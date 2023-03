Kripto je djelovao kao sigurno utočište usred bankarske krize, kaže direktorica ARK Investa

Wood je rekla da regulatori koriste kripto kao žrtveno janje za vlastite propuste u nadzoru tradicionalnog bankarstva

Usred bankarskog kaosa u Sjedinjenim Američkim Državama, Cathie Wood, izvršna direktorica tvrtke za upravljanje imovinom ARK Invest, rekla je da su kriptovalute djelovale kao sigurno utočište usred tekuće bankarske krize u SAD-u.

Za nedavni pad Banke Silicijske doline (SVB), Signature banke i drugih okrivila je neuspjeh politike Fed-a.

Cijene kriptovaluta porasle su za dvoznamenkasti iznos, kako smo pisali u Lideru, a bitcoin i ethereum dotaknuli su nove višemjesečne najviše razine.

U nizu tweetova 16. ožujka Wood je kritizirala nesposobnost Federalnih rezervi da spriječe tzv. bank runove unatoč svim znakovima koji su prisutni. Rekla je da je zbunjena što banke i regulatori ne mogu uvjeriti Fed da se katastrofa nazire. Ustvrdila je da je politika Fed-a glavni krivac za tekuću bankarsku krizu zbog suše financiranja poduzetničkog kapitala.

Ukazala je na neusklađenost imovine i obveza, koja je, iako tipična u većini okolnosti za banke, u sadašnjem scenariju bila neodrživa, pri čemu su depoziti napustili bankarski sustav prvi put od 1930-ih. Zarada od vrijednosnih papira za banke iznosila je samo 1 do 2 posto u odnosu na depozite koji su plaćali 3 do 5 posto, što je na kraju postalo neodrživo kako su depoziti počeli napuštati sustav. Kao i SVB, neke su banke bile prisiljene prodavati vrijednosne papire koji se drže do dospijeća, realizirajući gubitke koji su iscrpili njihove vlasničke račune.

Wood je također podsjetila da aktualnu krizu nisu prisilile kriptovalute, a ekosustav je pod velikim povećalom od pada FTX-a, što je dovelo do ozbiljnog regulatornog pritiska. Wood je rekla da regulatori koriste kripto kao žrtveno janje za vlastite propuste u nadzoru tradicionalnog bankarstva.

Wood je već dugo kripto zagovornica, što se često odražava u ulaganju njezine tvrtke u tržišta u nastajanju, posebice kripto. Napomenula je da trenutačna bankarska kriza ne bi bila moguća u decentraliziranom, transparentnom, revizijskom i pre-kolateraliziranom ekosustavu kripto imovine.

Wood je projicirala kripto kao rješenje središnjih točaka neuspjeha, neprovidnosti i regulatornih pogrešaka u tradicionalnom financijskom sustavu. Služeći kao žrtveno janje za pogreške u politici, kripto industrija će se preseliti u inozemstvo, lišavajući SAD jedne od najvažnijih inovacija u povijesti.