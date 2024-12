ETF - glavna kripto tema 2024. godine

Možda se čini kao davno prije u brzoj kripto industriji, ali ovogodišnje pokretanje spot ETF-ova za bitcoin i ethereum, u siječnju i u srpnju, dovelo je do seizmičkog pomaka za kripto industriju.

Spot bitcoin ETF-ovi privukli su ‘brdo novca’ i omogućili investitorima da steknu izloženost bitcoinu bez gnjavaže oko upravljanja privatnim ključevima. Oni su također dali legitimitet imovini na Wall Streetu. U međuvremenu, spot ethereum ETF-ovi potvrdili su regulatorni status imovine. I unatoč slabom debiju, posljednjih su tjedana dobili na zamahu i potencijalno otvorili vrata sličnim proizvodima za solanu i xrp u SAD-u.

Kada se bitcoin ETF-ovima počelo trgovati u siječnju, cijena bitcoina iznosila je 46 tisuća dolara. Gotovo godinu dana kasnije, cijena imovine se više nego udvostručila. Čak je premašila 108 tisuća dolara u prosincu, nakon zamaha izazvanog pobjedom Donalda Trumpa na izborima.

Kao grupa, jedanaest spot bitcoin ETF-ova sada drži 113 milijardi dolara imovine pod upravljanjem (AUM), prema CoinGlassu. Analitičar Bloomberg ETF-a, Eric Balchunas, rekao je početkom prosinca da bi broj bitcoina u posjedu ovih proizvoda mogao premašiti procijenjenih 1,1 milijun bitcoina koje je rudario zagonetni tvorac bitcoina, Satoshi Nakamoto, do Božića.

Ispostavilo se da je simbolična prekretnica srušena samo dva dana kasnije. - Ovo je anomalija u fizici. Nikada nije bilo ovakvog lansiranja i nikada više neće biti - rekao je Balchunas u to vrijeme.

Kad je riječ o spot bitcoin ETF-ovima, proizvodi su najvećoj kriptovaluti donijeli uzbuđenje, iščekivanje, priliku i legitimitet, dodao je Balchunas. Uklanjajući sve poteškoće i prepreke povezane s izlaganjem bitcoinu, rekao je da se moć povezivanja ulagača s markama koje poznaju i povjerenjem u brokerske račune ne može precijeniti.

To je izrazito odstupanje od uobičajenog refrena ‘ Not your keys, not your bitcoin’, nakon kolapsa FTX-a 2022. godine, odnosno, uvjerenja mnogih kripto entuzijasta da je samo skrbništvo jedini razuman način za posjedovanje kripta.

Nathan Geraci, predsjednik investicijskog savjetnika The ETF Store, rekao je da je uvijek bio vrlo optimističan u pogledu izgleda bitcoin ETF-ova. Početkom godine predvidio je da će grupa premašiti svaki rekord prije nego što počnu biti popularni. Međutim, dodao je da su neto priljevi u ove proizvode premašili čak i njegova krajnja optimistična očekivanja.

BlackRock ulazi u chat​

S više od 53,5 milijardi dolara pod upravljanjem, BlackRockov iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) postao je vodeći u industriji ove godine. Uzdižući se iznad Grayscaleovog Bitcoin Trusta (GBTC), drugog najvećeg spot bitcoin ETF-a s 20 milijardi dolara pod upravljanjem. Profil IBIT-a ojačao je CEO BlackRocka Larry Fink, koji je više puta ove godine istaknuo bitcoin kao investiciju.

Nekoć skeptik prema bitcoinu, izvršni direktor najvećeg svjetskog upravitelja imovinom opisao je bitcoin u siječnju kao ‘potencijalnu dugoročnu pohranu vrijednosti’ protiv vlada koje devalviraju svoju valutu. Mjesecima kasnije, Fink je sebe nazvao ‘velikim vjernikom’ u bitcoin, definirajući tu imovinu kao investiciju za one sa sve uplašenijim pogledom na svijet.

Što se tiče pohrane vrijednosti, zagovornici bitcoina često nazivaju bitcoin ‘digitalnim zlatom’. Unutar BlackRockovog paketa proizvoda, ta se poveznica iskristalizirala u studenom, kada je IBIT-ov AUM nadmašio BlackRockov iShares Gold ETF (IAU), prvi put ponuđen 2005. godine.

U trenutku pisanja ovog teksta, nalazi se na 32. mjestu među svim ETF-ovima u SAD-u prema AUM, prema bazi podataka ETF-a.

Drugačije tržište

Spot bitcoin ETF-ovi zabilježili su ogromne količine priljeva ove godine, ali su također poboljšali tržišnu strukturu bitcoina, prema istraživanju analitičke tvrtke Kaiko.

U lipnju je Kaiko primijetio da je odobrenje spot bitcoin ETF-ova povećalo volumen trgovanja za bitcoin na kripto mjenjačnicama, istovremeno jačajući sposobnost tržišta da apsorbira velike narudžbe. Istodobno, analitičari Kaikoa primijetili su da je trgovinska aktivnost bitcoina postala koncentrirana oko radnih dana, kada je Wall Street otvoren za poslovanje.

Nakon što se u kampanji proglasio ‘kripto predsjednikom’, Trumpov ponovni izbor izazvao je rekordno povećanje cijene bitcoina. Kada je u pitanju BlackRockov bitcoin proizvod, IBIT je poslužio kao vezivno tkivo koje je investitorima omogućilo trgovanje bitcoinima na način bez presedana.

Kako je Bitcoin skočio preko 75.000 dolara 6. studenog, dan nakon Trumpova ponovnog izbora, volumen trgovanja IBIT-a premašio je milijardu dolara u 20 minuta. Do kraja dana, opseg trgovanja IBIT-a narastao je na 4,1 milijardu dolara.

- U kontekstu, to je veći volumen nego što su dionice poput Berkshirea, Netflixa ili Vise bilježile danas - napisao je Balchunas tada na X-u.

U intervjuu, Balchunas je primijetio da spot bitcoin ETF-ovi ove godine obaraju rekord za rekordom, od statistike o volumenu trgovanja do početnog tempa priljeva.

Treba napomenuti da je BlackRockov spot Bitcoin ETF dosegao 10 milijardi dolara u AUM-u brže od bilo kojeg ETF-a ikada pokrenutog u povijesti. To je također bio prvi ETF koji je dosegao 50 milijardi dolara u AUM-u, više od pet puta brže od bilo kojeg drugog ETF-a u povijesti.

Kada je SEC odobrio uvrštenje i trgovanje opcijama za promptne bitcoin ETF-ove u listopadu, analitičari su rekli da će razvoj učiniti lakšim, jeftinijim i sigurnijim za institucionalne igrače da steknu bitcoin izloženost.

Grayscaleovi odljevi

Bilo bi nemoguće analizirati lansiranje spot bitcoin ETF-ova bez spominjanja Grayscalea. Nekoć je bio najveći upravitelj imovinom u kripto prostoru, a njegova pravna pobjeda protiv SEC-a prošle godine utrla je put za konačno odobrenje proizvoda.

SEC je cijelo desetljeće odugovlačio s odobravanjem zahtjeva za spot bitcoin ETF-ove, navodeći zabrinutost zbog manipulacije tržištem. No, američki prizivni sud za DC Circuit prošlog je kolovoza utvrdio da je SEC-ovo ponovljeno poricanje Grayscaleovog ETF gambita bilo nezakonito.

Iako su milijarde dolara iscurile iz GBTC-a ove godine, 21 milijarda dolara, tadašnji izvršni direktor Grayscalea Michael Sonnenshein rekao je da su odljevi bili očekivani. U travnju je ukazao na stečajne mase propalih kripto tvrtki, koje su bile ‘prisiljene’ likvidirati GBTC dionice.

Analitičari su također pripisali odljeve GTBC-a omjeru troškova proizvoda, koji iznosi 1,5 posto. Čineći proizvod skupljim za držanje od GBTC-ovih konkurenata, s omjerima troškova od samo 0,19 posto. Grayscale je odgovorio pokrenuvši GBTC spinoff ETF s omjerom troškova od 0,15 posto.

Slična dinamika zadesila je Grayscale Ethereum Trust (ETHE), koji je zabilježio više od milijardu dolara odljeva tijekom prva tri dana trgovanja kao punopravni ETF, prema CoinGlassu. Iako je odljev uglavnom prestalo, Grayscale je također pokrenuo spinoff ETF za ETHE.

Ethereum ETF-ovi

Budući da je predsjednik SEC-a Gary Gensler zaobišao pitanja o regulatornom statusu ethereuma, mnogi su sumnjali da će zahtjevi za spot ethereum ETF-ove biti odobreni pod njegovim vodstvom. Međutim, u zapanjujućem razvoju događaja SEC je u svibnju ‘upalio’ zeleno svjetlo za proizvode.

U tužbi koju je podnijela ethereum softverska tvrtka Consensys također se navodilo da je SEC interno promatrao ethereum kao vrijednosni papir, ali SEC je svojim potezom učinkovito potvrdio status ethereuma kao robe.

Ipak, spot ethereum ETF-ovi zabilježili su daleko niže priljeve nego spot bitcoin ETF-ovi. Opterećena odljevima ETHE-a od 3,6 milijardi dolara, grupa proizvoda od osam izdavatelja privukla je priljeve u vrijednosti od 2,3 milijarde dolara od svog debija u srpnju.

U međuvremenu, ETF-ovi nisu bili lijek za cijenu ethereuma kao što su slični proizvodi bili za BTC. Nakon što je dosegla vrhunac od oko 4.100 dolara ranije u prosincu, kriptovaluta se trenutno kreće oko 3.400 dolara. A za razliku od bitcoina, ethereum nije probio svoju najvišu razinu u 2024., niti se tome približio.

Ima smisla da investitori nisu masovno pohrlili, s obzirom na to da je priča o ethereumu relativno nepoznata u usporedbi s bitcoinom u glavama glavnih investitora, rekao je voditelj istraživanja FlaconX-a David Lawant.

Narativ bitcoina kao pohrane vrijednosti dobro je uspostavljen, rekao je Lawant. No bez obzira na to prenosi li se ethereum kao tehnološka igra, platforma za pametne ugovore ili trgovina aplikacijama za Web3 aplikacije, narativ koji okružuje ethereum nije toliko uspostavljen izvan kripto krugova.

Trenutno su bitcoin i ethereum jedina digitalna imovina sa spot ETF-ovima u SAD-u. Ipak, uz nade u ‘kripto prijateljski’ SEC tijekom Trumpove administracije, upravitelji imovine podnijeli su zahtjev za ETF-ove koji pokrivaju solanu, xrp i litecoin, među rastućim popisom druge digitalne imovine. Čak se ni dogecoin ETF-ovi ne čine tako nategnutim u ovoj klimi, rekli su analitičari.

Hoće li zahtjevi za te kriptovalute biti odobreni ili ne može biti pitanje za Genslerova nasljednika, Paula Atkinsa, bivšeg povjerenika SEC-a i Trumpova kandidata za tu ulogu. U međuvremenu će se trgovati bitcoin i ethereum ETF-ovima, nakon njihove prve godine s visokom letvicom koju su postavili.