Novska: Lokalna samouprava ključna za privlačenje stranih ulaganja

Na konferenciji ‘Invest in Novska‘ sudionici su podijelili svoja iskustva poslovanja u Novskoj ili s novljanskim poduzetnicima i čelnicima

Nekad mala lokalna tvrtka, danas Thermo Stone u Novskoj jedini u Hrvatskoj nakon niza godina ponovno proizvodi porobeton, izuzetno kvalitetan građevni materijal. Tvrtka je 2022. doživjela uzlet kada ju je preuzela međunarodna grupacija CRH sa sjedištem u Dublinu. Velika je to bila investicija ne samo za novljanski kraj, već i za Hrvatsku, jer je time dobila još jednog stranog investitora. Međutim, iako Thermo Stone bila prva investicija CRH-a u Hrvatskoj, nije i jedina, otkrio je Ljubiša Vukadinović, direktor Thermo Stonea, tijekom današnje konferencije ‘Invest in Novska‘ u prostorijama novouređenog Hotela Knopp u Novskoj. Naime, CRH se uskoro sprema za novu akviziciju na području Hrvatske, otkrio je Vukadinović, a u planu su i nova ulaganja u proizvodnju porobetona u Novskoj.

– Prioritet su nam Hrvatska i hrvatsko tržište jer smo jedini lokalni proizvođač u Hrvatskoj. Već imamo plasman robe na strana tržišta, no sjajna geografska povezanost za opskrbljivanje regionalnog tržišta koju smo dobili preuzimanjem kompanije ono je zbog čega ćemo i dalje investirati u pogon u Novskoj, kako bismo iskoristili sve potencijale koji nam se pružaju – objasnio je Vukadinović buduće planove ove tvrtke koja zapošljava 60 stručnjaka.

Jedna od njih je i Tea Duić, referentica za kontrolu kvalitete u Thermo Stoneu, koja se po završetku Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu strogo htjela baviti inženjerstvom.

– Istražujući kompanije u Sisačko-moslavačkoj županiji došla sam do Thermo Stonea koji je nudio mnogo izazova i to je za mene bio dealbreak – ispričala je Duić tijekom panela kako je došla u Novsku.

Upravo takav ljudi Thermo Stone nastoji zaposliti – mlade, perspektivne i talentirane – jer su svjesni da sami moraju graditi svoj kadar od početka, ali i pružiti zadovoljavajuće uvjete rada.

Lokalna proizvodnja

– Hrvatska je u građevinskom smislu konzervativna zemlja. Uglavnom imamo beton, čelik, drvo i opeku. Porobeton u zadnje vrijeme ulazi na tržište. Thermo Stone je to prepoznao i nudi taj materijal – potvrdio je Filip Pranjić, inženjer građevinarstva u požeškoj tvrtki Estrich Pranjić.

– To za nas znači da imamo materijal koji ima izvrsna toplinska i protuzvučna svojstva te je izvrstan izolator. Za mene kao izvođača je zgodno što se s njime radi brzo i lako, to su veliki blokovi koji fizički nisu teški. Brzina nije samo u vidu zidanja, nego su i nakon vas svi brži, pa na kraju u kratkom roku dobivate konačni kvalitetni proizvod kojim su investitori zadovoljni – objasnio je Pranjić koliko je njima, kao građevinskoj tvrtki, bitno da je proizvodnja materijala lokalna.

U Novskoj zbog otvorenosti lokalne uprave

Tvrtka Tece Industrial, koja proizvodi sanitarije za odvodne i dovodne vode, više od tri godine tražila je najbolje parametre za svoju investiciju, od logistike i geopolitike do dostupnosti radne snage, no u konačnici su uz pomoć Ministarstva gospodarstva donijeli odluku da investiciju smjeste u Hrvatskoj, u Sisačko-moslavačkoj županiji, a onda i u Novskoj. Ispričao je to tijekom rasprave Alen Avdaković, direktor Tece Industriala.

– Hrvatska je radila na geopolitičkoj i ekonomskoj situaciji, ušla je u Europsku uniju i Schengen, uvela euro. To se čini jednostavnim, ali nije. Imamo Hrvatsku na pravom europskum putu, koja daje sigurnost svim igračima na svijetu – poručio je Avdaković.

Tece danas plasira proizvode u 84 zemlje svijeta kroz dva distributivna centra, jedan u Njemačkoj, drugi u Poljskoj u blizini Vroclava. Pogon u Novskoj poslužit će, osim za proizvodnju, u plasiranju proizvoda u osam dodatnih zemalja ove regije. U Novskoj planiraju zaposliti od sto do 150 ljudi.

S druge strane, tvrtka Sirius Delta u Novskoj razvija drugačiju vrstu biznisa – fotonaponske sustave. Za ulaganje u Novsku odlučili su se nakon detaljne analize elektroenergetske mreže u Hrvatskoj, kojom su utvrdili velik potencijal za priključenje solarnih elektrana na mrežu upravo u Slavoniji, Novskoj i Lipiku. Direktor Paul Merdzo istaknuo je kako su odmah naišli na dobar odjek lokalnih vlasti, ali i na probleme.

– Odmah smo dobili pozitivan feedback kada smo predstavili naše elektrane – to nisu bile samo riječi, već i djela, osobito kad je riječ o izdavanju zemljišta za novu elektranu, što je napravljeno brzo i učinkovito. Na tome smo zahvalni vlastima – istaknuo je Merdzo.

No, kada je riječ o priključenju na mrežu, odluke se donose u Zagrebu, a zbog suradnje s HOPS-om i HERA-om izgubili su mnogo vremena. Naime, poces koji su inicirali prije godinu dana i dalje nije dovršen, što za njih znači financijski gubitak, jer troškovi rastu, a prihodi kasne. Nadaju se pozitivnom ishodu, no ipak se boje neizvjesnosti jer im je kao investitorima teško procijeniti rizike, objasnio je Merdzo.

Zelena tranzicija

Tvrtka STM osnovana je u Njemačkoj još 1909. godine, a bavi se proizvodnjom proizvoda za sanaciju i izgradnju cesta i građevina. Zašto je baš odlučila uložiti u proizvodni pogon u Novskoj opisala je Danijela Harbrecht, zamjenica direktora STM Croatia.

– Novska je bila zanimljiva od prvog trenutka. Imali smo više sastanaka u cijeloj Hrvatskoj, imamo i skladišta u Hrvatskoj kod Koprivnice, ali Novska je bila centralna, bila nam je blizu svih ostalih država poput Mađarske i Slovenije, što nam je zanimljivo jer naša je budućnost širiti se na cijeli ovaj dio Europe – pojasnila je Harbrecht.

STM, naime, ne proizvodi obični asfalt, nego hladni koji ne ispušta CO2 ni otpadne vode, a prema riječima Harbrecht nema niti mirisa. Uza sve to planiraju na cijeli pogon postaviti solarne ploče za uštedu energije. U prvoj fazi nadaju se zaposliti petero radnika, a u idućih pet godina razvojem tvrtke planiraju zaposliti i do 20 radnika.

– Zamisao je da istu proizvodnju koju imamo u Njemačkoj napravimo u Hrvatskoj. U Njemačkoj trenutno imamo 60 radnika te proizvodimo između 18 i 20 tisuća tona materijala godišnje koji se odmah prodaju. Nadamo se da ćemo isto toliko moći proizvoditi u Novskoj i prodavati na hrvatskom tržištu, ali i u Sloveniji, BiH, Srbiji, Rumunjskoj, Bugarskoj… Plan je širiti se tamo iz Hrvatske, dok je njemačka proizvodnja namijenjena za Nizozemsku, Poljsku, Belgiju, Francusku i Švicarsku – poručila je Harbrecht.

Snježana Turalija, vlasnica konzultantske tvrtke Greenika i izvršna direktorica tvrtke Blueauditt, također je pohvalila suradnju s lokalnom upravom u Novskoj. Istaknula je da je ‘pravo zadovoljstvo‘ kada je javna uprava poput novljanske svjesna smjernica za zelenu tranziciju.

– Mlada, zainteresirana i susretljiva ekipa nije shvatila svu administraciju za održivost samo kao papir koji treba zadovoljiti, nego su to shvatili kako unaprijediti svoju infrastrukturu i građevine – opisala je Turalija, dodajući da je Novska, između ostaloga, za investicije pogodna i zbog tzv. klimatskog potvrđivanja, što znači da lokacija nema neku potencijalu klimatsku ugrozu koja se provjerava analizama i koje utvrđuje Zakon o klimatskim promjenama.

Tijekom današnjeg dana kroz brojne prezentacije i panele sudionici konferencije ‘Invest in Novska‘ podijelili su svoja iskustva poslovanja u Novskoj ili suradnje s novljanskim poduzetnicima i lokalnom samoupravom. Svi su imali samo pozitivne riječi, a imala ih je i Vida Iličić, ravnateljica Razvojne agencije Grada Novske – NORA, koja je također došla u Novsku prije sedam godina i – ostala.

– Ovo je grad koji doista zna kuda ide. Ovdje radi tim ljudi, predvođen gradonačelnicom, koji je usmjeren istom cilju i osigurava svojim građanima kvalitetan život u svim segmentima. Brine o poduzetnicima, mladima, starima, kompletnoj infrastrukturi. Želim da odnesete misao da je Novska grad za život po mjeri – i starih i mladih, i poduztenih i nepoduzetnih – bile su završne riječi Iličić.