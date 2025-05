Invest in Novska: Poduzetnika je u ovom slavonskom gradu sve više

Novska je primjer kvalitetnog gradića koji se dobro razvija, rekao je Mihael Jurić, zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije

Cilj svakog čelnika grada su sretni i zadovoljni ljudi, a to možemo postići osluškivanjem njihovih potreba, stvaranjem poduzetničke klime i osiguravanjem novih radnih mjesta, poručila je Marija Kušmiš, gradonačelnica Grada Novske, na početku treće konferencije Invest in Novska koja se danas održava u ovom najzapadnijem slavonskom gradu, u prostoru novouređenog Hotela Knopp.

– Važno je ulagati u ravnomjeran razvoj grada i kvalitete privatnog i poslovnog života. Novska je i dalje grad snažne drvne industrije, metalna industrija se širi, a građevinski sektor jača sve većim brojem obrtnika. No Novska je postala dom mnogima i razvojem gaming industrije. I u ovoj smo godini nastavili smo pozitivne trendove – zaposlenih je u gradu više, nezaposlenih manje, dok broj obrta i tvrtki raste – navela je Kušmiš, dodajući da je Grad ulagao u komunalnu, socijalnu, društvenu i poduzetničku infrastrukturu.

– Prema istraživanju portala Gradonačelnik.hr, Novska je u samom vrhu gradova koji su najviše uložili u gospodarstvo – 2,5 milijuna eura. Svjesni smo da su poduzetnici generatori razvoja stoga smo im odlučili dati potpore te naglasak staviti na potpore mlade i žene – dodala je gradonačelnica, podsjećajući na nekoliko projekata koji se trenutno u gradu provode, između ostalih i gradnja Centra za gaming industriju te proizvodnog pogona tvrtke Tece Industrial koji Novskoj donosi 150 novih radnih mjesta.

Novska je primjer kvalitetnog malog gradića koji se dobro razvija, rekao je Mihael Jurić, zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije. SMŽ bila je poznata po velikim gospodarskim subjektima u Sisku i Kutini koji su u transformaciji propali, ali Novska se najbolje snašla jer je ulagala u mlade, nove vrijednosti i nove školske programe, podsjetio je Jurić, misleći na razvoj gaming industrije i pokretanje srednjoškolskog smjera tehničar za razvoj videoigara.

– Novska je imala cilj, lideri su imali način na koji to odraditi i danas Novska ubire te plodove. Novska je smještena na vratima Slavonije, ali veže i Moslavinu i Pounje, dobro je prometno povezana autocestom i željezničkom prugom, pa se investiranje u Novsku isplati. Svi investitori koji žele doći na područje SMŽ mogu ostvariti bolje i više benefite za svoje poduzetničke programe. Pozivam Vas da to učinite – poručio je Jurić, podsjećajući na pogone kreditne sustave s posebnom kamatom na poduzetničke aktivnosti, najnižu u Hrvatskoj.

Novska je danas dinamična, ambiciozna i uspješna sredina – grad koji se donedavno borio s izazovima, postao je primjer i predvodnik uspješnih projekata, istaknuo je Karlo Ressler, zastupnik u Europskom parlamentu, podsjećajući na važnost ulaganja u nesigurnim globalnim okolnostima poput onih s kojima se susrećemo danas. Poručio je da u Europskom parlamentu rade na tome da Europa osigura sredstva za koheziju, no sama sredstva nisu dovoljna.

– U EP-u se borimo i za smanjenje administrativnih prepreka kako bi fondovi bili pristupačniji malim tvrtkama i startupovima. Novska je zato danas simbol digitalne tranzicije, ali i ravnomjernog razvoja. Europa je snažna koliko su snažne njezine regije. Zato su nam potrebni gradovi poput Novske koji znaju pametno iskoristiti prilike kohezijske politike – izjavio je Ressler putem videopoziva iz Europskog parlamenta u Strasbourgu.

Naklonjeni investitorima

Svojim idejama i hrabrošću Novska je dospjela na kartu gradova Hrvatske koji su poznati po investicijama i ulaganjima, izjavio je Goran Romek, državni tajnik Ministarstva gospodarstva.

– Kada govorimo o investicijama, govorimo o povjerenju između lokalnih, državnih institucija i njihovih partnera. Hrvatska se postavila kao izuzetno privlačna destinacija za investitore s preko 53,7 milijardi eura direktnih stranih investicija. Iza tih brojki stoje tvornice, inovacije, ali i velik broj ljudi koji nisu morali napustiti svoju zemlju. Nakon razdoblja krize koji su iza nas, možemo reći da se Hrvatska ustabilila u privlačenju stranih investicija i posljednjih godina bilježimo veliki rast. To znači da spomenuto povjerenje i suradnja funkcioniraju – rekao je Romek, uz obećanje da će država nastaviti s poreznim rasterećenjima poduzetnika.

Romek je naveo i neke od najvećih investicija u Hrvatskoj tvrtki Jabil, Knauf, Pfeizer, Siemens, Končar, ali i Tece Industriala koji je otvorio svoj šesti pogon na području Novske. Tece Industrial se za smještanje svog pogona u Novskoj odlučio upravo zbog dinamične i investitorima naklonjene lokalne samouprave, istaknuo je Marin Piletić, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

– Sredine koje kada si zacrtaju ciljeve učinit će sve da to i ostvare. Kada smo 2017. zamislili da će Novska biti centar gaming industrije u Hrvatskoj, ljudi su se počeli pitati za moju medicinsku dijagnozu. Danas se u Novskoj gradi prvi hrvatski gaming centar, ali i šire. Kada smo zacrtali da ćemo na 85 hektara naše slavonske ravnice otvoriti poduzetničku zonu, ljudi su se smijali. Danas tamo nema koga nema – od Tece Industriala, građevinskog sektora, centra za vozila, gaming industrije i čitavog niza manjih obrtničkih i poduzetničkih lokalnih investitora – objasnio je Piletić.

Novska, naime, danas izdvaja 300 eura po glavi stanovnika za razvoj poduzetništva, dodao je Piletić, i po tome je u prvih deset jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj koji to čine.

– Posebno mi je drago biti u svom gradu, čitati novinske članke, slušati što sve grad i gradska uprava čine po pitanju promocije poduzetništva i koliko to biva primijećeno na nacionalnoj razini. Nitko ovaj kraj neće razvijati ako mi sami ne krenemo u taj proces i ne odlučimo se za to izdvojiti financijska sredstva te biti partner onima koji su zainteresirani da dođu. To je ključ uspjeha – istaknuo je Piletić.

Boženka Spahić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Novske, održala je prezentaciju ‘Investiraj u Novsku: Gradimo održivu budućnost‘ o svim planovima i projektima koje Novska nudi poduzetnicima i investitorima, ali i svim svojim građanima.

Investicijske mogućnosti, razvojne strategije i uspješne poduzetničke priče bit će u fokusu današnje konferencije koja se već treću godinu za redom održava u organizaciji Grada Novske i Razvojne agencije Grada Novske NORA-e, uz Lider kao izvršnog organizatora.