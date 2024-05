Kyrylo Khomiakov (Binance): Kada se provede MiCA regulativa vidjet ćemo značajan val usvajanja kriptovaluta

U posljednjih nekoliko godina, kriptovalute su postale globalni fenomen koji privlači sve veću pažnju investitora, regulatora i šire javnosti. Razgovarali smo s Kyrylom Khomiakovom, regionalnim voditeljem Binancea za srednjoistočnu Europu i centralnu Aziju kako bi nam pružio uvid u trenutne trendove i izazove u kripto industriji na Balkanu. Khomiakov nam je otkrio kakav je Binanceov pogled na stanje usvajanja kriptovaluta, regulatornu situaciju te prilike koje bi mogle oblikovati budućnost ovog dinamičnog tržišta.

Iako statistike sugeriraju visoku razinu interesa za kriptovalute u Sloveniji i Hrvatskoj, Binance ne vidi tako dramatičnu razliku između Balkana i ostatka Europe. Regionalni voditelj Binancea naglašava da je masovno usvajanje kriptovaluta još uvijek u početnoj fazi, no vjeruje da će nadolazeća MiCA regulativa značajno ubrzati ovaj proces. Unatoč povremenim gubicima povjerenja uzrokovanim skandalima u industriji, Binance ostaje posvećen transparentnosti i prilagodbi potrebama tržišta. Institucionalizacija kripto tržišta i uvođenje ETF-ova predstavljaju ključne korake prema stabilnijoj i sigurnijoj budućnosti za sve korisnike kriptovaluta.

Prema podacima Eurobarometra iz 2023. godine, u kriptovalute najviše ulažu Slovenci, čak 18 posto stanovništva. Odmah iza Slovenije na listi je Hrvatska s čak 16 posto stanovništva koje je uložilo u kriptovalute. Poklapaju li se ovi podaci s informacijama Binancea da Balkanci najviše ulažu u kripto od svih Europljana?

Ne, ne nužno. Mi ne vidimo tako dramatičnu razliku. Općenito, zapadna Europa je malo konzervativnija, dok je istočna Europa, uključujući i Balkan, malo aktivnija, ali ne vidimo tako ogromne brojeve kao što ste rekli. Od naših tržišta, rekao bih, najveće je Ukrajina, gdje 12 posto stanovništva ulaže u kripto. A Ukrajina je zapravo jedno od prva tri tržišta.

Kako biste opisali trenutno stanje usvajanja kriptovaluta na Balkanu u usporedbi s drugim regijama?

Usvajanje je prisutno. Mnogo korisnika koji su tehnički potkovani i napredni koriste kripto, Binance i druge platforme, skrbničke i neskrbničke novčanike, različite metode. Ali masovno usvajanje još nije tu. Stoga mislim da ćemo, kada se provede MiCA regulativa, vidjeti značajan val usvajanja. Jednom kada banke, poduzeća, korisnici, regulatori i ostali dionici budu djelovali u jednom jedinstvenom okviru, svjedočit ćemo mnogo bržem usvajanju.

Jesu li regulatorni okviri na Balkanu prijateljski raspoloženi prema kriptovalutama ili postoje određena ograničenja koja onemogućuju njihov daljnji razvoj?

Vrlo je različito od zemlje do zemlje. Tako na primjer u Srbiji postoje zasebni zakoni. U Hrvatskoj postoje zahtjevi za registraciju Zakona o sprječavanju pranja novca (AML). U drugim zemljama nema ništa. Ali MiCA će to promijeniti kada pravila budu sjedinjena za zemlje Europske unije, naravno. U osnovi, rekao bih da je trenutno vrlo različito i ograničeno. Ne djelujemo ovdje lokalno na Balkanu, ali čim MiCA krene s radom, ažurirat će se sva različita postojeća pravila i učiniti ih jednim pravnim okvirom.

Vidite li neke specifične trendove ili obrasce u korištenju kriptovaluta na Balkanu koji se razlikuju od ostalih regija?

Ne, mislim da je prisutna samo razlika između istočne i zapadne Europe. Zapadna Europa je bogatija, stabilnija i mirnija što se tiče kripta, dok je istočna Europa aktivnija. Ovdje ima mnogo zanimljivijih projekata, više Web3 programera, ima mnogo više profesionalaca.

Je li kripto industrija izgubila povjerenje javnosti nakon skandala u posljednjih nekoliko godina?

Da, imamo ovaj problem, i to globalno. Stvari koje su se dogodile s FTX-om, s Lunom, s tim velikim tvrtkama koje su propale, u osnovi su stvorile veliki nedostatak povjerenja od strane korisnika, od strane regulatora, i to je u biti unazadilo našu industriju mnogo godina zbog ovih nesretnih događaja. Binance je odgovoran lider u industriji, a tu su i drugi. Svi zajedno moramo biti transparentni, usklađeni i vratiti nepovjerenje korisnika i regulatora.

Kako se Binance, kao jedan od vodećih igrača u kripto industriji, prilagođava potrebama balkanskih ekonomija i korisnika kriptovaluta u regiji?

U biti, trenutno, ne poslujemo lokalno ovdje. Djelujemo s globalne platforme. Ali čim MiCA stupi na snagu, kada naša licenca dobije odobrenje, također ćemo primijeniti lokalni jezik, i radit ćemo mnogo više marketinških aktivnosti, koje trenutno ne možemo raditi, dok ne dobijemo potpunu licencu ovdje.

Kako komentirate institucionalizaciju kripto tržišta i uvođenje ETF-ova?

To je najbolja stvar koja se mogla dogoditi kriptovalutama. Otvara kripto za sve tradicionalne financijske organizacije i za sve ljude koji nisu vjerovali mjenjačnicama, ali su htjeli ulagati u bitcoin. Svim mirovinskim i investicijskim fondovima i bankama. Puno više novca ući će u kripto sektor i nadamo se da će cijena porasti. I to nije samo u SAD-u, nego i druge zemlje rade isto. Vidjeli smo odobrenje Hong Kong ETF-ova, a također postoje rasprave u Južnoj Koreji i nekim drugim zemljama, tako da je to jako dobra stvar za kripto, a posebno za korisnike koji posjeduju kripto.