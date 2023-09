Predrag Milinčić: Mars će tijekom sljedeće tri godine uložiti više od milijarde dolara kako bi ostvario cilj nulte stope emisije CO2

Pogledamo li listu sudionika na 15. po redu Danu velikih planova, možemo reći da će i ove godine ta najveća Liderova konferencija privući veliku pažnju poslovne zajednice, ali ne samo nje, nego, slobodno možemo reći i šire. Stvari se polako zahuktavaju, uzbuđenje u Lideru raste, u punom smo jeku s pripremama dok iščekujemo taj 27. rujna kada će se konferencija održati u zagrebačkom hotelu Westin.

Naravno, planirati nešto, pogotovo imati velike planove, prilično je nezahvalno u ovo vrijeme, iako se naizgled čini da se globalna ekonomska situacija stabilizira, da inflacija jenjava. No poslovni svijet još uvijek osjeća ‘repove‘ donedavnog vrhunca krize u svom poslovanju, a rat u Ukrajini i dalje traje.

Na ovogodišnjem Danu veIikih planova očekujemo predvodnike raznih industrija u Hrvatskoj, predstavnike javnog sektora i državnih institucija, od kojih ćemo iz prve ruke saznati što poduzetničku scenu i hrvatsko gospodarstvo u cjelini čeka u 2024. godini, kako se svi dionici gospodarstva suočavaju s postojećim i pripremaju na nadolazeće izazove te kakve su njihove prognoze i predviđanja za iduću godinu.

Među njima imat ćemo priliku čuti i vidjeti regionalnog direktora za Mars Balkan Predraga Milinčića koji kaže da je lanjska godina, u kojoj je inflacija igrala glavnu ulogu, utjecala na promjene ponašanja potrošača zbog rasta životnih troškova. Općenito gledano, smatra Milinčić, potrošači su ostali vjerni svojim omiljenim brandovima, ali cijena igra glavnu ulogu u donošenju odluka.

Zbog toga su i u ovoj, ali i slijedećoj godini, nastavlja, ključni izazovi gospodarstvenicima inflacija i ekonomska kriza, i to na globalnoj razini, što nije karakteristično samo za FMCG sektor (robu široke potrošnje) i prehrambenu industriju, već za sve.

- Uz to, već duže vremena prisutan je trend okretanja potrošača prema zdravijim opcijama , na koji zapravo ne gledamo kao na izazov već priliku. Potrošači su sve svjesniji važnosti zdravlja i kvalitetne prehrane te se okreću proizvodima s manje šećera, konzervansa i aditiva, a istodobno žele detaljne informacije o tome što konzumiraju. Kao odgovor na ovaj trend, koji smo davno prepoznali, kontinuirano nastojimo unaprijediti nutritivni sadržaj naših proizvoda – kaže Milinčić.

Na pitanje očekuje li stabilizaciju nabavnih cijena i dobavnih lanaca te utjecaj pada stope inflacije na poslovanje u idućoj godini, Milinčić odgovara da će troškovi u lancu nabave i njihovo praćenje biti jedan od najvažnijih čimbenika koji će oblikovati industriju robe široke potrošnje (FMCG) u narednom razdoblju.

- Volio bih potvrditi utjecaj pada stope inflacije, međutim nema znakova koji u ovom trenutku na to ukazuju. Zapravo i u slučaju najboljeg scenarija uključujući rješavanja svjetske krize, rata u Ukrajini te pozitivnih raspleta nekih drugih velikih globalnih zbivanja u nadolazećem razdoblju, ne vjerujem da će se cijene u lancu smanjivati proporcionalno tome. Nastavit ćemo se oslanjati na snagu naših brendova i njihovu dugogodišnju reputaciju proizvoda visoke kvalitete. Vjerujemo kako je ovo od iznimne važnosti kada je u pitanju očuvanje vjernosti potrošača te konkurentnosti na tržištu. Uz to, naravno radimo na pronalaženju učinkovitih načina upravljanja troškovima i održavanja konkurentne cijene – kaže Milinčić.

Ipak, ova je godina bolja od očekivane za FMCG sektor sagledamo li situaciju na globalnoj razini te situaciju u regiji Jugoistočne Europe. Može li se na temelju tih analiza očekivati rast prihoda u ovoj i idućoj godini i o čemu će to najviše ovisiti, Milinčić vjeruje da na tržištu postoji veliki potencijal za Marsov rast u kategorijama u kojima posluje te očekuje da će dio tih mogućnosti i ostvariti. Dodaje da će nastaviti s kompanijskom strategijom za lokalno tržište, koja se pokazala ispravnom te će uvijek ići u smjeru donošenja dodatnih vrijednosti za sve svoje kupce kao i samu kompaniju. Koji su onda prioriteti kompanije Mars Balkans i koji će projekti obilježiti ovu i iduću godinu, pitamo, a Milinčić odgovara da je jedan od glavnih prioriteta nastavak konstantnog ulaganja u kompanijske brendove kroz marketing, ali i u inovacije koje su planirane u nadolazećim godinama.

- Zadovoljni smo rezultatima ostvarenim u proteklom razdoblju. Pojedine kategorije poput one impulsne kupovine koje su osjetile velik utjecaj pandemije sada se oporavljaju. Lider smo u segmentu žvakaćih guma, koje su dijelom te kategorije. Uz planiranja ulaganja u brandove veliki dio naših nastojanja usmjeren je na područje održivosti na globalnoj i lokalnoj razini. Nedavno smo objavili The Mars Net Zero Roadmap, akcijski plan za postizanje nulte neto stope emisija stakleničkih plinova (GHG) duž cijelog lanca vrijednosti do 2050. godine. Plan djelovanja tvrtke Mars (Mars Roadmap) uključuje novi cilj a odnosi se na smanjenje emisija za 50 posto do 2030. godine u odnosu na početnu vrijednost iz 2015., pa sve do nulte neto stope do 2050. Kao dio akcijskog plana, Mars će tijekom sljedeće tri godine uložiti više od jedne milijarde američkih dolara i nastaviti izdvajati financijska sredstva prema potrebi dok se ne postigne nulta neto stopa – kaže Milinčić.

