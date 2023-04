Damir Odak iz ECB-a uoči Regionalnog financijskog foruma: Rizici od recesije u eurozoni u ovom su razdoblju povećani

Kako zaustaviti inflaciju ili je barem primiriti? Hoće li doći do recesije? Kako neizvjesnost uslijed rata u Ukrajini, energetske krize i gospodarskih turbulencija utječe na monetarne i financijske izazove ne samo u Hrvatskoj, nego i u regiji? Koliko su otporni domaći i regionalni financijski sektori? Je li bankarski sektor spreman podržati gospodarstvo kada dođe do oporavka? Sve su to pitanja koja će se adresirati na Regionalnom financijskom forumu koji okuplja predstavnike banaka i kreatora financijske i monetarne politike koji se 20. i 21. travnja održava u Opatiji u organizaciji Lidera.

Jedan od keynote speakera na Forumu bit će Damir Odak, član Upravnog odbora za reviziju European Central Bank (ECB), bankar i bivši hrvatski viceguverner, koji će održati prezentaciju o uzroku povećanja inflacije u eurozoni kao i o povećanom riziku od recesije tijekom razdoblja dezinflacije.

- Dok je ova epizoda inflacije uglavnom inicirana vanjskim šokom uzrokovanim politikama drugih zemalja, ponajviše politikama SAD-a, monetarna politika eurozone stvorila je preduvjete za njezino ukorijenjivanje. Posljedično, eurozona je 2022. imala najvišu inflaciju u usporedbi s drugim najvećim gospodarstvima. U razdoblju od 1950. do danas u svim razdobljima dezinflacije u SAD-u, Velikoj Britaniji, Kanadi i Njemačkoj, njih ukupno 17, bile su i recesije. Iako to ne znači da će mjere potrebne za smanjenje inflacije neizbježno uzrokovati recesiju tijekom ove ili iduće godine, svakako znači da su rizici od recesije u eurozoni u ovom razdoblju povećani - istaknuo je Odak za Lider, premda će mnogo detaljnije analizirati tu temu na samom Forumu u Opatiji.

Odak navodi i to kako je monetarna politika potrebna za smanjenje inflacije i druge vanjske šokove. Posebice, naglašava, restriktivna monetarna politika koju karakteriziraju visoke kamatne stope.

- Ipak, druge politike, od kojih je najistaknutija fiskalna, itekako mogu utjecati na gospodarstvo u takvim okolnostima. U slučaju eurozone to znači da će takve aktivnosti najvećim dijelom poduzimati države članice - poručio je Odak koji će na Forumu govoriti već prvog dana, 20. travnja.

Ostale teme ovogodišnjeg Foruma usmjerene su na ekonomske izglede regije. Bankari će se na Forumu baviti analizom kretanja kamata u uvjetima rasta inflacije i izgledne recesije, utjecajem inflacije na kreditni portfelj i kamatne stope, mjerama prilagodbe strategiji upravljanja kamatnim stopama u novim okolnostima, te održavanjem likvidnosti i stabilnosti. Pred bankama je pitanje kako podržati razvoj malih i srednjih poduzeća u vrijeme rasta kamata te koje inovativne usluge i proizvode mogu ponuditi. Jedna od tema bit će i održive investicije i isto takvo kreditiranje, a adresirat će se i pitanje kako pomoći kompanijama u financiranju u vrijeme rasta kamatnih stopa i inflacije.

Na Forumu će sudjelovati i Boris Vujčić, guverner HNB-a, Tamara Perko, direktorica HUB-a, Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e, Ana Zorić, ravnateljica Uprave za gospodarstvo i financijski sustav pred Ministarstvom financija te Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja bank Slovenije.

Forum je namijenjen kreatorima financijske i monetarne politike, bankama, fondovima i predstavnicima financijskog sektora, predstavnicima međunarodnih financijskih institucija, a kotizacija se može napraviti ovdje. Inače, taj je Liderov event prirodni nastavak naše dugogodišnje konferencije Susret guvernera i bankara regije koji se dosad svake godine održavao u Rovinju.