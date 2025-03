Donald Trump organizira kripto summit u Bijeloj kući

Uz obvezu da ‘SAD učini kripto prijestolnicom svijeta’, Trumpov kripto summit bit će ključan događaj za kripto entuzijaste ovog tjedna. I trgovci i ulagači pozorno će pratiti jer bi ishod summita mogao utjecati na tržišne trendove i raspoloženje ulagača

U petak bi predsjednik SAD-a Donald Trump trebao biti domaćin kripto summita u Bijeloj kući, sastanka koji bi mogao značajno oblikovati budućnost digitalne imovine u SAD-u.

Stručnjaci ističu potencijalne teme za raspravu

Prema stručnjacima, jedna od potencijalnih najava je prijedlog ukidanja poreza na kapitalnu dobit od prodaje kriptovaluta. Investitor Mike Alfred sugerirao je da se Trumpova administracija priprema to službeno objaviti na summitu.

- Izvori kažu da se Trumpova administracija priprema objaviti nultu kapitalnu dobit od prodaje kripta na kripto summitu u petak - podijelio je Alfred na X-u.

Ran Neuner, kripto analitičar i osnivač Crypto Bantera, dijeli isto mišljenje. Napomenuo je da bi se summit mogao usredotočiti na šire poticaje industriji. Konkretno, nagađao je da bi rasprave mogle uključivati porezne olakšice za kripto projekte sa sjedištem u SAD-u. Analitičar također predviđa poticaje za vraćanje programera blockchaina u zemlju. To bi moglo značiti povlašteni tretman za ‘Made in America’ tokene, promicanje Trumpove ekonomske strategije.

Ako se provede, ova bi politika mogla potaknuti više dugoročnih ulaganja u digitalnu imovinu, potencijalno čineći SAD atraktivnim odredištem za kripto tvrtke. Niže porezne barijere također bi mogle unijeti značajan institucionalni kapital u sektor i povećati sudjelovanje malih ulagača.

Još jedna potencijalna tema je kako financirati američke kripto rezerve. Već postoje sporovi oko mjesta xrp-a i cardana u kripto rezervama. Neki su prozivali Trumpa za taj potez, dok neki to vide kao korak prema legitimizaciji kriptovaluta, kritičari tvrde da te kriptovalute nemaju mnogo koristi. U međuvremenu, Udi Wertheimer, još jedan popularni korisnik na X-u, sugerirao je da je Trumpov pristup pregovaračka taktika. Prema korisniku, cilj je osigurati odobrenje Kongresa za rezervu usredotočenu na Bitcoin.

- Najbolji stav koji sam dosad vidio u vezi sa strateškim rezervama je da je to samo klasična adutova pregovaračka taktika. Da bi se dogodila prava rezerva, Trump će morati uvjeriti Kongres. U Trumpovom šahovskom jeziku, to samo znači da on govori Kongresu ako mi ne date rezervu bitcoina, nabit ću vam xrp - mišljenja je Wertheimer.

Drugi, poput Naval Ravikant, također su izrazili zabrinutost.

- Američki porezni obveznik ne bi trebao biti izlazna likvidnost za kriptovalute koje su decentralizirane samo po imenu - napisao je Ravikant.

Usprkos tome, uspjeh ovih inicijativa mogao bi transformirati američko kripto igralište, privlačeći investitore, programere i projekte natrag u SAD. Međutim, skeptici tvrde da bi uplitanje vlade u kripto tržišta moglo dovesti do nepotrebnih rizika i neučinkovitosti.

Ključni sudionici i implikacije na tržište

Ostaje nepoznato jesu li poslani službeni pozivi. Dopisnica Fox Businessa Eleanor Terrett primijetila je da čelnici industrije još uvijek čekaju potvrdu, sugerirajući da bi popis utjecajnih osoba mogao prisustvovati. Međutim, vjerojatni sudionici uključuju Trumpa, kripto voditelja u Bijeloj Kući Davida Sacksa i Bo Hinesa, koji vodi Trumpovo savjetodavno vijeće za digitalnu imovinu. Osim ovih, glavne osobe iz kripto industrije također bi se mogle pojaviti na popisu sudionika.

S fokusom sastanka na kripto tvrtke sa sjedištem u SAD-u, buduće političke odluke mogle bi favorizirati projekte koji su u skladu s domaćim interesima. Ako Trump nastavi s poreznim poticajima i federalnim kripto ulaganjima, tržište bi moglo vidjeti val bikovskog raspoloženja. Suprotno tome, ako kripto zajednica inicijativu za pričuvu vidi kao neizvedivu ili politički motiviranu, to može rezultirati negativnim reakcijama tržišta. U konačnici, Crypto Summit u petak će postaviti pozornicu za sljedeću fazu američke kripto politike.