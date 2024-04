Hanfa upozorava na nezakonito djelovanje društava UAB Bitmarkets i XF24 u Hrvatskoj

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) upozorila je u petak na nedopušteno poslovanje društava UAB BITmarkets i XF24, koja djeluju u Hrvatskoj bez Hanfina odobrenja i notifikacije.

UAB Bitmarkets je društvo koje se u Hrvatskoj oglašava u medijima i na društvenim mrežama, te, kako su izvijestili iz Hanfe, potiče potencijalne ulagatelje na sudjelovanje u trgovanju virtualnim imovinom, a njihovi predstavnici ‘nagovaraju građane na upotrebu njihove trgovačke platforme i na kupnju njihovog tokena BTMT – Bitmarkets‘.

- Iako je registrirano u Litvi, društvo nije dobilo odobrenje za poslovanje u Hrvatskoj u skladu s hrvatskim propisima, a nije se ni prijavilo Hanfi za rad na području RH u skladu s nadležnim propisima i unatoč našim upozorenjima. Stoga se njegovo poslovanje smatra nezakonitim - naglašavaju iz Hanfe.

Upozoravaju i na djelovanje društva XF24, za koje kažu da malim ulagačima u Hrvatskoj putem telefona nude ulaganje u ugovore za razlike (tzv. CFD-ove) povezane s robom poput zlata, nafte, dionica ili kriptovaluta.

- Njihovi predstavnici tvrde da imaju sjedište u Tallinnu i predstavljaju se kao analitičari, no to društvo nije registrirano u Hrvatskoj i ne nalazi se na Hanfinu popisu notificiranih društava za pružanje usluga na području Hrvatske - navode u priopćenju iz Hanfe.

S obzirom na to da je riječ o uslugama koje su regulirane Direktivom o tržištu financijskih instrumenata (MiFiD), to je društvo, u skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala, bilo dužno notificirati se kod Hanfe, ali to nije učinilo.

Važnim iz Hanfe ističu i da Hanfa nema dodatnih informacija o poslovanju spomenutih društava te stoga ne može jamčiti zaštitu prava i interesa ulagatelja koji se odluče na poslovnu suradnju s njima te stoga pozivaju sve potencijalne ulagatelje s područja RH na oprez prilikom razmatranja bilo kakvih poslovnih aranžmana s navedenim društvima.

- Ulagatelje potičemo da prije ulaska u poslovni odnos s bilo kojim društvom provjere ima li to društvo potrebna odobrenja te je li notificirano za pružanje usluga na području RH - poručuju iz Hanfe.

Upućuju i na to da su registri društava koja imaju odobrenje Hanfe za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, kao i popis notificiranih pružatelja financijskih usluga iz drugih država članica EU za izravno pružanje usluga na području RH dostupni na Hanfinim internetskim stranicama.