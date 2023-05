Izvan špekulacija: Kriptovalute imaju raznoliku upotrebu i transformativnu moć

Krećući se izvan područja nagađanja i nestabilnih tržišta s kojima su često povezani, kriptovalute dolaze na svoje kao transformativna tehnologija i pokret. Premošćivanje jaza između tehnoloških inovacija i praktične primjene, upotreba kriptovaluta u svakodnevnom životu sve je očitija.

Stavimo na stranu meme tokene i cjelokupno špekulativno ludilo. Ovaj tekst fokusira se na praktičnu upotrebu kriptovaluta i kako one mogu preoblikovati razne industrije i revolucionirati različite sektore.

Financije: Ne samo za odabrane

Bitcoin i ethereum, dvije najistaknutije i najveće kriptovalute, redefiniraju financijske transakcije. Pojavile su se decentralizirane financije (DeFi) koje nude transakcije bez granica, posredničkih naknada i inkluzivnost. Za mnoge u zemljama u razvoju kriptovalute pružaju alternativu nedostupnom tradicionalnom bankarstvu.

Blockchain, tehnologija na kojoj se temelje kriptovalute, pojednostavljuje doznake, sredstva koja radnici migranti šalju u svoje matične zemlje. U 2020. takve su transakcije iznosile više od 540 milijardi dolara. Putem blockchaina one se mogu provoditi brže i jeftinije, što se pokazalo korisnim za milijune.

Slično tome, mikroplaćanja, nekad nepraktična zbog visokih transakcijskih troškova, sada su izvediva s kriptovalutama. Time se otvaraju novi poslovni modeli, uključujući usluge plaćanja po upotrebi i mikrodonacije.

Umjetnici: Pronalaženje vrijednosti u virtualnom

Utjecaj kriptovaluta nije ograničen samo na financije. Svijet umjetnosti je u tranziciji, vođen nezamjenjivim tokenima (NFT). Ta digitalna imovina omogućuje umjetnicima da prodaju svoj rad izravno kupcima, zaobilazeći tradicionalne posrednike.

Digitalni umjetnik Pak dospio je na naslovnice prodajom NFT umjetnosti za 92 milijuna dolara. Iako je tako velika prodaja rijetka, događaj je istaknuo potencijal NFT-ova da preoblikuju tržište umjetnina.

Platforme poput Steemita i Voicea, koje korisnike nagrađuju tokenima za stvaranje i interakciju sa sadržajem, nude novi model unovčavanja za digitalne autore.

Lanci opskrbe: transparentni i pouzdani

Još jedno područje u kojem blockchain briljira je u povećanju transparentnosti. U upravljanju lancem opskrbe blockchain može pratiti putovanje proizvoda, provjeravajući podrijetlo i autentičnost.

To je korisno u svim industrijama. De Beers, tvrtka za dijamante, koristi blockchain kako bi dokazala da su njihovi dijamanti ‘coflict-free‘. U prehrambenoj industriji tvrtke koriste blockchain za praćenje puta proizvoda, osiguravajući kvalitetu i sigurnost.

Potencijal blockchaina nije ograničen samo na lance opskrbe. Ima primjene u sustavima glasovanja, sprječavajući prevare i pružajući transparentnu evidenciju. Također može poboljšati provjeru digitalnog identiteta, što je sve veća zabrinutost u današnjem digitalnom dobu.

Nije sve glatko

Unatoč obećanju, kriptovalute se suočavaju s preprekama. Regulatorna nesigurnost nazire se velikom poteškoćom. Problemi skalabilnosti i visoka potrošnja energije rudarskih operacija predstavljaju ozbiljne izazove.

Ipak, ti izazovi predstavljaju mogućnosti za inovacije. Kripto sektor nastavlja se razvijati, a nova rješenja poput Proof-of-Stakea (mehanizam konsenzusa koji manje troši energiju) dobivaju na snazi.

Budućnost: široka i neistražena

Kriptovalute preoblikuju različite sektore, od financija preko umjetnosti do upravljanja lancem opskrbe. Ipak, putovanje tek počinje. Potencijal blockchain tehnologije je ogroman i uglavnom neistražen.

Transakcije nekretninama mogle bi se učiniti učinkovitijima korištenjem pametnih ugovora, vrste blockchain tehnologije. Filantropija bi mogla postati transparentnija, što bi donatorima omogućilo praćenje njihovih doprinosa. Javni sektor također ima koristi, potencijalno pružajući građanima jasnoću o korištenju njihovih poreznih doprinosa.

Iza spekulativnog

Kriptovalute su više od špekulativne imovine. One nude nove načine poslovanja, stvaranja umjetnosti i izgradnje povjerenja. One osnažuju one koji su prethodno bili isključeni, nudeći priliku za sudjelovanje u globalnom gospodarstvu.

Međutim, oni nisu lijek za sve. Kao i svaka disruptivna tehnologija, dolaze s izazovima. Ipak, one predstavljaju inovativan pristup dugogodišnjim problemima, što označava intrigantan razvoj u razvoju globalnih sustava.

Kako tehnologija napreduje, pravi test bit će mogu li kriptovalute i njihove temeljne tehnologije prevladati ove prepreke i dokazati se kao održiva rješenja.

U području filantropije, na primjer, BitGive je već pionir blockchainovog potencijala za transparentnost, omogućujući donatorima da prate utjecaj svojih sredstava. Slično tome, u javnom sektoru grad Moskva eksperimentirao je s blockchainom za glasanje 2019. godine, s ciljem povećanja transparentnosti i sigurnosti.

Ali ovi primjeri samo grebu površinu mogućnosti.

Kriptovalute bi mogle preoblikovati industriju nekretnina olakšavanjem transakcija putem pametnih ugovora. U javnom sektoru blockchain potencijalno može pružiti neusporedivu transparentnost, omogućujući građanima da prate svoja porezna davanja i potičući povećano povjerenje u državnu potrošnju.

Nastavite s oprezom

Međutim, unatoč tom optimizmu, i dalje je potreban oprez. Kritičari optužuju kriptovalute za olakšavanje nezakonitih aktivnosti, pripisujući to njihovoj inherentnoj anonimnosti.

Osim toga, potrošnja energije bitcoina i drugih kriptovaluta izazvala je zabrinutost za okoliš. Prema Cambridge centru za alternativne financije, bitcoinova godišnja potrošnja energije konkurira onoj u nekim zemljama.

Regulacija je još jedno složeno pitanje. Vlade širom svijeta bore se s načinom reguliranja kriptovaluta bez gušenja inovacija. Kina je, na primjer, uvela zabranu, dok su drugi poput Malte usvojili prihvatljiviji pristup.

Kako se upuštamo dalje u svijet kriptovaluta, ovi izazovi i napetosti oblikovat će njihovu putanju. One predstavljaju ne samo ekonomski pomak, već i društveni, jer preoblikuju načine na koji obavljamo transakcije, vjerujemo i surađujemo s digitalnim svijetom.

Putovanje kriptovaluta izvan nagađanja tek počinje. Put je prepun izazova i kontroverzi, ali potencijalne koristi poput financijske inkluzivnosti, osnaženih kreatora sadržaja i veće transparentnosti, previše su značajne da bi ih se odbacilo.

Kriptovalute nastavljaju stvarati svoj narativ, a njihova sposobnost da ispune svoj potencijal ostaje pitanje vremena za utvrđivanje.