Meme token ‘Pepe the Frog‘ porastao preko 21.000 posto u posljednja 3 dana

U kripto zajednici postoje pojedinci koji ima najmanju averziju prema riziku, tzv. degeni, koji špekuliraju na kriptovalutama koje su najvolatilnije prirode. U tu skupinu pripadaju meme tokeni, kao što su dogecoin, shiba inu i ostali pseći tokeni.

Čini se da je na scenu stupio novi meme token nazvan prema vrlo poznatom internetskom memeu Pepe the Frog.

Pepe token (PEPE) lansiran u nedjelju porastao je više od 21.000 posto u posljednja tri dana, dosegnuvši 30 milijuna dolara volumena trgovanja na Uniswapu i tržišnu kapitalizaciju preko 33 milijuna dolara u utorak ujutro.

- The most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for Pepe to take reign – piše na web stranici tokena.

Pepe je u utorak dosegnuo 10.000 pojedinačnih vlasnika, pokazuju podaci blockchain trackera Etherscan.

Token ima cirkulirajuću ponudu od 420 bilijuna, što se odnosi na ‘4/20‘, popularni sleng kulture kanabisa. Trgovačka akcija prilično je ozbiljna za token namijenjen potpunoj šali. Liqudity pool na Uniswapu za Pepe tokene zaključava više od 1,3 milijuna dolara likvidnosti.

Kao takvi, tokeni nemaju veze sa stvarnim memom Pepe the Frog ili Mattom Furiem, izvornim kreatorom mema.

Furie‘s Pepe, zelena žaba s humanoidnim tijelom, nastala je u stripu Boy‘s Club iz 2005. godine. Postao je viralan u godinama koje su slijedile, postajući popularan dio internetske kulture.

Kripto Twitter ima povijest ulaganja u meme tokene, uglavnom nakon porasta tokena kao što su dogecoin i shiba inu, koji su dosegli vrijednost preko 10 milijardi dolara u prethodnom bull marketu.

Većina meme tokena ne traje dulje od nekoliko tjedana. Svatko može kreirati pametni ugovor i izdati tokene na ethereumu (ili drugim blockchainima) za nekoliko centi, a prisutnost decentraliziranih mjenjačnica znači da tokeni mogu odmah biti izdani s trenutnom likvidnošću i ubrzo nakon toga trgovani.