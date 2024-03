Smart Cities: Novim pametnim projektima do održive budućnosti

U Hrvatskoj se jako malo razmišlja o budućnosti, a Hrvati ne mogu zamisliti daleku budućnost svojih gradova, zaključak je to nedavno provedenog hrvatsko-slovenskog antropološkog istraživanja ‘Urbane budućnosti‘ o planiranju gradova i tome kako će oni u budućnosti izgledati i funkcionirati. Iznenađujući su to podaci s obzirom na činjenicu da u Hrvatskoj prema administrativnoj podjeli postoji 128 gradova te da više od polovice stanovnika Hrvatske živi u gradovima, pri tome ih najviše živi u četiri najveća hrvatska grada – Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Također, svugdje se razvija poduzetništvo i pokreću se ‘smart cities‘ inicijative, no čini se da građani nemaju takve ideje o svojim gradovima.

Kako bi građani sudjelovali u razvoju svojih gradova, aktivno promišljali o smjeru tog razvoja te da bi naposljetku život u gradu svim stanovnicima bio ugodniji, ključno je da građani znaju, ali i da vide konkretne pomake koje pametna rješenja u gradovima donose u njihov svakodnevni život. Isto tako, kvalitetno upravljanje temeljem održivih strategija, odgovornost, transparentnost, sudjelovanje građana, kao i smanjenje emisije štetnih plinova, energetska učinkovitost, zbrinjavanje otpada, pametna mobilnost i digitalizacija gradova ključni su čimbenici za osiguranje održivog napretka.

Kako bismo pronašli odgovore na ova goruća pitanja i detektirali kvalitetne primjere implementacije pametnih rješenja u praksi, Lider već desetu godinu za redom organizira konferenciju Smart Cities, koja će se ove godine održati 20. ožujka na novoj lokaciji – u zagrebačkom hotelu Westin.

Kako koncepti pametnoga grada egzistiraju i napreduju u Hrvatskoj na konferenciji će objasniti čelni ljudi hrvatskih gradova, predstavljajući nove projekte, otvorene natječaje i buduće planove. Ivica Puljak, gradonačelnik Splita, predstavit će pametna rješenja na kojima Grad Split svojim građanima nastoji poboljšati kvalitetu života, dok će Mato Franković, gradonačelnik Dubrovnika, predstaviti pametne turističke projekte Grada Dubrovnika.

O inovacijama održivih gradova na panel-raspravi govorit će Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara, Damir Mandić, gradonačelnik Karlovca, i Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića i predsjednik Udruge gradova.

U razgovoru na neizostavnu temu zelene i digitalne transformacije gradova, te o tome kako pametna rješenja funkcioniraju u praksi, govorit će Branko Dukić, gradonačelnik Zadra, Neven Bosilj, gradonačelnik Varaždina, Marijana Bačić, članica Uprave i glavna operativna direktorica poslovanja Hrvatskog Telekoma, Dubravko Bilić, gradonačelnik Ludbrega, Mirjana Puškarić, gradonačelnica Slunja, te Dino Novosel, direktor tvrtke GreenWay Hrvatska.

Također ćemo čuti i iskustva dobavljača i pružatelja pametnih usluga, tvrtke koje svojim rješenjima pridonose uspješnoj integraciji inovacija te uz postojeće strategije implementacije pametnih rješenja vode do održivosti i podizanja kvalitete života u gradovima.

O financiranju održivih projekata govorit će Josip Pavković, član Uprave HBOR-a, dok će Hrvoje Sagrak i Filip Tončić iz tvrtke Infodom predstaviti rješenja za digitalne gradove. Rješenja za sigurne i održive gradove predstavit će Branimir Šteko, direktor prodaje i razvoja poslovanja Končar – Digitala. Kako planirati gradove budućnosti pokazat će Alisa Aliti Vlašić, konzultantica i glavna stručnjakinja URBACT-a.

A kako bismo o rješenjima za pametne gradove naučili i od naših susjeda, Marko Bertogna s talijanskog Sveučilišta u Modeni i Reggio Emiliji (UNIMORE) predstavit će pametna rješenja područja Grada Modene, poznatom po tvornicama automobila kao što su Ferrari (Maranello) i Maserati (Modena). Također, na konferenciji će nam se pridružiti i Alexander Giegerich iz njemačke ATRON Grupe, koji će predstaviti pametno rješenje ‘njemačke ulaznice‘ (‘Deutschlandticket‘).

Konferencija će završiti radionicom o kibernetičkoj sigurnosti za pametne gradove, koju će dan nakon, 21. ožujka od 13 do 15 sati održati Marko Gulan, konzultant za kibernetičku sigurnost u Schneider Electricu za jugoistočnu Europu.