Kako će bitcoin reagirati u slučaju odobrenja spot ETF-a?

Najnoviji priljev bitcoin spot ETF zahtjeva u SAD-i zasigurno generira uzbuđenje, ali neki analitičari su podijeljeni oko toga je li to uzbuđenje opravdano. Iako mnogi tvrde da će odobrenje pozvati novi val kapitala ulagača u imovinu, drugi misle da bi to moglo predstavljati samo ‘sell the news‘ događaj.

Pesimistični slučaj za bitcoin spot ETF

U intervjuu za Bloomberg, izvršna direktorica FLX Networksa Jillian DelSignore postavila je pitanje hoće li bitcoin spot ETF privući značajan kapital prvih nekoliko dana od lansiranja.

Kao primjer navela je ProShare Bitcoin Strategy ETF (BITO), bitcoin futures ETF koji je uvršten na NYSE u listopadu 2021. Dok bitcoin spot ETF podupire svoje dionice stvarnim bitcoinom, futures ETF podržan je bitcoin futures ugovorima.

BITO je imao drugi najveći dan otvaranja u povijesti BITO-a, privukao je više od milijardu dolara, ali je uglavnom prestao apsorbirati kapital nakon nekoliko dana.

- Mislim da ćemo definitivno vidjeti više milijardi dolara. Mislim da će to biti vrlo rani rast imovine potaknut zamahom, a onda je znak pitanja za mene što će se dogoditi od tada. Hoće li se smiriti? - rekla je DelSignore vezano za potencijalni spot ETF.

Strateg JP Morgana Nikolaos Panigirtzoglou se slaže. U dopisu ovog mjeseca, strateg je kazao kako spot ETF-ovi već godinama postoje u Kanadi i Europi, te nisu uspjeli privući velik kapital, ne uspijevajući imati koristi od odljeva ulagača iz ETF-ova zlata.

Priznajući da bi moglo biti nekih koristi od posjedovanja spot ETF-ova, strateg je predvidio da će biti ‘prilično marginalni‘.

Pozitivne strane spot ETF-a

Suprotno tome, analitičari Bloomberg Intelligence ETF-a, uključujući Athanasiosa Psarofagisa i Jamesa Seyffarta, vide veliki potencijal za spot ETF.

Kada pogledate postojeće kanadske kripto ETF-ove, analitičari primjećuju da su već privukli 1 posto ETF tržišta u zemlji. Ako bi se otprilike sličan udio američkog ETF kapitala prelio u američki bitcoin spot ETF, to bi iznosilo 54 milijarde dolara. U kontekstu, ukupno američko tržište robnog ETF-a iznosi 137 milijardi dolara.

Nadalje, Nate Geraci, predsjednik savjetodavne tvrtke The ETF Store, smatra da spot ETF pruža značajnu korist ulagačima iznad futures ETF-a, napominjući da potonji ne prati savršeno cijenu bitcoina. Iako je BITO pao za 63 posto od lansiranja, bitcoin je od tada pao samo 53 posto.

- Ulagači žele real deal. Ne žele gnjavažu s potencijalno značajnom pogreškom u praćenju – rekao je Geraci.

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), najveći svjetski bitcoin fond koji drži više od 650.000 bitcoina pod upravljanjem, također se suočava s problemom u praćenju cijene. Cijena dionica trenutno trguje 26 posto ispod vrijednosti temeljnog bitcoina, zbog nemogućnosti lakog otkupa dionica za bitcoin na način na koji ETF to može učiniti.

Fond je upleten u pravnu bitku s regulatorima za prijelaz u spot ETF, u slučaju u kojem će se cijena dionice odmah vratiti u paritet s bitcoinom.

Ulazak BlackRocka u utrku bitcoin ETF prošlog mjeseca sam je uspio povećati cijenu bitcoina u posljednjih nekoliko tjedana, podižući optimizam da bi spot ETF konačno mogao biti odobren. Izvršni direktor tvrtke Larry Fink, koji je nekoć bio skeptičan prema bitcoinu, rekao je prošlog tjedna da bitcoin možda ima moć ‘nadići bilo koju valutu‘.