Na TikToku će se od ovog ljeta povećati doseg za one koji su spremni platiti

Pišu: Lucija Obajdin i Anamarija Mujanović

Drugi dio konferencije Marketing & Sales by Numbers započeo je temom TikToka na što se savršeno nadovezao panel o trendovima zakupa medija koji se također suočavaju s izazovima koje, između ostalog, donose i TikTok i umjetna inteligencija.

Reputacija TikToka do nedavno se bazirala ponajviše na društvenoj platformi zabavnog sadržaja kratkog formata namijenjenoj mlađoj populaciji, ali takva ustaljena percepcija ove platforme sve se brže mijenja. TikTok je postao nezaobilazna platforma za brendove koji žele doseći široku i angažiranu publiku, a kreativni formati kakve aplikacija nudi te influenceri itekako mogu transformirati marketinške kampanje. Od srpnja, oglašavanje na TikToku postaje neophodno za sve koji žele biti korak ispred konkurencije, a Marijan Palić, stručnjak za digitalni marketing, u prepunoj je dvorani održao prezentaciju u kojoj je naveo i da je danas sve teže doći do pratitelja te je publika danas postala jako izbirljiva oko sadržaja kojeg prati. S druge strane, istaknuo je kako je u ovom trenutku na TikTok-u lako doći do velikog broja pregleda, pratitelja te broja prodaje.

– Ono što TikTok radi, kao i sve ostale društvene mreže, je da Vam smanjuje doseg, a to se može već osjetiti, a povećavat će doseg za one koji će ga plaćati – kazao je Palić.

Prema procjenama, u Hrvatskoj je preko milijun korisnika koji svakodnevno tijekom korištenja ove platforme nailaze na oglase, stoga će TikTok nastojati to iskoristiti, a formati oglašavanja na TikTok-u su razni. Neki od njih su in-feed ads, spark ads, top view, branded effects te branded hashtag challenges.

Stručnjak za digitalni marketing, na ovogodišnjoj, devetoj po redu, Liderovoj konferenciji Marketing and Sales by Numbers, prisutnima je poručio da nije potrebno biti prisutan na svim društvenim mrežama već je bitnije prilagoditi to svojoj strategiji i oprezno na njoj raditi.

– U svemu tome najvažnije je da ste autetični, kreativni, da pratite trendove te da surađujete sa ljudima koji su već na platformi – kazao je Palić.

Nakon ove iznimno zanimljive prezentacije uslijedio je panel o trendovima zakupa medija. Dok će se jedne godine govoriti da je radio mrtav, druge godine da je tisak mrtav, a treće da je televizija, Hrvoje Odak, Head of CRM & CX u tvrtki RTL Hrvatska, kaže da televizija definitivno nije mrtva, a činjenica da je 75 posto korisnika RTL-ovog streaming servisa VOYO došlo upravo preko RTL televizije to i potvrđuje. Drugim riječima, ne radi se o ‘umiranju‘ nego jednostavno o prilagođavanju formata publici, a VOYO je uz to dobar primjer i da će publika platiti pretplatu na kvalitetan sadržaj.

Potvrdio je to i Vedran Vereš, član uprave Telegram Media Grupe koji bilježi rast pretplata, a što se tiče oglašavanja Telegram, kaže, inzistira na kvaliteti.

– Kod samih native projekata važno je da taj članak ima svoju kvalitetu, da bude zanimljiv čitateljima i da nije u svakoj drugoj rečenici ime brenda – kaže Vereš.

O dobrim native člancima govorila je i digital marketing director Real Grupe Maja Šplajt koja je navela da ima mnogo digitalnih medija u Hrvatskoj koji imaju iznimno kvalitetne native timove. No, vratimo se na televiziju, koliko god da se govorilo da televizija možda slabi, najveći se doseg, smatra Šplajt može dosegnuti preko televizijskih kanala.

– Na hrvatskom se tržištu vidi sinkronizacija online videa i televizije – kazala je napominjući pritom da je kod sinkronizacije važno razlikovati kakav sadržaj ide na portale, kakav na televiziju, društvene mreže, YouTube i slično tako da se tu predstavlja prostor za igranje s kvalitetom sadržaja.

Head of Marketing Digital Unit u Peugeotu, Citroënu i DS Automobiles Lucija Knežić pak smatra da se mijenjaju ustaljeni načini i ustaljene strategije, a televizija i online video sadržaj idealan su kanal za automobile koji su dinamični proizvodi i u takvim formatima najbolje mogu pokazati specifikacije.

– Video i televizija su kanali koji nam omogućuju emotivan storytelling – kaže Knežić koja je rekla i da DS Automobiles koristi mikro, pa i nanoinfluencere koji po zanimanju nisu influenceri, imaju svoje zanimanje pa to ima svojih i prednosti i mana.

I Real Grupa koristi mikroinfluencere i to zbog njihove autentičnosti i vjerodostojnosti, a korisnici im vjeruju pa se vidi i pozitivna reakcija potrošača, kaže Šplajt.

Naravno, niti jedna tema ne može proći bez pitanja o utjecaju umjetne inteligencije, a kako kaže Vereš, ona može pomoći u pojedinim segmentima, no sam sadržaj će ostati na ljudima, odnosno novinarima.

– Mi se pozicioniramo kao pružatelj premium sadržaja i AI ne može zamijeniti našeg novinara – navodi Vereš.

Potvrdio je to i Odak koji je pritom napomenuo da je RTL prva televizija u Hrvatskoj koja je raspisala natječaj za poziciju ‘head of AI‘ što nije došlo zato što je to sada in nego zbog činjenice da su strojno učenje i umjetna inteligencija postali dio poslovanja kompanija.

Na kraju, vratimo se TikToku gdje mladi danas najviše traže informacije, a Odak tvrdi da s njim treba biti oprezan.

– Naravno da ćemo svi biti na TikToku, ali treba naći mjesto za njega u media mixu – izjavio je Odak.

Šplajt kaže da se o TikToku godinama govori, no uskoro će doći do toga da će organski rast na društvenim mrežama, pa i TikToku padati tako da će trebati sve više budžeta odvajati za TikTok, no pitanje je kakvi će biti rezultati.