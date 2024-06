Analitičari Bernsteina: Cijena bitcoina mogla bi dosegnuti 200 tisuća dolara iduće godine

Unatoč nedavnoj slabosti, cijena bitcoina je spremna dosegnuti 200 tisuća dolara tijekom sljedeće godine, prema globalnoj investicijskoj tvrtki AllianceBernstein.

U istraživačkoj bilješci od četvrtka, tvrtka je navela ograničenu ponudu bitcoina usred neviđene potražnje od spot ETF-ova kao dva faktora rasta. Prethodno je Bernstein u ožujku procijenio da bi bitcoin mogao dosegnuti 150 tisuća dolara do kraja 2025. godine.

Bernsteinova revizija cijene bitcoina poklopila se s padom tržišta, što je izazvalo milijune dolara u likvidiranim kripto pozicijama dok je cijena bitcoina pala na 65 tisuća dolara. Nakon što je u ožujku njegova cijena dosegla vrhunac od oko 73 tisuća dolara, najveća kriptovaluta suočava se s poteškoćama da ponovno dosegne nove vrhunce.

Bez obzira na to, analitičari Bernsteina predviđaju da će spot bitcoin ETF-ovi imati 190 milijardi dolara imovine pod upravljanjem (AUM) do kraja 2025. Do sada je klasa proizvoda odobrenih u siječnju prikupila 53 milijarde dolara u AUM-u, prema CoinGlassu.

Bernsteinovo bikovsko predviđanje za bitcoin sadržano je u analizi za MicroStrategy, američkoj softverskoj tvrtki i najvećeg korporativnog vlasnika bitcoina. Bernstein je istaknuo tvrtku kao okladu na bitcoin s ‘aktivnom polugom’ u usporedbi s pasivnom prirodom spot bitcoin ETF-ova.

Objavivši da će prodati još dugova za kupnju bitcoina krajem prošlog tjedna, MicroStrategyjeva zaliha od 214.400 bitcoina vrijedi oko 14,3 milijarde dolara u trenutku pisanja ovog teksta. Analitičari Bernsteina primijetili su da je MicroStrategy jedina tvrtka koja koristi tržišta kapitala za kupnju bitcoina.

- Vjerujemo da MSTR-ova dugoročna strategija konvertibilnog duga dopušta dovoljno vremena za dobitak od rasta cijene bitcoina, s ograničenim rizikom likvidacije bitcoina u bilanci - napisali su analitičari Bernsteina, dajući tvrtki čiji je suosnivač Michael Saylor ocjenu ‘outperform’.

Dionice MicroStrategyja porasle su 116 posto od početka godine na 1484 dolara. U ožujku, kada je cijena bitcoina postavila novu najveću vrijednost, cijena dionice tvrtke popela se čak do dvije tisuće dolara prije nego što je pala.

Očekivani porast cijene bitcoina može se pratiti u četverogodišnjem ciklusu koji je imovina povijesno pratila, napisali su analitičari Bernsteina. Taj je ciklus započeo iznova, rekla je tvrtka, kada je stopa kojom se rudare novi bitcoini prepolovljena u travnju u sklopu takozvanog halvinga.

Dok spot bitcoin ETF-ovi nastavljaju gomilati priljeve, Bernstein je napisao da ta aktivnost postavlja temelje za probojnu fazu cijene bitcoina. To bi moglo ustupiti mjesto takozvanoj hype fazi, pišu analitičari, gdje ulagači zamišljaju nerealne ciljne cijene usred masovnog interesa.

Gledajući nakon 2025. godine, analitičari Bernsteina pretpostavljaju da bi kriptovaluta mogla doseći 500 tisuća dolara do kraja 2029., nakon čega bi uslijedilo zatišje prije nego što bitcoin prijeđe milijun dolara do kraja 2033. godine.