane PCP-a, iznosi između 50 i 75 milijuna eura, ove godine investicije će dostići vrijednost 75 milijuna, a isti trend Čičak očekuje i iduće godine.

– Vjerujem da će i u makroekonomskom smislu iduća godina biti malo bolja od ove. Očekujem da će cijena novca dostići svoj vrhunac do kraja ove godine, nakon čega bi kamatne stope u narednim periodima trebale početi padati. Međutim, osim cijene novca, trenutno je niža i sama dostupnost novca odnosno likvidnost, s obzirom na to da su banke smanjile apetite za financiranjem. No kad se stabiliziraju kamatne stope i inflacija, očekujemo povećanje kreditne aktivnosti banaka i preokret gospodarskih trendova – zaključuje Čičak.

U posljednjih 14 godina Dan velikih planova postao je zaštitnim znakom Liderovih konferencija. Do sada je okupio oko 5.000 sudionika i 250 govornika, mahom industrijskih lidera, makroekonomskih stručnjaka te čelnika iz političkog i javnog života. Konferencija je stekla status političko-ekonomskog ‘must be‘ događaja, a svoj status potvrdit će i ove godine programom i izborom govornika.

