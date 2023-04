Trgovanje dionicama, a vjerojatno i kriptovalutama, dolazi na Twitter

Trgovanje dionicama dolazi na Twitter, i navodno, trgovanje kriptovalutama. Putem novog partnerstva s eTorom, korisnici sada mogu koristiti tržišne grafikone na brojnim financijskim instrumentima, jednostavno traženjem relevantnog ‘cashtaga‘, obično stavljanjem znaka ‘$‘ ispred oznake, poput ‘$TSLA‘ za dionice Tesle.

Zatim se pojavljuje grafikon koji odražava 24-satnu izvedbu cijene imovine zajedno s vezom na kojoj piše ‘Pogled na eToro‘ gdje korisnici tada mogu vidjeti detaljnije tržišne informacije i kupiti imovinu, zajedno s drugom imovinom koju nudi platforma.

Unatoč izvješćima da bi integracija uključivala i kriptovalute, kao što su bitcoin, ethereum i dogecoin, platforma društvenih medija tek treba dati službenu izjavu. Ništa se ne pojavljuje kada tražite razne kripto cashtagove na platformi.

Izvršni direkto Twittera Elon Musk osvjedočeni je obožavatelj dogecoina mnogo prije nego što je stekao platformu društvenih medija. Njegovi tweetovi koji ‘pumpaju‘ njegovu omiljenu kriptovalutu pomogli su da dosegne najvišu razinu svih vremena od 0,73 dolara u svibnju 2021. Dogecoin je također porastao u posljednjih nakon vijesti.

Početkom prošlog tjedna doge je skočio 20 posto u manje od sat vremena nakon što je Musk promijenio logotip ‘plave ptice‘ na društvenoj mreži u fotografiju dogea. U svojstvu izvršnog direktora Tesle, u veljači 2021. u bitcoin je uložio 1,5 milijardi dolara. Međutim, do kraja lipnja prošle godine tvrtka je prodala oko 75 posto svojih udjela, a ostatak hodla.

Otkako je prošlog proljeća započeo svoju ponudu za otkup Twittera, Musk je često davao naslutiti da želi da se kripto i financije integriraju u platformu. Dok je pregovarao o preuzimanju, Musk je vidio potencijal da Twitter pretvori u neku vrstu ‘super aplikacije‘, navodeći kineski WeChat kao potencijalni utjecaj.

- Ako ste u Kini, nekako živite na WeChatu, to čini sve. To je kao Twitter, plus PayPal, plus hrpa drugih stvari. I sve se preklapa, izvrsno sučelje. To je stvarno izvrsna aplikacija – rekao je Musk.

Promjene u imenu, ali i u dužini objava

Ranije ovog mjeseca, Musk je promijenio korporativno ime Twittera u X Corp., nakon što je spojio tvrtku s istoimenom novoosnovanom fiktivnom tvrtkom na putu prema stvaranju ‘X-a‘, imena za njegovu super aplikaciju. Pismo je objavio na Twitteru u utorak.

Još jedna novost je i da će Twitter dopustiti objave do deset tisuća znakova za svoje pretplatnike, dok je dosad dopuštao objave s do 280 znakova, no korisnici koji plate osam dolara pretplate Twitter Blue moći će dijeliti duže tekstove na toj mreži. Ova najava dolazi nekoliko dana nakon što je Twitterov rival Substack, platforma za newslettere, najavio plan opcije kraćih objava koja će sličiti Twitteru, prenosi Hina.

Twitter je objavio da će sada omogućiti korisnicima da monetiziraju svoj sadržaj te da pretplatnici na Twitter mogu omogućiti pretplate na svoje račune kako bi izravno zarađivali. Prelazak na duže tekstove velika je promjena za Twitter koji se dugo izdvajao od drugih društvenih mreža zbog ograničenja objava. Prvotno su objave smjele imati do 140 znakova, no prije nekoliko godina to je povećano na 280.