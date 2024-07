Sabol: Nastavak rasta IT sektor treba tražiti u zahtjevnijim proizvodima

Pripreme za najuzbudljiviji gospodarski dan u ovoj godini, tradicionalni Liderov skup Dan velikih planova, koji će se 18. rujna održati u Zagrebu u punom su jeku. Važnost ovakvog skupa za čelne ljude domaćeg gospodarstva sve je veća jer izazova s kojima se suočavaju, nažalost, još uvijek ne nedostaje. Naime, iako je inflacija koja je rezultirala snažnim skokom cijena materijala donekle zauzdana, a središnje banke najavljuju pojeftinjenje kapitala, to ne znači da makroekonomsko okruženje nudi ‘mirnu plovidbu‘. Prerađivačka industrija još se oporavlja od poremećaja dobavnih lanaca, a geopolitičkih rizika u svijetu koji prijete destabilizacijom cijelih regija još je više nego prije godinu dana. K tome, nedostatak radne snage više nije akutan, već kronični problem gospodarstva.

U tom kontekstu, Liderov Dan velikih planova zasigurno će, kao i svake godine, pružiti zanimljive osvrte na aktualno gospodarsko stanje te prognoze i predviđanja za iduću godinu iz perspektive čelnih ljudi najvažnijih domaćih kompanija. Među njima će biti i tehnološki poduzetnik Damir Sabol iza kojega je niz uspješnih projekata u domaćem IT sektoru. Kao izvrstan poznavatelj situacije na domaćoj sceni koju je proteklih nekoliko godina potresla kriza, Sabol na pitanje je li sektor na izlazu iz faze stagnacije i može li očekivati značajniji uzlet 2025. kaže kako je prošla godina bila dosta loša za za neke naše IT tvrtke.

Rast po razumnim stopama

- Globalno se manje trošilo na IT outsourcing i smanjene su VC investicije po svijetu, što je rezultiralo i manjim narudžbama koje su završavale kod naših tvrtki. U Europi također imamo više stagnaciju nego snažan rast. To se sve osjetilo i na domaćem tržištu - ocjenjuje Sabol. Kako dodaje, ono što se događa jest da su primanja inženjera znatno skočila i da cijena rada više nije tako niska u Hrvatskoj. - Da bi bile i dalje uspješne, tvrtke ipak moraju moći isporučiti kvalitetnije i zahtjevnije proizvode ili usluge. Događa se određeno filtriranje na tržištu i pomicanje prema većoj dodanoj vrijednosti. Ne vidim tu neki posebno velik uzlet nego nastavak rasta po nekim razumnim stopama - smatra Sabol.

Kad je već riječ o radnoj snazi, sudionici IT tržišta kažu da je trenutno teško naći senior programera s višegodišnjim iskustvom. Sabol se s time slaže kazavši kako jednostavno nemamo produkciju kadrova koja bi bila u skladu s potrebama, posebno u inženjerskom segmentu, a nemamo ni imigraciju u tom segmentu. - Potrebe se kontinuirano povećavaju u segmentu vrlo stručnog kadra, a imamo relativno konstantan priljev kadrova. Tu odvajam programiranje i računalno inženjerstvo jer to nije baš isto. Dok u programiranju imamo ipak veću produkciju kadrova, u softverskom inženjerstvu i dalje imamo zapravo vrlo ograničen izvor kadrova što ne stvara temelje za neki veći iskorak u segmentu veće dodane vrijednosti - tvrdi Sabol.

Teško do dobrih meta

Domaća startup scena ne treba brinuti kako do novca jer investitora koji bi financirali kvalitetne ideje ima sasvim dovoljno. No, to ne znači da je njezina budućnost nužno oslikana svijetlim tonovima - Rekao bih da se dostupnost financijskih sredstava značajno povećala u zadnjih nekoliko godina i da sad zapravo sasvim solidno stojimo. imamo nekoliko VC fondova kojima je naše tržište, između ostalih, u visokom fokusu. Ono što ne vidim je značajan rast dobrih startup projekata. Ima naravno zanimljivih, ali rekao bih da je teže naći dobre mete za investicije nego što je problem sama dostupnost sredstava. To je, naravno, iz moje ograničene perspektive - kaže Sabol.

U posljednjih 14 godina Dan velikih planova postao je zaštitnim znakom Liderovih konferencija. Do sada je okupio oko 5300 sudionika i 270 govornika, mahom industrijskih lidera, makroekonomskih stručnjaka te čelnika iz političkog i javnog života. Konferencija je stekla status političko-ekonomskog ‘must be‘ događaja. Svoj status potvrdit će i ove godine programom i izborom govornika, mahom predvodnika raznih industrija u Hrvatskoj, svjetskih makroekonomista, predstavnika javnog sektora i državnih institucija. Od njih ćemo iz prve ruke saznati što poduzetničku scenu i hrvatsko gospodarstvo u cjelini čeka u 2025. godini, kako se suočavaju s postojećim i pripremaju na nadolazeće izazove te kakve su njihove prognoze i predviđanja za iduću godinu.

Ne propustite priliku za druženje s najuspješnijim poduzetnicima, prijavite se na vrijeme za sudjelovanje na 16. Danu velikih planova koji se održava 18. rujna u Kristalnoj dvorani hotela Westin Zagreb.