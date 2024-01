Bitcoin će premašiti tržište zlata, kaže osnivačica i direktorica ARK Investment Managementa

Cathie Wood, osnivačica i izvršna direktorica ARK Investment Managementa, rekla je kako vjeruje da bi jedan bitcoin jednog dana mogao vrijediti milijun dolara, ali ne uskoro.

Wood je raspravljala o raznim temama, od kamatnih stopa do rastućeg područja umjetne inteligencije, a u nedavnom intervjuu za brazilski portal financijskih vijesti Infomoney, rekla je da je jednako raspoložena prema bitcoinu kao i uvijek.

- Zlato je imovina vrijedna bilijune dolara i vjerujemo da će bitcoin dobiti dobar dio toga - rekla je, objašnjavajući kako bi bitcoin mogao dosegnuti milijun dolara.

Usporedba se ne odnosi samo na vrijednost, rekla je Wood, već na temeljnoj ulozi kojoj bi bitcoin mogao imati kao decentralizirana, privatna alternativa tradicionalnim valutama. Wood je također rekla da bitcoin igra ključnu ulogu na tržištima u razvoju kao zaštita od nestabilnih monetarnih i fiskalnih politika za pojedince i institucije.

- Većina tržišta u razvoju koristit će nešto poput bitcoina kao policu osiguranja - pojasnila je, ističući široki spektar primjenjivosti bitcoina.

Prema njezinom mišljenju, bitcoin predstavlja novu eru u financijama, prvi globalni, digitalni i decentralizirani monetarni sustav. Ovo je revolucionarni razvoj događaja, posebno u svjetlu zatvaranja američkog zlatnog standarda 1971. Njezini zaključci, rekla je, temelje se na oskudnosti bitcoina, sigurnosti i sve većem prihvaćanju unutar investicijske zajednice.

- Dakle, ograničena ponuda uz povećanu potražnju institucija povećat će cijenu, mislimo prilično dramatično - rekla je, dodajući da put do milijun dolara samo zahtijeva malo više povjerenja.

- Trenutno smo u rasponu od 40 do 43 tisuće dolara. Institucijama neće trebati puno da stave 2 do 5 posto svojih sredstava u bitcoin, lako ćemo to postići - rekla je Wood.

Sa širokim usvajanjem, za koje ona misli da se može postići ako institucije stave malo bitcoina u svoje portfelje izravno ili putem ETF-ova, reputacija bitcoina kao rizične investicije izblijedjela bi jer pozitivne karakteristike donose koristi.

Ako se pokaže da su kriptovalute nova klasa imovine, to bi smanjilo korelaciju s drugom alternativnom imovinom, što bi moglo povećati privlačnost kriptovaluta među ulagačima, istaknula je Wood.

- Institucije znaju da će, ako postoji nova klasa imovine, korelacija prinosa s drugim klasama imovine biti niža, a ono što to obično znači jest da će prinos po jedinici rizika kad ugradite bitcoin u svoje portfelje porasti, a institucionalni ulagači znaju da ne smiju propustiti takve prilike - rekla je.