Arthur Hayes predviđa veliku financijsku depresiju u sljedećih pet godina

U YouTube videu pod naslovom ‘A Great Depression Worse Than 2008 – Survive & Thrive During The New Economic Reset‘, Arthur Hayes, suosnivač i bivši izvršni direktor kripto mjenjačnice BitMEX, iznio je svoju sumornu viziju budućnosti globalne ekonomije.

Hayes vjeruje da se velika financijska kriza gora od Velike depresije i one iz 2008. približava kraju desetljeća. Velika depresija bila je teška ekonomska kriza koja je započela u SAD-u 1929. godine i trajala je tijekom većeg dijela 1930-ih. Uzroci su uključivali kolapse banaka, pad burze, visoku nezaposlenost i propalu međunarodnu trgovinu.

Hayes smatra da bi se to moglo ponoviti zbog globalnog usvajanja keynesijske ekonomije, koja se zalaže za aktivnu fiskalnu politiku vlade, koja dovodi do golemih količina duga i nedostatka inovacija u alternativnim izvorima energije.

Hayes je također objasnio izazove s kojima se SAD suočava, uključujući povećanje troškova zdravstvene zaštite i proračuna za obranu. Postoje poteškoće u reformi tih područja bez gubitka potpore generacije baby boomera.

Štoviše, visoke razine duga i potencijal za neispunjavanje obveza rezultirat će deprecijacijom valute. Američki nacionalni dug iznosi rekordnih 33,5 bilijuna dolara, a svakodnevno se dodaju milijarde dolara.

Hayes je također govorio o odnosu između tiskanja novca, inflacije i nacionalizma resursa i o tome kako bi ti čimbenici mogli pridonijeti rastu cijena.

Sve navedeno već se događalo u SAD-u posljednjih godina, ubrzano pandemijom, lockdownom, poticajnim mjerama i neobuzdanim tiskanjem novca. Banke izgledaju sve klimavije, a depoziti istječu, a standardi kreditiranja pooštravaju se na razinu recesije.

Volatilnost kripto tržišta se vratila, ponovno šaljući sve u ‘crveno‘. Ukupna kapitalizacija pala je 1,6 posto u posljednjih 24 sata, što je jednako oko 24 milijarde dolara.

Bitcoin nije uspio probiti 28 tisuća dolara, a u trenutku pisanja ovog članka pao je na 27.597 dolara. U međuvremenu, ethereum je izgubio još više i trenutno trguje oko 1500 dolara.