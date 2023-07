Marketing & Sales by Numbers: Lojalnost kupaca pada, važno im je omogućiti što bolje iskustvo

Pišu: Anamarija Mujanović i Donatella Pauković

– Kupci u zadnje tri godine stvarno više nisu lojalni. To je najveći problem kompanija koje imaju brendove. Iskustvo korisnika bit će najozbiljnija tema sljedeće tri godine – rekao je Kristijan Gregorić, direktor i partner u Valiconu, tijekom jučer održane Liderove konferencije Marketing and Sales by Numbers, u zelenom okruženju zagrebačkog restorana i parka Maksimir.

Budući da Valicon provodi brojna istraživanja predviđanja ponašanaj kupaca, Gregorić zna da kupci danas najviše gledaju – cijenu.

– Svi gledaju cijenu i to je bitna stavka koju svi moramo imati u vidu. Nakon toga, zdravlje će biti jedno od najbitnijih i relevantnijih tema. I pojavljuje se održivost, nešto što je vani već odavno tema. Neke nove generacije Alpha i Z jako povezuju održivost i lojalnost, dakle, lojalni su samo zato što ste održivi – objasnio je nove trendove Gregorić.

Istraživanje Valicona pokazalo je da čak 95 posto članova lojalnosti, odnosno klubova lojalnosti, godišnje troše više od nečlanova, što je dobro. S druge strane, napomenuo je Gregorić, jako je loša situacija što je taj ekosustav nepovezan.

– Nedostatci su loša upotreba podataka, složeni nadzor, nedostatak diferencijacije, vremenski odmak od otkupa i nedostatak personalizacije – kaže Gregorić.

Istraživanje koje je provedeno u Ini pokazalo je da kupci ne razumiju u potpunosti sve benefite koji im se nude kroz program lojalnosti, rekla je Ivana Herceg Batić, direktorica Marketinga maloprodaje i programa vjernosti u Ini.

– Edukacija, ali i personalizacija potrošača trenutno nam je u fokusu i to je nešto na čemu počinjemo sve snažnije raditi – dodala je Herceg Batić, složivši se da je kupcima danas cijena jako bitna.

Ivana Les, direktorica marketinga u ZooCityju, napomenula je da, s obzirom na inflaciju i recesiju, pokušavaju umanjiti financijski udar kod njihovih kupaca.

– Uvijek i u svakom dijelu retaila postoji dio kupaca koji gleda isključivo cijeu. U tom smo slučaju intenzivirali akcijske pogodnosti – rekla je Les.

Gregorić je istaknuo da Hrvatska u lojalnosti ne kaska za zapadom, međutim, nismo niti posebno dobri u povezanosti svih kanala.

– U sljedećih pet godina potrošači neće gledati samo novac, nego će gledati da mu je na svim kanalima dostupno ono što mu treba – zaključio je Gregorić.

Trenutno je najveći uspjeh u kratkim formama

Samu završnicu Liderove konferencije obilježio je panel ‘Ako slika vrijedi tisuću riječi, koliko vrijedi video?‘ na kojem su govorili Dominik Beber, glavni urednik JoomBoosa, Ena Rajić, spoken word pjesnikinja, satiričarka i poduzetnica te Marko Janković, direktor agencije Jedinica.

Ena Rajić je na panelu istaknula da je danas lako privući pažnju klijenta no pravo je pitanje kako ju zadržati. Rekla je da se treba dotaknuti tema kojih se drugi ne drže ili onih kojih su se drugi odrekli te se treba tu postaviti kao autoritet i na taj način se dobiva povjerenje i pažnja gledatelja i potencijalnih klijenata.

A da je TikTok dosta promijenio navike korisnika što je na kraju utjecalo na medije, kreatore i sve ostalo kazao je Dominik Beber koji je dodao da, neovisno o tome jesi li medijski ili neki drugi brend, trebaš znati gdje je publika i trebaš ju pratiti, a danas je publika upravo na TikToku.

– Trenutno se najveći uspjeh događa u kratkim formama dok je prije par godina uspjeh bila, recimo, produkcija web serije za YouTube – objasnio je dodajući da je uspjeh subjektivan pojam, ali u konačnici je jedina metrika koja je ostala najvažnija zapravo vrijeme koje korisnici provedu ‘uz tebe, uz tvoj sadržaj‘.

Beber je poručio i da svi trendovi pokazuju da će se kratka forma videa zadržati dok se duga forma seli na neke druge streaming platforme objašnjavajući pritom da se raspon pažnje publike iz dana u dan smanjuje pa je sada na pet sekundi ili čak manje.

– Nitko nije mogao predvidjeti TikTok i ne znamo što će se sljedeće dogoditi, ali prema nekim podacima koje imamo kratka forma će se nastaviti – zaključio je glavni urednik JoomBoosa.

Da marketing uvijek ide tamo gdje je publika rekao je Marko Janković koji je poručio prepunoj dvorani da brendovi moraju razmišljati kako se istaknuti, a upravo društvene mreže omogućavaju ‘iskakanje iz mase‘ sadržaja kojima smo svakodnevno bombardirani.

– Brendovi se trebaju prilagoditi influencerima, to ne znači stopostotnu slobodu, trebaju postojati granice, ali, recimo, ako ja odlučim za brend koristiti Enu u svojoj kampanji da se bolje pozicioniram, moram joj popustiti jer ona najbolje zna kako biti Ena, baš kao što JoomBoos zna najbolje kako biti JoomBoos – objasnio je Janković.